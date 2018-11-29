'Trốn viện' đi diễn, Hồng Nhung bị thương phải băng bó tại hậu trường và hát trong nước mắt

Hậu trường 29/11/2018 17:08

Sau khi ra Hà Nội tham gia đêm nhạc "Hà Nội, ngày... tháng... năm...", Hồng Nhung đã phải nhập viện trở lại do bị thương ở đầu gối và sức khỏe xuống cấp.

Thời gian qua, thông tin Hồng Nhung nhập viện do sức khỏe yếu khiến không ít người lo lắng. Tuy nhiên, mới đây giọng ca Về lại phố xưa bất ngờ tham gia một đêm nhạc tại Hà Nội dù bác sĩ đã nhắc nhở phải nghỉ hát một thời gian. Được biệt, Hồng Nhung đã "trốn viện" để tham gia đêm nhạc này vì không muốn lỡ hẹn với khán giả. Trên sân khấu, nữ Diva đã thể hiện hết mình những ca khúc sâu lắng như "Phố à phố ơi", "Về với đông"...

'Trốn viện' đi diễn, Hồng Nhung bị thương phải băng bó tại hậu trường và hát trong nước mắt - Ảnh 1
Hồng Nhung biểu diễn hết mình trên sân khấu dù sức khỏe không cho phép - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, vài giờ trước một fan của nữ ca sĩ đã chia sẻ hình ảnh đầy xúc động của Hồng Nhung trong hậu trường. Theo đó, người này tiết lộ bà mẹ hai con đã bị thương nên phải băng bó ở đầu gối trước khi lên sân khấu. Không chỉ vậy, Hồng Nhung còn bị đau cổ và cơ thể rất yếu ớt nhưng vẫn cố gắng hết sức để hoàn thành nốt đêm diễn. Sau khi trở về, nữ Diva đã lập tức quay lại bệnh viện để tiếp tục điều trị.

"Nhà Bống thương chị quá nên hôm qua đã tìm cách 'đột nhập' hậu trường để hỏi thăm chị. Thật vui vì chị đã đỡ hơn nhiều, nhưng shock hơn khi chị dù bệnh mà vẫn 'đầu tư' cho tiết mục như này đây. 

Sau khi 'bị thương' (như cách nói hài hước của chị Bống) qua luyện tập quay, và gục ngã..., chiến thuật băng bó được áp dụng trước tiết mục Về với đông. Chưa hết đau cổ, chị lại đau đầu gối... Vẫn mong mỏi nhất là trái tim nhạy cảm của người nghệ sĩ hết lòng vì khán giả, sẽ chóng lành vết thương", fan Hồng Nhung tiết lộ tình hình sức khỏe của thần tượng.

'Trốn viện' đi diễn, Hồng Nhung bị thương phải băng bó tại hậu trường và hát trong nước mắt - Ảnh 2
'Trốn viện' đi diễn, Hồng Nhung bị thương phải băng bó tại hậu trường và hát trong nước mắt - Ảnh 3
Hình ảnh Hồng Nhung băng bó đầu gối trước khi lên sân khấu khiến nhiều người xót xa - Ảnh: Internet
'Trốn viện' đi diễn, Hồng Nhung bị thương phải băng bó tại hậu trường và hát trong nước mắt - Ảnh 4
Tuy đang bị bệnh nhưng Hồng Nhung vẫn cố gắng hoàn thành tốt các tiết mục trong đêm diễn tại Hà Nội - Ảnh: Internet
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Hoa hậu Hà Kiều Anh chia sẻ thông tin Diva Hồng Nhung nhập viện và để lại lời động viên đàn chị khiến nhiều người xót xa.

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