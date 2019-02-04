Sau ly hôn, Hồng Nhung cùng hai con đón giao thừa trên đất khách

Vì có chuyến lưu diễn ở Rạch Giá - Kiên Giang ngay đúng đêm giao thừa nên Hồng Nhung đã đưa hai con đi cùng.
- Không thể nhận ra đây là 'chị Bống' Hồng Nhung trong loạt ảnh cận mặt này
- Hồng Nhung: 'Bố mẹ tôi ly dị không kịch tính bằng chuyện tôi và chồng cũ'
Khác với mọi năm, Tết Kỷ Hợi năm nay Hồng Nhung quyết định nhận show đi diễn vào đúng đêm giao thừa. Do đó, nữ ca sĩ đã đưa hai con Tôm và Tép cùng đi lưu diễn với mình. Trên trang cá nhân, vài ngày qua Hồng Nhung liên tục cập nhật những hình ảnh ba mẹ con tại Kiên Giang. Bà mẹ trẻ tranh thủ thời gian rảnh rỗi để đưa các con đi thăm đền thờ ông Nguyễn Trung Trực, tham quan chợ hoa ở miền Tây.
"Du hành ngày cuối năm với những con người nhỏ bé mà lại là nguồn năng lượng tích cực vô cùng. Tiếng cười trong trẻo chở hạnh phúc hồn nhiên, như những nụ hoa xinh xinh mới nở, đón lấy những giọt sương sớm với niềm thích thú nguyên vẹn của sự thơ ngây. Mẹ Bống là một người lớn may mắn, được hưởng lây niềm vui sống tuổi thơ của các con Tôm & Tép", Hồng Nhung viết.
Năm 2018 có thể xem là một năm đầy biến động đối với gia đình Hồng Nhung. Đáng chú ý nhất là vụ ly hôn giữa chị và doanh nhân Việt kiều sau 8 năm chung sống.
Thời gian sau đó, vì quá áp lực mà Hồng Nhung đã phải nhập viện cấp cứu và nghỉ hát khoảng vài tháng. Hiện tại, nữ ca sĩ đã lấy lại thăng bằng và tích cực chạy show nhiều hơn để tìm lại nguồn năng lượng tích cực cho cuộc sống.