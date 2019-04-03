Sau hơn nửa năm ly hôn, chồng Tây của Hồng Nhung hạnh phúc cưới vợ mới

Hình ảnh chồng cũ diva Hồng Nhung diện trang phục chú rể, tươi cười rạng ngời bên cạnh cô dâu mới khiến công chúng bất ngờ.

Giữa năm 2018, diva Hồng Nhung khiến bạn bè và người hâm mộ ngỡ ngàng khi thông báo cô và chồng Tây Kevin Gilmore đã quyết định "đường ai nấy đi" sau 8 năm mặn nồng. Bà mẹ hai con cho biết, cả hai quyết định ly hôn trong êm thắm và trở thành những người bạn tốt của nhau để cùng nuôi dạy hai con. Tuy nhiên, cho đến hiện tại, nguyên nhân thực sự khiến cuộc hôn nhân của nữ ca sĩ đổ vỡ vẫn là một câu hỏi lớn khiến công chúng tò mò.

Gia đình Hồng Nhung thuở còn hạnh phúc - Ảnh: Internet Sau hơn nửa năm làm mẹ đơn thân, Hồng Nhung đã lấy lại cân bằng trong cuộc sống, hết lòng chăm sóc và nuôi dạy hai nhóc tỳ. Ngoài ra, cô cũng tìm niềm vui bên công việc. Bà mẹ hai con tích cực chạy show và trở lại với đam mê ca hát của mình. Trong lúc vợ cũ vẫn đi về lẻ bóng thì Kevin Gilmore đã tìm được chốn bình yên mới. Anh đã tái hôn với người phụ nữ Myanmar tên Thiri Thant Mon.

Ngày 28/2, Thiri Thant Mon hạnh phúc khoe thiệp cưới của mình và chồng cũ Hồng Nhung trên trang cá nhân - Ảnh: FBNV Đầu tháng 3 vừa qua, trên trang Facebook cá nhân của Thiri Thant Mon đã đăng tải khoảnh khắc cùng Kevin Gilmore khiêu vũ trong đám cưới kèm dòng trạng thái đầy ngọt ngào. Cách đây vài ngày, cô vừa công khai một loạt hình ảnh trong hôn lễ của mình với chồng Tây. Thiri Thant Mon khoe ảnh cưới với Kevin Gilmore - Ảnh: FBNV Chồng cũ Hồng Nhung nở nụ cười hạnh phúc bên cạnh vợ mới người Myanmar - Ảnh: FBNV Cả hai nắm tay nhau không rời suốt buổi lễ - Ảnh: FBNV Hôn lễ diễn ra khá kín đáo, không có sự góp mặt của truyền thông - Ảnh: FBNV Cận cảnh nhan sắc của Thiri Thant Mon - vợ mới của Kevin Gilmore - Ảnh: FBNV Xem loạt ảnh, có thể thấy đám cưới được tổ chức khá đơn giản trong không gian ấm cúng, với sự góp mặt của một vài người thân của cô dâu và chú rể.

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