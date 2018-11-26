Hai con Hồng Nhung bị sang chấn tâm lý vì thấy bố khoe ảnh hạnh phúc bên người đàn bà khác

Hậu trường 26/11/2018 15:35

Diva Hồng Nhung vừa trải lòng về quãng thời gian khó khăn của mình và hai con khi ly hôn chồng Tây.

Nhiều ngày qua, dân mạng vẫn không ngừng bàn tán về thông tin chồng cũ Hồng Nhung ngoại tình với một phụ nữ gốc Myanmar khiến hôn nhân 8 năm đổ vỡ. Dù sau đó, nam doanh nhân đã lên tiếng phân trần nhưng nhiều người vẫn nửa tin nửa ngờ. Cũng trong thời điểm nhạy cảm này, người hâm mộ lại càng lo lắng khi nhận được tin Diva Hồng Nhung nhập viện vì kiệt sức.

Hai con Hồng Nhung bị sang chấn tâm lý vì thấy bố khoe ảnh hạnh phúc bên người đàn bà khác - Ảnh 1
Hồng Nhung nhập viện giữa tin đồn chồng ngoại tình trước khi ly hôn - Ảnh: FBNV

Mới đây, Hồng Nhung đã gửi tâm thư giãi bày tâm sự về quyết định ly hôn. Đồng thời cô “Bống” cũng bộc bạch nỗi lòng về thời gian khó khăn của mình và hai con.

"Vì đã thuận tình ly hôn, chỉ có hai chúng tôi chịu trách nhiệm về quyết định này. Tôi không hề đổ lỗi, hay nhắc đến 'người thứ ba' nào cả. Chỉ tiếc rằng, có lẽ do vô tình, mà anh đã vội đăng tải hình ảnh đời sống mới ngay trên chính trang Facebook cá nhân của mình (trước khi tôi chia sẻ công khai), khiến hai con nhỏ thấy được, vô cùng hoang mang. Tôi đã gọi điện xin anh có thể gỡ xuống và anh đồng ý. Tôi cám ơn anh về điều này. Nhưng vẫn không thể tránh khỏi những sang chấn về mặt tâm lý của trẻ khiến mỗi em có những phản ứng bất ổn trong biểu hiện hàng ngày...

Hai con Hồng Nhung bị sang chấn tâm lý vì thấy bố khoe ảnh hạnh phúc bên người đàn bà khác - Ảnh 2
Hiện Hồng Nhung đang cố gắng lấy lại tình yêu của các con dành cho bố - Ảnh: FBNV

Tôi đã tìm đến bác sĩ tâm lý ở bệnh viện và gắn kết với hai cô giáo của các con, được chuyên gia tâm lý trẻ em tại trường Anh đặt ra kế hoạch cụ thể để giúp đỡ các con một cách tình cảm gần gũi và đúng phương pháp. Tôi tin rằng, với sự quan tâm và tình yêu thương từ cả gia đình và nhà trường, hai con của chúng tôi sẽ không bị rơi vào tình trạng "rối nhiễu tâm lý", gây ảnh hưởng đến sự phát triển tự nhiên sau này!", tâm thư xúc động của Hồng Nhung gửi đến một tờ báo lớn.

Hai con Hồng Nhung bị sang chấn tâm lý vì thấy bố khoe ảnh hạnh phúc bên người đàn bà khác - Ảnh 3
Nhìn những khoảnh khắc vui cười thế này, ít ai biết hai bé Tôm và Tép đã phải điều trị tâm lý - Ảnh: FBNV

Hiện tại, nữ Diva đang cố gắng lấy lại niềm tin yêu của hai con dành cho bố vì đây là một yếu tố quan trọng giúp các bé phục hồi tâm lý khi bị tổn thương. Cô muốn các con lưu giữ những ký ức tốt đẹp nhất về khoảng thời gian gia đình từng hạnh phúc. Hồng Nhung cũng tin rằng thời gian sẽ là phương thuốc tốt nhất giúp hàn gắn mọi vết thương.

Hai con Hồng Nhung bị sang chấn tâm lý vì thấy bố khoe ảnh hạnh phúc bên người đàn bà khác - Ảnh 4
Hồng Nhung hạnh phúc vì hai con được ông ngoại quan tâm và dạy bảo rất nhiều - Ảnh: FBNV

Cuối bức tâm thư, Hồng Nhung khiến người hâm mộ an lòng khi tâm sự: “Tôi đang gắng lấy lại sức khỏe tốt, tinh thần lạc quan, là chỗ dựa cho con và tiếp tục sáng tạo nghệ thuật, cống hiến cho xã hội, mang lại chút niềm vui cho mọi người đã và vẫn luôn ủng hộ tôi. Hãy cùng nhau suy nghĩ và hành động theo hướng tích cực để truyền cảm hứng tốt đẹp cho cộng đồng!".

Tâm sự rớt nước mắt của Hồng Nhung dành cho hai con sau khi xuất viện

Tâm sự rớt nước mắt của Hồng Nhung dành cho hai con sau khi xuất viện

Hồng Nhung chia sẻ những kỷ niệm vui vẻ bên Tôm và Tép, đồng thời cảm ơn hai con luôn là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho mình.

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