Ca sĩ Hồng Nhung cho biết vừa bị té xe trong ngày mùng 3 Tết, chân trái chấn thương nhẹ.

Trên trang cá nhân, diva Hồng Nhung nhận được nhiều lời hỏi thăm của công chúng khi báo tin bị tai nạn ngay ngày mùng 3 Tết. Vụ tai nạn khiến giọng ca Một đời người một rừng cây bị thương nhẹ, chân trái bị trầy xước. Dù gặp vận xui đầu năm nhưng bà mẹ đơn thân vẫn cảm thấy vô cùng may mắn khi không chở ai phía sau xe.

Hồng Nhung bị té xe ngày Tết nhưng may mắn chỉ bị thương nhẹ ở chân - Ảnh: Internet

Ca sĩ Hồng Nhung viết: "Mùng 3 Tết. Mẹ Bống cháu chạy xe máy qua đón ông ngoại sang ăn bánh chưng. Đi hết có 3 hay 4 phút mà bị ngã một cách vô lý: Đúng ngay trước mặt ông khi phanh (thắng) gấp!!! Các chú bảo vệ của tòa nhà đang liên hoan karaoke tân niên vội chạy ra đỡ dậy... Ôi, xấu hổ quá, vì đã giơ cả 4 vó lên trời...

Chân trái sứt sẹo tí ti, có mấy màu như mới xăm hoa đào, nhưng quả là đầu năm Kỷ Hợi còn may lắm vì đã ngã khi đang không chở ai cả! Hú hồn!!! (Thường thì hai con + 1 em Sô Cô La, hoặc là ông ngoại!)".

Đây là năm đầu tiên Hồng Nhung đón Tết với tư cách là bà mẹ đơn thân - Ảnh: FBNV

Cô tự tay sắm sửa, trang trí nhà cửa và chăm lo mọi thứ cho các con dịp Tết - Ảnh: FBNV

Dưới bài viết, Hồng Nhung nhận được nhiều lời hỏi thăm, mong vết thương nhanh khỏi để chăm lo cho hai con. Đây là cái Tết đầu tiên nữ diva phải một mình lo toan mọi việc. Sau biến cố hôn nhân với chồng Tây, Hồng Nhung ngày càng mạnh mẽ. Cô vừa lo chu toàn công việc ca hát, vừa nuôi dạy các con chăm ngoan, khỏe mạnh.

Diva Hồng Nhung vượt "giông tố" hôn nhân đổ vỡ, chồng Tây có tình mới Sau hôn nhân đổ vỡ, nữ ca sĩ khiến người hâm mộ lo lắng khi ngày càng thay đổi so với trước đây.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/gap-tai-nan-ngay-ngay-tet-hong-nhung-van-cam-thay-may-man-vi-dieu-nay-314437.html