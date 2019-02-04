Sau ly hôn, Hồng Nhung cùng hai con đón giao thừa trên đất khách

Hậu trường 04/02/2019 11:57

Vì có chuyến lưu diễn ở Rạch Giá - Kiên Giang ngay đúng đêm giao thừa nên Hồng Nhung đã đưa hai con đi cùng.

Khác với mọi năm, Tết Kỷ Hợi năm nay Hồng Nhung quyết định nhận show đi diễn vào đúng đêm giao thừa. Do đó, nữ ca sĩ đã đưa hai con Tôm và Tép cùng đi lưu diễn với mình. Trên trang cá nhân, vài ngày qua Hồng Nhung liên tục cập nhật những hình ảnh ba mẹ con tại Kiên Giang. Bà mẹ trẻ tranh thủ thời gian rảnh rỗi để đưa các con đi thăm đền thờ ông Nguyễn Trung Trực, tham quan chợ hoa ở miền Tây.

"Du hành ngày cuối năm với những con người nhỏ bé mà lại là nguồn năng lượng tích cực vô cùng. Tiếng cười trong trẻo chở hạnh phúc hồn nhiên, như những nụ hoa xinh xinh mới nở, đón lấy những giọt sương sớm với niềm thích thú nguyên vẹn của sự thơ ngây. Mẹ Bống là một người lớn may mắn, được hưởng lây niềm vui sống tuổi thơ của các con Tôm & Tép", Hồng Nhung viết.

Sau ly hôn, Hồng Nhung cùng hai con đón giao thừa trên đất khách - Ảnh 1
Hồng Nhung đưa hai con đến Kiên Giang đón năm mới - Ảnh: FBNV
Sau ly hôn, Hồng Nhung cùng hai con đón giao thừa trên đất khách - Ảnh 2
Sau ly hôn, Hồng Nhung cùng hai con đón giao thừa trên đất khách - Ảnh 3
Vì có lịch diễn vào đúng dịp Tết nên Hồng Nhung quyết định đưa Tôm và Tép đi cùng - Ảnh: FBNV
Sau ly hôn, Hồng Nhung cùng hai con đón giao thừa trên đất khách - Ảnh 4
Sau ly hôn, Hồng Nhung cùng hai con đón giao thừa trên đất khách - Ảnh 5
Hai con Hồng Nhung rất yêu thích Tết cổ truyền của dân tộc Việt Nam - Ảnh: FBNV
Sau ly hôn, Hồng Nhung cùng hai con đón giao thừa trên đất khách - Ảnh 6
Ba mẹ con đến đền thờ ông Nguyễn Trung Trực thắp nhang vào trưa 29 Tết - Ảnh: FBNV

Năm 2018 có thể xem là một năm đầy biến động đối với gia đình Hồng Nhung. Đáng chú ý nhất là vụ ly hôn giữa chị và doanh nhân Việt kiều sau 8 năm chung sống.

Thời gian sau đó, vì quá áp lực mà Hồng Nhung đã phải nhập viện cấp cứu và nghỉ hát khoảng vài tháng. Hiện tại, nữ ca sĩ đã lấy lại thăng bằng và tích cực chạy show nhiều hơn để tìm lại nguồn năng lượng tích cực cho cuộc sống.

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