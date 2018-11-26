Tâm sự rớt nước mắt của Hồng Nhung dành cho hai con sau khi xuất viện

Hồng Nhung chia sẻ những kỷ niệm vui vẻ bên Tôm và Tép, đồng thời cảm ơn hai con luôn là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho mình.
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Thời gian qua, thông tin ca sĩ Hồng Nhung nhập viện giữa ồn ào chồng cũ vướng nghi án ngoại tình khiến nhiều người lo lắng. Theo chia sẻ của Hoa hậu Hà Kiều Anh, nữ Diva bị kiệt sức và được bác sĩ yêu cầu nghỉ hát để dưỡng bệnh.
Tuy nhiên, mới đây Hồng Nhung đã lên tiếng phủ nhận thông tin nhập viện do chồng có người khác. Đại diện nữ ca sĩ khẳng định giọng ca Về lại phố xưa nhập viện do cảm thấy không khỏe chứ hoàn toàn không liên quan đến bố của Tôm và Tép. Vài giờ trước, nữ Diva làng nhạc Việt cũng đã chia sẻ bài tâm sự xúc động gửi hai con và hứa sẽ làm tất cả mọi điều vì hạnh phúc của chúng.
"Mẹ sẽ luôn bên con, giữ cho con tâm hồn trong vắt tuổi thơ. Biết yêu và vun xới mầm sống thiên nhiên thì tất sẽ phát triển nhân cách đạo đức của người đôn hậu, biết đồng cảm, giúp đỡ những người xung quanh.
Xin đổi lời bài hát của cậu Sơn 1 chữ để dành cho con: 'Sống trong đời sống cần có một tấm lòng. Để làm gì, con biết không? Để gió cuốn đi... Cám ơn hai con Tôm và Tép đã cho mẹ Bống tình yêu như suối nguồn hạnh phúc, sẽ luôn là vô hạn", Hồng Nhung viết.