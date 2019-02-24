Cuộc sống mẹ đơn thân vất vả, di chuyển bằng xe máy của Hồng Nhung bên hai con sau ly hôn

Một năm sau ly hôn chồng Tây, Hồng Nhung sống khá vui vẻ bên hai con Tôm và Tép. Hiện tại, mẹ con nữ Diva đã chuyển về sống tại một căn hộ chung cư ở quận 2, TP.HCM. Đây là khu vực gần trường học của hai bé.

Trước đây, Hồng Nhung thường xuyên di chuyển bằng xe ô tô đắt tiền. Thế nhưng, sau khi ly hôn nữ ca sĩ lại có sở thích đưa con đi học và đi chơi bằng xe máy. Có thể thấy, cuộc sống làm mẹ đơn thân của Hồng Nhung khá vất vả và tất bật. Sáng sớm, người ta thấy Hồng Nhung tay xách nách mang ra cửa với đồ đạc lỉnh kỉnh, bao gồm túi xách cho mẹ, ba lô và các vật dụng cá nhân cho con... Sau đó, nữ Diva ngồi ở giữa rồi chở Tôm và Tép đến trường trước khi lao vào công việc. Tuy vậy, Hồng Nhung rất lạc quan và hài lòng với cuộc sống "tự do tự tại" khi độc thân.