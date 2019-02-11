Vội vã đưa con đi học sau Tết, mẹ con Hồng Nhung gặp 'tai nạn' khó đỡ

Hậu trường 11/02/2019 17:13

Chia sẻ mới đây của diva Hồng Nhung khi đưa hai con đến trường ngày đầu năm khiến người hâm mộ không thể nhịn cười.

Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, hôm nay mùng 7 tháng Giêng, nhiều cán bộ, công nhân, viên chức, học sinh, sinh viên bắt đầu quay trở lại làm việc, học tập. Và câu chuyện đầu năm xoay quanh vấn đề này cũng nhận được sự quan tâm đặc biệt của công chúng.

Mới đây, ca sĩ Hồng Nhung hào hứng chia sẻ câu chuyện đưa con đi học “dở khóc dở cười” của mình. Theo đó, vì muốn là người đầu tiên đến lớp nên Hồng Nhung và 2 con dậy từ sớm, tất bật chuẩn bị mọi thứ để đến trường. Thế nhưng khi đến nơi, ba mẹ con mới biết mình đã đi lộn ngày vì theo lịch của trường thì 2 ngày nữa mới bắt đầu học trở lại.

Vội vã đưa con đi học sau Tết, mẹ con Hồng Nhung gặp 'tai nạn' khó đỡ - Ảnh 1
Hồng Nhung khiến công chúng cười 'té ghế' với màn nhầm lẫn ngày đầu năm - Ảnh: FBNV

“Anh hai hối hả đánh thức mẹ và em gái đang ngủ vùi vào lúc 6 giờ sáng, giục giã đến trường ngay. Lý do: anh muốn là người đầu tiên bước vào cổng trường! Choáng choàng ra khỏi giường, vội vàng lên đường, để cả ba phát hiện ra không chỉ là người sớm nhất, mà còn sớm tới 2 ngày! Thật xấu hổ ban đại diện Trưởng ban phụ huynh!

Để chữa ngượng, mẹ Bống dạo một vòng loanh quanh, hưởng gió sớm... Và cả nhà gặp một gia đình lợn (heo) với mẹ và hai con (sinh đôi)... Mẹ chết cười!”, Hồng Nhung chia sẻ.

Vội vã đưa con đi học sau Tết, mẹ con Hồng Nhung gặp 'tai nạn' khó đỡ - Ảnh 2
Đây là cái Tết đầu tiên Hồng Nhung tự tay chuẩn bị mọi thứ sau khi trở thành mẹ đơn thân - Ảnh: FBNV
Vội vã đưa con đi học sau Tết, mẹ con Hồng Nhung gặp 'tai nạn' khó đỡ - Ảnh 3
Không có chồng Tây bên cạnh, nữ diva cố gắng cho các con đón Tết Nguyên đán trọn vẹn, vui vẻ nhất - Ảnh: FBNV

Sự nhầm lẫn dễ thương của Hồng Nhung nhận được vô số bình luận chọc ghẹo của bạn bè và người hâm mộ.

Một dân mạng hào hứng: "Vậy là 2 ngày nữa mình không phải đi sớm để là người đầu tiên nữa vì đi từ hôm nay rồi".

"Sự nhầm lẫn đáng yêu nhất! Chúc gia đình nhà chị Bống luôn rộn vang tiếng cười, an lành và may mắn!", tài khoản có tên T.L gửi lời chúc đến nữ ca sĩ.

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Gặp tai nạn ngay ngày Tết, Hồng Nhung vẫn cảm thấy may mắn vì điều này

Ca sĩ Hồng Nhung cho biết vừa bị té xe trong ngày mùng 3 Tết, chân trái chấn thương nhẹ.

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