Tâm sự rớt nước mắt của Hồng Nhung dành cho hai con sau khi xuất viện

Hậu trường 26/11/2018 11:12

Hồng Nhung chia sẻ những kỷ niệm vui vẻ bên Tôm và Tép, đồng thời cảm ơn hai con luôn là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho mình.

Thời gian qua, thông tin ca sĩ Hồng Nhung nhập viện giữa ồn ào chồng cũ vướng nghi án ngoại tình khiến nhiều người lo lắng. Theo chia sẻ của Hoa hậu Hà Kiều Anh, nữ Diva bị kiệt sức và được bác sĩ yêu cầu nghỉ hát để dưỡng bệnh.

Tuy nhiên, mới đây Hồng Nhung đã lên tiếng phủ nhận thông tin nhập viện do chồng có người khác. Đại diện nữ ca sĩ khẳng định giọng ca Về lại phố xưa nhập viện do cảm thấy không khỏe chứ hoàn toàn không liên quan đến bố của Tôm và Tép. Vài giờ trước, nữ Diva làng nhạc Việt cũng đã chia sẻ bài tâm sự xúc động gửi hai con và hứa sẽ làm tất cả mọi điều vì hạnh phúc của chúng.

"Mẹ sẽ luôn bên con, giữ cho con tâm hồn trong vắt tuổi thơ. Biết yêu và vun xới mầm sống thiên nhiên thì tất sẽ phát triển nhân cách đạo đức của người đôn hậu, biết đồng cảm, giúp đỡ những người xung quanh.

Xin đổi lời bài hát của cậu Sơn 1 chữ để dành cho con: 'Sống trong đời sống cần có một tấm lòng. Để làm gì, con biết không? Để gió cuốn đi... Cám ơn hai con Tôm và Tép đã cho mẹ Bống tình yêu như suối nguồn hạnh phúc, sẽ luôn là vô hạn", Hồng Nhung viết.

Tâm sự rớt nước mắt của Hồng Nhung dành cho hai con sau khi xuất viện - Ảnh 1
Hồng Nhung cảm ơn hai con đã luôn là nguồn đựng lực cho mình vượt qua mọi chuyện - Ảnh: FBNV
Tâm sự rớt nước mắt của Hồng Nhung dành cho hai con sau khi xuất viện - Ảnh 2
Tâm sự rớt nước mắt của Hồng Nhung dành cho hai con sau khi xuất viện - Ảnh 3
Hai con của Hồng Nhung đã lớn và rất hiểu chuyện, ít khi hỏi mẹ những câu khó trả lời - Ảnh: FBNV
Tâm sự rớt nước mắt của Hồng Nhung dành cho hai con sau khi xuất viện - Ảnh 4
Tâm sự rớt nước mắt của Hồng Nhung dành cho hai con sau khi xuất viện - Ảnh 5
Tâm sự rớt nước mắt của Hồng Nhung dành cho hai con sau khi xuất viện - Ảnh 6
Hồng Nhung chia sẻ ảnh đưa các con đi chơi hai năm trước - Ảnh: FBNV
Tâm sự rớt nước mắt của Hồng Nhung dành cho hai con sau khi xuất viện - Ảnh 7
Thời gian qua, thông tin Hồng Nhung nhập viện khiến nhiều người lo lắng - Ảnh: FBNV
Sau khi nhập viện, cuối cùng Diva Hồng Nhung cũng lên tiếng giữa tin đồn bị chồng Tây phản bội

Sau khi nhập viện, cuối cùng Diva Hồng Nhung cũng lên tiếng giữa tin đồn bị chồng Tây phản bội

Diva Hồng Nhung đã lên tiếng sau khi phải nhập viện vì sức khỏe suy kiệt giữa nghi vấn chồng Tây ngoại tình khiến hôn nhân đổ vỡ.

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