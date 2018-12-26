Không thể nhận ra đây là 'chị Bống' Hồng Nhung trong loạt ảnh cận mặt này

Xưa nay, Hồng Nhung vốn được mệnh danh là "mỹ nhân không tuổi" của showbiz. Một trong những lý do giúp nữ Diva trẻ lâu là nhờ làn da căng bóng không nếp nhăn cùng nụ cười răng khểnh duyên dáng chẳng thể lẫn đi đâu.

Tuy nhiên, mới đây giọng ca Phố à phố ơi khiến nhiều người bất ngờ khi xuất hiện tại một buổi họp báo với gương mặt khác lạ khó nhận ra. Trong những bức ảnh chụp cận cảnh, gương mặt nữ ca sĩ hằn rõ nhiều nếp nhăn. Ngoài ra, nụ cười duyên với hai chiếc răng khểnh cũng biến mất hoàn toàn.