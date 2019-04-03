Chồng Tây cưới vợ mới sau hơn nửa năm ly hôn, Hồng Nhung đăng tải status bất ngờ

Hậu trường 03/04/2019 16:42

Thông tin chồng cũ Hồng Nhung tái hôn nhận được rất nhiều sự quan tâm của công chúng. Nhiều người tò mò muốn biết phản ứng của nữ diva như thế nào.

Sau hơn nửa năm công khai chuyện ly hôn, chồng cũ của diva Hồng Nhung - Kevin Gilmore vừa tổ chức đám cưới với bạn gái người Myanmar tên Thiri Thant Mon. Hôn lễ diễn ra khá kín đáo, trong không gian ấm cúng với sự góp mặt của người thân cùng một vài người bạn của cô dâu và chú rể.

Được biết hôn lễ đã diễn ra từ đầu tháng 3/2019, nhưng mãi đến gần đây, vợ mới của Kevin Gilmore mới công khai ảnh cưới trên trang cá nhân của mình. Được biết, cô là một diễn giả, phát ngôn viên trong lĩnh vực đầu tư chính phủ. Thiri Thant Mon từng trải qua một lần đò và có hai cậu con trai riêng.

Chồng Tây cưới vợ mới sau hơn nửa năm ly hôn, Hồng Nhung đăng tải status bất ngờ - Ảnh 1
Ly hôn chưa đầy 1 năm, chồng cũ Hồng Nhung đã cưới vợ mới - Ảnh: FBNV

Thông tin này được tiết lộ khiến công chúng vô cùng bất ngờ. Hiện tại, người đang nhận được sự quan tâm lớn nhất của đông đảo cư dân mạng chính là ca sĩ Hồng Nhung. Tuy nhiên, nữ diva vẫn rất bình thản. Ít phút trước, cô vừa chia sẻ dòng trạng thái đầy tình cảm viết cho cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.

"Cho cơn mê chiều nhiều hoa trắng bay. Cho tay em dài gầy thêm nắng mai. Nắng vàng... Gió vàng... Gió vàng bay. Lay nhẹ đóa Hồng Nhung.

Cám ơn anh Sơn, người thầy, người nghệ sĩ đã cho em được sống trong lý tưởng giản dị của nghệ thuật: cảm nhận và hướng đến cái đẹp, tình yêu...".

Chồng Tây cưới vợ mới sau hơn nửa năm ly hôn, Hồng Nhung đăng tải status bất ngờ - Ảnh 2
Hồng Nhung khắc khoải hát tưởng nhớ 18 năm ngày mất nhạc sĩ Trịnh Công Sơn - Ảnh: FBNV
Chồng Tây cưới vợ mới sau hơn nửa năm ly hôn, Hồng Nhung đăng tải status bất ngờ - Ảnh 3
Hồng Nhung có mối nhân duyên rất đặc biệt với nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Ông đóng góp rất lớn trong việc tạo nên tên tuổi của nữ diva ngày hôm nay - Ảnh: Internet

Người hâm mộ bày tỏ sự vui mừng khi thấy nữ diva dường như đã gác lại quá khứ đau buồn và đang sống hạnh phúc bên con. 

Chồng Tây cưới vợ mới sau hơn nửa năm ly hôn, Hồng Nhung đăng tải status bất ngờ - Ảnh 4
Ngày 1/4 vừa qua, cô đưa các con đến viếng nhạc sĩ Trịnh Công Sơn nhân ngày giỗ của ông - Ảnh: FBNV

Giữa năm 2018, diva Hồng Nhung khiến công chúng ngỡ ngàng khi đột ngột thông báo đã chính thức ly hôn chồng Tây sau 8 năm chung sống. Nữ ca sĩ chia sẻ, tuy ly hôn nhưng cô và chồng cũ vẫn xem nhau như những người bạn để cùng chăm lo cho 2 con.

Gần 1 năm sau cú sốc hôn nhân, bà mẹ đơn thân vẫn đi về lẻ bóng. Cô đã lấy lại cân bằng trong cuộc sống, tìm niềm vui bên công việc và chuyên tâm chăm sóc hai con. 

Sau hơn nửa năm ly hôn, chồng Tây của Hồng Nhung hạnh phúc cưới vợ mới

Sau hơn nửa năm ly hôn, chồng Tây của Hồng Nhung hạnh phúc cưới vợ mới

Hình ảnh chồng cũ diva Hồng Nhung diện trang phục chú rể, tươi cười rạng ngời bên cạnh cô dâu mới khiến công chúng bất ngờ.

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