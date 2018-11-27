Hồng Nhung tất bật chở con đi học bằng xe máy và tự động viên bản thân: 'Cuộc sống tiếp diễn'

Hậu trường 27/11/2018 12:01

Hồng Nhung chia sẻ loạt ảnh chở con đến trường bằng xe máy và tự động viên bản thân vượt qua giai đoạn khó khăn.

Sáng 27/11, Hồng Nhung chia sẻ lên trang cá nhân loạt ảnh đưa hai con đến trường bằng xe máy. Chị "Bống" khá vất vả khi vừa phải mang túi xách vừa phải đèo bồng Tôm và Tép trên chiếc xe nhỏ gọn. Con đường đến trường vẫn còn ướt do mới ngập lụt sau trận bão số 9.

Trong đoạn clip do một người bạn chia sẻ, nữ Diva của làng nhạc Việt chở Tôm và Tép đến bãi giữ xe của nhà trường. Sau đó, chị vội vã chỉnh lại đồng phục, đeo thẻ cho hai con rồi đưa chúng vào lớp. Trên đường đi, Hồng Nhung gặp một vài người và giao tiếp bằng tiếng Anh vô cùng trôi chảy.

Hồng Nhung tất bật chở con đi học bằng xe máy và tự động viên bản thân: 'Cuộc sống tiếp diễn' - Ảnh 1
Chị 'Bống' đèo bồng vất vả khi chở con đi học bằng xe máy - Ảnh: FBNV

Cách đây vài ngày, Hồng Nhung nhập viện do tình hình sức khỏe không được tốt. Nhiều nguồn tin cho rằng nữ ca sĩ bị sốc sau khi hay tin chồng ngoại tình. Tuy nhiên phía Hồng Nhung đã lên tiếng bác bỏ nghi vấn trên. Tâm sự về khoảng thời gian đưa hai con đến trường vào buổi sáng, Hồng Nhung khẳng định dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa thì cuộc sống của mẹ con chị vẫn trôi qua trong bình yên.

"Hôm qua Thảo Điền ngập bình địa, trường học phải đóng cửa. Hôm nay nắng lên! Trên đường chỉ còn những vũng nước, chỉ có thể làm bẩn giày nếu mẹ Bống cần dừng lại, chống chân... Nhưng ai ai lại tung tăng đến trường! Cuộc sống tiếp diễn", Hồng Nhung viết.

Hồng Nhung tất bật chở con đi học bằng xe máy và tự động viên bản thân: 'Cuộc sống tiếp diễn' - Ảnh 2
Hiện tại, ba mẹ con Hồng Nhung đã chuyển đến sống tại một căn chung hộ cư nhỏ gọn ở quận 2, TP.HCM - Ảnh: FBNV
Hồng Nhung tất bật chở con đi học bằng xe máy và tự động viên bản thân: 'Cuộc sống tiếp diễn' - Ảnh 3
Hai con là nguồn động lực lớn nhất giúp Hồng Nhung vượt qua khoảng thời gian khủng hoảng sau ly hôn chồng Tây - Ảnh: FBNV
Tâm sự rớt nước mắt của Hồng Nhung dành cho hai con sau khi xuất viện

Tâm sự rớt nước mắt của Hồng Nhung dành cho hai con sau khi xuất viện

Hồng Nhung chia sẻ những kỷ niệm vui vẻ bên Tôm và Tép, đồng thời cảm ơn hai con luôn là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho mình.

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