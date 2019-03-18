Rộ tin Hồng Nhung có tình mới sau ly hôn, là trai Tây đẹp như tài tử?

Sau biến cố hôn nhân với chồng Tây, diva Hồng Nhung vướng nghi án có người yêu mới.

Trên trang cá nhân, Hồng Nhung vừa đăng tải loạt ảnh trong ngày sinh nhật 49 tuổi. Buổi tiệc được tổ chức đơn giản, ấm áp với sự góp mặt của người thân và một vài người bạn thân thiết của bà mẹ hai con. Được biết, tiệc sinh nhật do Hoa hậu Hà Kiều Anh tự tay chuẩn bị để tạo bất ngờ cho bạn thân. Hồng Nhung chia sẻ: "Xin cám ơn bạn bè gần xa đã gửi cho Hồng Nhung tình cảm thân quý, làm ấm áp ngày sinh nhật vốn dự định không tổ chức. Em gái Hà Kiều Anh, Hoa hậu giỏi giang mọi mặt, đã thiết kế 3 ngày cuối tuần giữa thiên nhiên yên bình tuyệt đẹp của hoa, rừng thông, hồ mênh mang soi bóng núi, ánh trăng...

Đại gia đình, bạn bè quây quần mừng ngày xin dâu của em trai Ti, 4 thế hệ và những tiếng cười... Chị Bống cũng được các em tặng cho tiệc sinh nhật đáng nhớ, với hoa, quà, bánh... và nhất là tình thân đã tính tới 20 năm đẹp đẽ!". Hồng Nhung cười vui vẻ bên các con cùng bạn bè thân thiết trong ngày sinh nhật - Ảnh: FBNV Hà Kiều Anh và Hồng Nhung có mối quan hệ thân thiết nhiều năm - Ảnh: FBNV Ngay sau khi đăng tải, bài viết của Hồng Nhung nhận được sự quan tâm của người hâm mộ. Tuy nhiên, điều khiến cư dân mạng chú ý nhất chính là sự xuất hiện của nhân vật đặc biệt trong sinh nhật của cô Bống. Đó chính là người đàn ông ngoại quốc vô cùng điển trai đã "tháp tùng" bà mẹ hai con trong sự kiện của ca sĩ Lệ Quyên 2 tháng trước.

Chàng trai Tây từng bị nghi là người yêu mới của nữ diva cũng có mặt trong tiệc sinh nhật - Ảnh: FBNV Tại sự kiện của ca sĩ Lệ Quyên trước đó, cô Bống xuất hiện cùng người đàn ông lạ mặt. Cả hai nói chuyện thân mật và dành cho nhau ánh mắt tình tứ - Ảnh: Internet Hồng Nhung từng lên tiếng phủ nhận về mối quan hệ tình cảm với người đàn ông điển trai này. Tuy nhiên, việc anh chàng tiếp tục có mặt tại tiệc sinh nhật của nữ diva khiến công chúng hoài nghi cả hai có mối quan hệ tình cảm khá đặc biệt.

Nguyễn Hồng Nhung trải lòng về scandal ảnh nóng và lần tự tử bên Mỹ Giọng ca Sao mai điểm hẹn gọi scandal ảnh sex năm nào là "ác mộng", một vết nhơ khó gột rửa. Nhưng nữ ca sĩ cũng thừa nhận nhờ vậy mà chị trưởng thành, đương đầu mọi khó khăn.

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