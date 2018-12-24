Hồng Nhung đón Giáng sinh bình yên bên hai con mà không có sự hiện diện của chồng cũ

Hậu trường 24/12/2018 11:31

Hồng Nhung khoe khoảnh khắc Giáng sinh ngọt ngào bên hai con thu hút sự quan tâm của đông đảo cư dân mạng.

Mới đây, Hồng Nhung đã chia sẻ lên trang cá nhân loạt ảnh đón Noel ấp áp bên hai con. Chị "Bống" diện trang phục giản dị, trong khi hai con ăn mặc khá sành điệu nhờ có bàn tay khéo léo của bà mẹ nổi tiếng. 

Điều đáng nói là trong những bức ảnh vui vẻ của ba mẹ con không có bóng dáng của chồng cũ. Từ sau khi chia tay chị "Bống" làng nhạc Việt, doanh nhân Kevin Gilmore gần như không hề xuất hiện trong bất cứ bức ảnh nào của mẹ con Hồng Nhung. Dù cuộc ly hôn của họ kết thúc đã gần một năm nhưng cư dân mạng vẫn chưa quen với điều đó. Không ít người vẫn ước giá như đôi vợ chồng có thể trở về như xưa để cho Tôm và Tép một gia đình trọn vẹn hơn.

Hồng Nhung đón Giáng sinh bình yên bên hai con mà không có sự hiện diện của chồng cũ - Ảnh 1
Hồng Nhung khoe khoảnh khắc đón Noel ấp áp bên hai bé Tôm và Tép - Ảnh: FBNV
Hồng Nhung đón Giáng sinh bình yên bên hai con mà không có sự hiện diện của chồng cũ - Ảnh 2
Bà mẹ hai con được nhận xét càng ngày trẻ ra sau ly hôn - Ảnh: FBNV
Hồng Nhung đón Giáng sinh bình yên bên hai con mà không có sự hiện diện của chồng cũ - Ảnh 3
Hồng Nhung đón Giáng sinh bình yên bên hai con mà không có sự hiện diện của chồng cũ - Ảnh 4
Hồng Nhung đón Giáng sinh bình yên bên hai con mà không có sự hiện diện của chồng cũ - Ảnh 5
Hai con chính là nguồn động lực lớn nhất giúp Hồng Nhung vượt qua mọi nỗi buồn - Ảnh: FBNV
Hồng Nhung đón Giáng sinh bình yên bên hai con mà không có sự hiện diện của chồng cũ - Ảnh 6
Hồng Nhung đón Giáng sinh bình yên bên hai con mà không có sự hiện diện của chồng cũ - Ảnh 7
Hồng Nhung trẻ trung trong trang phục Giáng sinh nhắng nhít - Ảnh: FBNV

Cách đây ít lâu, thông tin ca sĩ Hồng Nhung nhập viện giữa ồn ào chồng cũ vướng nghi án ngoại tình khiến nhiều người lo lắng. Theo chia sẻ của Hoa hậu Hà Kiều Anh, nữ Diva bị kiệt sức và được bác sĩ yêu cầu nghỉ hát để dưỡng bệnh.

Tuy nhiên, mới đây Hồng Nhung đã lên tiếng phủ nhận thông tin nhập viện do chồng có người khác. Đại diện nữ ca sĩ khẳng định giọng ca Về lại phố xưa nhập viện do cảm thấy không khỏe chứ hoàn toàn không liên quan đến bố của Tôm và Tép.

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Nữ diva chia sẻ về cuộc sống và sức khỏe của cô sau những ồn ào.

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