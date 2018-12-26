Không thể nhận ra đây là 'chị Bống' Hồng Nhung trong loạt ảnh cận mặt này

Trong loạt hình ảnh chụp cận mặt, nhan sắc Hồng Nhung xuống cấp thấy rõ khiến nhiều người không thể nhận ra.
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Xưa nay, Hồng Nhung vốn được mệnh danh là "mỹ nhân không tuổi" của showbiz. Một trong những lý do giúp nữ Diva trẻ lâu là nhờ làn da căng bóng không nếp nhăn cùng nụ cười răng khểnh duyên dáng chẳng thể lẫn đi đâu.
Tuy nhiên, mới đây giọng ca Phố à phố ơi khiến nhiều người bất ngờ khi xuất hiện tại một buổi họp báo với gương mặt khác lạ khó nhận ra. Trong những bức ảnh chụp cận cảnh, gương mặt nữ ca sĩ hằn rõ nhiều nếp nhăn. Ngoài ra, nụ cười duyên với hai chiếc răng khểnh cũng biến mất hoàn toàn.
Loạt ảnh này lập tức gây ra nhiều tranh cãi nảy lửa trên cộng đồng mạng. Nhiều fan tỏ ra sốc toàn tập khi thấy Hồng Nhung thay đổi quá nhiều chỉ trong thời gian ngắn. Tuy nhiên, cũng không ít người cho rằng nhan sắc này mới đúng với tuổi của nữ ca sĩ. Mặt khác, chị cũng mới đã trải qua nỗi đau ly hôn nên khó có thể trẻ đẹp như xưa.
Cách đây ít lâu, Hồng Nhung cũng gây choáng khi tự đăng tải clip để mặt mộc hướng dẫn các bà mẹ bỉm sữa cách dưỡng da. Tuy nhiên, gương mặt không son phấn đã khiến nữ ca sĩ trở nên già nua và kém sắc hơn bao giờ hết. Một số khán giả nghi ngờ Hồng Nhung đã bí mật đi tân trang nhan sắc nên mới xuống cấp nhanh như vậy.