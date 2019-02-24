Cuộc sống mẹ đơn thân vất vả, di chuyển bằng xe máy của Hồng Nhung bên hai con sau ly hôn

Hậu trường 24/02/2019 16:22

Sau một năm chia tay chồng Tây, Hồng Nhung thường xuyên đưa con đi học bằng xe máy chứ không di chuyển bằng ô tô như trước.

Một năm sau ly hôn chồng Tây, Hồng Nhung sống khá vui vẻ bên hai con Tôm và Tép. Hiện tại, mẹ con nữ Diva đã chuyển về sống tại một căn hộ chung cư ở quận 2, TP.HCM. Đây là khu vực gần trường học của hai bé.

Trước đây, Hồng Nhung thường xuyên di chuyển bằng xe ô tô đắt tiền. Thế nhưng, sau khi ly hôn nữ ca sĩ lại có sở thích đưa con đi học và đi chơi bằng xe máy. Có thể thấy, cuộc sống làm mẹ đơn thân của Hồng Nhung khá vất vả và tất bật. Sáng sớm, người ta thấy Hồng Nhung tay xách nách mang ra cửa với đồ đạc lỉnh kỉnh, bao gồm túi xách cho mẹ, ba lô và các vật dụng cá nhân cho con... Sau đó, nữ Diva ngồi ở giữa rồi chở Tôm và Tép đến trường trước khi lao vào công việc. Tuy vậy, Hồng Nhung rất lạc quan và hài lòng với cuộc sống "tự do tự tại" khi độc thân.

Cuộc sống mẹ đơn thân vất vả, di chuyển bằng xe máy của Hồng Nhung bên hai con sau ly hôn - Ảnh 1
Hồng Nhung thường xuyên chở hai con đến trường bằng xe máy sau ly hôn - Ảnh: FBNV
Cuộc sống mẹ đơn thân vất vả, di chuyển bằng xe máy của Hồng Nhung bên hai con sau ly hôn - Ảnh 2
Cuộc sống mẹ đơn thân vất vả, di chuyển bằng xe máy của Hồng Nhung bên hai con sau ly hôn - Ảnh 3
Mẹ con nữ ca sĩ nhận được sự yêu mến của người hâm mộ bởi vẻ ngoài giản dị - Ảnh: FBNV
Cuộc sống mẹ đơn thân vất vả, di chuyển bằng xe máy của Hồng Nhung bên hai con sau ly hôn - Ảnh 4
Cuộc sống mẹ đơn thân vất vả, di chuyển bằng xe máy của Hồng Nhung bên hai con sau ly hôn - Ảnh 5
Hiện tại, hai con của Hồng Nhung đang học tại trường quốc tế ở quận 2, TP.HCM - Ảnh: FBNV
Cuộc sống mẹ đơn thân vất vả, di chuyển bằng xe máy của Hồng Nhung bên hai con sau ly hôn - Ảnh 6
Ba mẹ con Hồng Nhung đã chuyển về sống ở một căn hộ chung cư gần trường học của Tôm và Tép - Ảnh: FBNV

Giữa năm 2018, Hồng Nhung thông báo đã ly hôn chồng Tây sau 8 năm gắn bó khiến ai nấy đều tiếc nuối. Thời gian sau đó, trên mạng xã hội lại rộ lên tin đồn chồng cũ của nữ Diva từng ngoại tình với một phụ nữ Philippines trước khi ly hôn.

Tuy nhiên, ngay sau đó doanh nhân Kevin Gilmore đã bác bỏ nghi vấn trên. Hồng Nhung cũng được cho là ảnh hưởng sức khỏe khá nhiều từ ồn ào của chồng cũ. Tuy nhiên, cô khẳng định đã quên hết nỗi đau quá khứ và đang sống rất vui vẻ bên hai con.

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Chia sẻ mới đây của diva Hồng Nhung khi đưa hai con đến trường ngày đầu năm khiến người hâm mộ không thể nhịn cười.

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