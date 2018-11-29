Thời gian qua, thông tin Hồng Nhung nhập viện do sức khỏe yếu khiến không ít người lo lắng. Tuy nhiên, mới đây giọng ca Về lại phố xưa bất ngờ tham gia một đêm nhạc tại Hà Nội dù bác sĩ đã nhắc nhở phải nghỉ hát một thời gian. Được biệt, Hồng Nhung đã "trốn viện" để tham gia đêm nhạc này vì không muốn lỡ hẹn với khán giả. Trên sân khấu, nữ Diva đã thể hiện hết mình những ca khúc sâu lắng như "Phố à phố ơi", "Về với đông"...

Hồng Nhung biểu diễn hết mình trên sân khấu dù sức khỏe không cho phép - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, vài giờ trước một fan của nữ ca sĩ đã chia sẻ hình ảnh đầy xúc động của Hồng Nhung trong hậu trường. Theo đó, người này tiết lộ bà mẹ hai con đã bị thương nên phải băng bó ở đầu gối trước khi lên sân khấu. Không chỉ vậy, Hồng Nhung còn bị đau cổ và cơ thể rất yếu ớt nhưng vẫn cố gắng hết sức để hoàn thành nốt đêm diễn. Sau khi trở về, nữ Diva đã lập tức quay lại bệnh viện để tiếp tục điều trị.