Sau ly hôn, Hồng Nhung cùng hai con đón giao thừa trên đất khách

Khác với mọi năm, Tết Kỷ Hợi năm nay Hồng Nhung quyết định nhận show đi diễn vào đúng đêm giao thừa. Do đó, nữ ca sĩ đã đưa hai con Tôm và Tép cùng đi lưu diễn với mình. Trên trang cá nhân, vài ngày qua Hồng Nhung liên tục cập nhật những hình ảnh ba mẹ con tại Kiên Giang. Bà mẹ trẻ tranh thủ thời gian rảnh rỗi để đưa các con đi thăm đền thờ ông Nguyễn Trung Trực, tham quan chợ hoa ở miền Tây.

"Du hành ngày cuối năm với những con người nhỏ bé mà lại là nguồn năng lượng tích cực vô cùng. Tiếng cười trong trẻo chở hạnh phúc hồn nhiên, như những nụ hoa xinh xinh mới nở, đón lấy những giọt sương sớm với niềm thích thú nguyên vẹn của sự thơ ngây. Mẹ Bống là một người lớn may mắn, được hưởng lây niềm vui sống tuổi thơ của các con Tôm & Tép", Hồng Nhung viết.