Hồng Nhung đón Giáng sinh bình yên bên hai con mà không có sự hiện diện của chồng cũ

Mới đây, Hồng Nhung đã chia sẻ lên trang cá nhân loạt ảnh đón Noel ấp áp bên hai con. Chị "Bống" diện trang phục giản dị, trong khi hai con ăn mặc khá sành điệu nhờ có bàn tay khéo léo của bà mẹ nổi tiếng.

Điều đáng nói là trong những bức ảnh vui vẻ của ba mẹ con không có bóng dáng của chồng cũ. Từ sau khi chia tay chị "Bống" làng nhạc Việt, doanh nhân Kevin Gilmore gần như không hề xuất hiện trong bất cứ bức ảnh nào của mẹ con Hồng Nhung. Dù cuộc ly hôn của họ kết thúc đã gần một năm nhưng cư dân mạng vẫn chưa quen với điều đó. Không ít người vẫn ước giá như đôi vợ chồng có thể trở về như xưa để cho Tôm và Tép một gia đình trọn vẹn hơn.