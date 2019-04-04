Lộ gia thế 'siêu khủng' của người mà chồng cũ Hồng Nhung vừa tái hôn

Hậu trường 04/04/2019 15:29

Vợ mới của chồng cũ Hồng Nhung - Thiri Thant Mon là một phụ nữ thành đạt, thông minh và giàu có thuộc hạng "khủng" tại Myanmar.

Thông tin Kevin Gilmore cưới vợ mới khiến dư luận vô cùng bất ngờ, bởi anh và ca sĩ Hồng Nhung vừa công khai chuyện ly hôn cách đây hơn nửa năm. Đáng chú ý, cô dâu mới của Kevin Gilmore là một phụ nữ Myanmar từng bị nghi là "người thứ ba" phá vỡ hạnh phúc gia đình nữ diva.

Theo một số thông tin, đám cưới của cặp đôi diễn ra vào ngày 23/2 vừa qua tại một khách sạn sang trọng ở Yangon (Myanmar). Hôn lễ được tổ chức khá kín đáo, trong không gian ấm cúng với sự góp mặt của người thân cô dâu và chú rể.

Lộ gia thế 'siêu khủng' của người mà chồng cũ Hồng Nhung vừa tái hôn - Ảnh 1
Sau hơn nửa năm ly hôn, chồng cũ Hồng Nhung cưới vợ mới - Ảnh: FBNV
Lộ gia thế 'siêu khủng' của người mà chồng cũ Hồng Nhung vừa tái hôn - Ảnh 2
Vợ mới của Kevin Gilmore là một phụ nữ thành đạt, quyền thế. Cô khởi nghiệp là chủ một ngân hàng đầu tư ở London và sau đó phát triển sự nghiệp tại quỹ Capital One (Mỹ) - Ảnh: FBNV

Được biết, Thiri Thant Mon xuất thân trong một gia đình quý tộc giàu có tại Myanmar. Cô học tại Anh và sau đó sang Mỹ du học. Người phụ nữ này được đào tạo ở ngôi trường có bề dày lịch sử và uy tín đứng thứ hai tại Mỹ sau Harvard – đại học William & Mary.

Được đào tạo trong một môi trường giáo dục tốt là cơ sở giúp cô nắm giữ nhiều vị trí quan trọng hiện tại. Cô là nhà diễn thuyết nổi tiếng và giữ vị trí cao trong nền kinh tế của Myanmar. Hiện tại vợ mới của Kevin Gilmore đang làm việc tại tập đoàn CDL với vị trí Đại diện Quốc gia tại Myanmar. Cô từng giành chiến thắng trong việc đưa ra các sáng kiến để thu hút đầu tư nước ngoài vào Myanmar.

Lộ gia thế 'siêu khủng' của người mà chồng cũ Hồng Nhung vừa tái hôn - Ảnh 3
Cô từng được một tờ báo của Anh mô tả là người 'đảm nhận nhiều chức vụ, trọng trách, nhà lãnh đạo doanh nghiệp đến cố vấn đầu tư' - Ảnh: Internet
Lộ gia thế 'siêu khủng' của người mà chồng cũ Hồng Nhung vừa tái hôn - Ảnh 4
Không chỉ là người diễn thuyết trong nhiều diễn đàn kinh tế trọng điểm...
Lộ gia thế 'siêu khủng' của người mà chồng cũ Hồng Nhung vừa tái hôn - Ảnh 5
... Thiri còn xuất hiện trong các bức ảnh chụp cùng nhiều quan chức chính phủ Myanmar - Ảnh: Internet

Với những thành công và vị thế mà Thiri Thant Mon đạt được hiện nay, cô được đánh giá là một phụ nữ thông minh, tài năng hiếm có.

Lộ gia thế 'siêu khủng' của người mà chồng cũ Hồng Nhung vừa tái hôn - Ảnh 6
Trước khi tái hôn, Thiri Thant Mon sống cùng 2 con trai của mình - Ảnh: Internet

Ngoài tài năng, thông minh và giàu có, Thiri Thant Mon luôn cho thấy mình thuộc mẫu phụ nữ xinh đẹp, tinh tế, quyến rũ dù từng có một đời chồng và 2 con riêng.

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Từ khóa:   chồng cũ Hồng Nhung Thiri Thant Mon

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