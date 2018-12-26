Không thể nhận ra đây là 'chị Bống' Hồng Nhung trong loạt ảnh cận mặt này

Hậu trường 26/12/2018 10:27

Trong loạt hình ảnh chụp cận mặt, nhan sắc Hồng Nhung xuống cấp thấy rõ khiến nhiều người không thể nhận ra.

Xưa nay, Hồng Nhung vốn được mệnh danh là "mỹ nhân không tuổi" của showbiz. Một trong những lý do giúp nữ Diva trẻ lâu là nhờ làn da căng bóng không nếp nhăn cùng nụ cười răng khểnh duyên dáng chẳng thể lẫn đi đâu. 

Tuy nhiên, mới đây giọng ca Phố à phố ơi khiến nhiều người bất ngờ khi xuất hiện tại một buổi họp báo với gương mặt khác lạ khó nhận ra. Trong những bức ảnh chụp cận cảnh, gương mặt nữ ca sĩ hằn rõ nhiều nếp nhăn. Ngoài ra, nụ cười duyên với hai chiếc răng khểnh cũng biến mất hoàn toàn. 

Không thể nhận ra đây là 'chị Bống' Hồng Nhung trong loạt ảnh cận mặt này - Ảnh 1
Dù được khen trẻ hơn tuổi nhưng loạt ảnh cận cảnh đã tố Hồng Nhung không còn giữ được vẻ đẹp ngọt ngào như xưa - Ảnh: Internet
Không thể nhận ra đây là 'chị Bống' Hồng Nhung trong loạt ảnh cận mặt này - Ảnh 2
Dường như chị 'Bống' đã đi sửa răng nên không còn nụ cười duyên dáng ngày nào - Ảnh: Internet
Không thể nhận ra đây là 'chị Bống' Hồng Nhung trong loạt ảnh cận mặt này - Ảnh 3
Không thể nhận ra đây là 'chị Bống' Hồng Nhung trong loạt ảnh cận mặt này - Ảnh 4
Gương mặt Diva làng nhạc Việt hằn rõ dấu vết tuổi tác - Ảnh: Internet

Loạt ảnh này lập tức gây ra nhiều tranh cãi nảy lửa trên cộng đồng mạng. Nhiều fan tỏ ra sốc toàn tập khi thấy Hồng Nhung thay đổi quá nhiều chỉ trong thời gian ngắn. Tuy nhiên, cũng không ít người cho rằng nhan sắc này mới đúng với tuổi của nữ ca sĩ. Mặt khác, chị cũng mới đã trải qua nỗi đau ly hôn nên khó có thể trẻ đẹp như xưa.

Không thể nhận ra đây là 'chị Bống' Hồng Nhung trong loạt ảnh cận mặt này - Ảnh 5
Không thể nhận ra đây là 'chị Bống' Hồng Nhung trong loạt ảnh cận mặt này - Ảnh 6
Nhiều người phải dụi mắt vài lần mới nhận ra đây là Hồng Nhung - Ảnh: Internet

Cách đây ít lâu, Hồng Nhung cũng gây choáng khi tự đăng tải clip để mặt mộc hướng dẫn các bà mẹ bỉm sữa cách dưỡng da. Tuy nhiên, gương mặt không son phấn đã khiến nữ ca sĩ trở nên già nua và kém sắc hơn bao giờ hết. Một số khán giả nghi ngờ Hồng Nhung đã bí mật đi tân trang nhan sắc nên mới xuống cấp nhanh như vậy.

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Hồng Nhung từng được nhiều người ngưỡng mộ bởi có một gia đình hạnh phúc. Khi cuộc hôn nhân tan vỡ, mọi thứ như rơi xuống đáy của vực thẳm và có một thứ duy nhất giúp chị "thoát" khỏi cái chết.

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