Rộ tin Hồng Nhung có tình mới sau ly hôn, là trai Tây đẹp như tài tử?

Hậu trường 18/03/2019 11:06

Sau biến cố hôn nhân với chồng Tây, diva Hồng Nhung vướng nghi án có người yêu mới.

Trên trang cá nhân, Hồng Nhung vừa đăng tải loạt ảnh trong ngày sinh nhật 49 tuổi. Buổi tiệc được tổ chức đơn giản, ấm áp với sự góp mặt của người thân và một vài người bạn thân thiết của bà mẹ hai con. Được biết, tiệc sinh nhật do Hoa hậu Hà Kiều Anh tự tay chuẩn bị để tạo bất ngờ cho bạn thân.

Hồng Nhung chia sẻ: "Xin cám ơn bạn bè gần xa đã gửi cho Hồng Nhung tình cảm thân quý, làm ấm áp ngày sinh nhật vốn dự định không tổ chức. Em gái Hà Kiều Anh, Hoa hậu giỏi giang mọi mặt, đã thiết kế 3 ngày cuối tuần giữa thiên nhiên yên bình tuyệt đẹp của hoa, rừng thông, hồ mênh mang soi bóng núi, ánh trăng...

Đại gia đình, bạn bè quây quần mừng ngày xin dâu của em trai Ti, 4 thế hệ và những tiếng cười... Chị Bống cũng được các em tặng cho tiệc sinh nhật đáng nhớ, với hoa, quà, bánh... và nhất là tình thân đã tính tới 20 năm đẹp đẽ!".

Rộ tin Hồng Nhung có tình mới sau ly hôn, là trai Tây đẹp như tài tử? - Ảnh 1
Hồng Nhung cười vui vẻ bên các con cùng bạn bè thân thiết trong ngày sinh nhật - Ảnh: FBNV
Rộ tin Hồng Nhung có tình mới sau ly hôn, là trai Tây đẹp như tài tử? - Ảnh 2
Hà Kiều Anh và Hồng Nhung có mối quan hệ thân thiết nhiều năm - Ảnh: FBNV

Ngay sau khi đăng tải, bài viết của Hồng Nhung nhận được sự quan tâm của người hâm mộ. Tuy nhiên, điều khiến cư dân mạng chú ý nhất chính là sự xuất hiện của nhân vật đặc biệt trong sinh nhật của cô Bống. Đó chính là người đàn ông ngoại quốc vô cùng điển trai đã "tháp tùng" bà mẹ hai con trong sự kiện của ca sĩ Lệ Quyên 2 tháng trước.

Rộ tin Hồng Nhung có tình mới sau ly hôn, là trai Tây đẹp như tài tử? - Ảnh 3
Chàng trai Tây từng bị nghi là người yêu mới của nữ diva cũng có mặt trong tiệc sinh nhật - Ảnh: FBNV
Rộ tin Hồng Nhung có tình mới sau ly hôn, là trai Tây đẹp như tài tử? - Ảnh 4
Tại sự kiện của ca sĩ Lệ Quyên trước đó, cô Bống xuất hiện cùng người đàn ông lạ mặt. Cả hai nói chuyện thân mật và dành cho nhau ánh mắt tình tứ - Ảnh: Internet

Hồng Nhung từng lên tiếng phủ nhận về mối quan hệ tình cảm với người đàn ông điển trai này. Tuy nhiên, việc anh chàng tiếp tục có mặt tại tiệc sinh nhật của nữ diva khiến công chúng hoài nghi cả hai có mối quan hệ tình cảm khá đặc biệt.

Nguyễn Hồng Nhung trải lòng về scandal ảnh nóng và lần tự tử bên Mỹ

Nguyễn Hồng Nhung trải lòng về scandal ảnh nóng và lần tự tử bên Mỹ

Giọng ca Sao mai điểm hẹn gọi scandal ảnh sex năm nào là "ác mộng", một vết nhơ khó gột rửa. Nhưng nữ ca sĩ cũng thừa nhận nhờ vậy mà chị trưởng thành, đương đầu mọi khó khăn.

Xem thêm
Từ khóa:   Hồng Nhung có bạn trai mới Hồng Nhung ly hôn chồng diva Hồng Nhung

TIN MỚI NHẤT

Giá vàng hôm nay, ngày 13/10/2026: SJC giảm tới 800 nghìn/lượng, cao hơn thế giới 13 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 13/10/2026: SJC giảm tới 800 nghìn/lượng, cao hơn thế giới 13 triệu đồng

Đời sống 52 phút trước
Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 16 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 16 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 16 phút trước
Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

Dinh dưỡng 5 giờ 16 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Tâm sự gia đình 6 giờ 16 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 16 phút trước
Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 8 giờ 16 phút trước
Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Tâm sự 9 giờ 16 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Tâm sự Eva 10 giờ 16 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc

Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026