Hồng Nhung bất ngờ công khai ảnh thời 21 tuổi, chỉ nặng 35 cân

Diva Hồng Nhung gây chú ý khi đăng tải lên trang cá nhân bức ảnh năm 21 tuổi với thân hình gầy gò khó nhận ra.

Hôm nay, nhân kỷ niệm 81 năm ngày sinh của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, Hồng Nhung đã chia sẻ lên trang cá nhân bức ảnh chụp cùng ông từ năm 21 tuổi. Có thể thấy, nhan sắc của nữ Diva ngày đó khác rất nhiều so với bây giờ. Hồng Nhung khi xưa sở hữu thân hình mảnh mai, gương mặt gầy với chiếc răng khểnh duyên dáng.

Bên dưới bài chia sẻ của Hồng Nhung, hàng trăm khán giả đã để lại bình luận khen ngợi vẻ đẹp tự nhiên năm xưa của nữ Diva làng nhạc Việt. Bên cạnh đó, cũng không ít người tiếc nuối nụ cười răng khểnh từng đốn tim bao người của chị "Bống". Hồng Nhung hiện tại đã sửa răng đều hơn trước. Trả lời một người bạn, bà mẹ hai con còn tiết lộ thời bấy giờ chỉ nặng đúng 35 cân khiến ai cũng bất ngờ.

Hồng Nhung chia sẻ ảnh thời còn trẻ bên nhạc sĩ Trịnh Công Sơn - Ảnh: Internet

Vẻ đẹp hồn nhiên khi xưa của Hồng Nhung bên người đàn ông từng yêu mình sâu đậm - Ảnh: Internet

Hồng Nhung hiện tại sở hữu nhan sắc mặn mà và sâu sắc - Ảnh: Internet

Hồng Nhung và nhạc sĩ Trịnh Công Sơn có mối nhân duyên vô cùng đặc biệt. Có rất nhiều tài liệu, bài báo viết về mối tình đẹp và bí ẩn này. Tuy nhiên, chuyện họ yêu nhau sâu đậm đến đâu vẫn luôn là một câu hỏi lớn chưa được giải đáp. Dù vậy, nhiều người bạn của cố nhạc sĩ từng tiết lộ Hồng Nhung chính là bóng hồng để lại dấu ấn sâu đậm nhất trong lòng ông.

Cuộc sống mẹ đơn thân vất vả, di chuyển bằng xe máy của Hồng Nhung bên hai con sau ly hôn Sau một năm chia tay chồng Tây, Hồng Nhung thường xuyên đưa con đi học bằng xe máy chứ không di chuyển bằng ô tô như trước.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/hong-nhung-bat-ngo-cong-khai-anh-thoi-21-tuoi-chi-nang-35-can-316737.html