Chồng cũ lấy vợ mới, Hồng Nhung được người đàn ông đặc biệt công khai động viên

Hậu trường 08/04/2019 13:43

Có mối quan hệ đồng nghiệp thân thiết nhiều năm, ca sĩ Bằng Kiều viết status an ủi gửi đến diva Hồng Nhung.

Những ngày qua, dư luận xôn xao trước thông tin chồng cũ Hồng Nhung cưới vợ mới sau hơn nửa năm công khai chuyện ly hôn. Rất nhiều người bày tỏ sự quan tâm và gửi lời động viên đến bà mẹ đơn thân trên trang cá nhân.

Mới đây, ca sĩ Bằng Kiều cũng vừa viết dòng trạng thái khích lệ tinh thần người bạn thân nhiều năm trong nghề. Nam ca sĩ khuyên Hồng Nhung hãy luôn vững vàng, bản lĩnh vượt qua nỗi buồn hôn nhân, chăm sóc thật tốt cho hai con.

Chồng cũ lấy vợ mới, Hồng Nhung được người đàn ông đặc biệt công khai động viên - Ảnh 1
Không chỉ là cặp đôi ăn ý trên sân khấu, Bằng Kiều và Hồng Nhung còn là những người bạn thân ngoài đời - Ảnh: FBNV

Bằng Kiều viết: "Cho dù xảy ra chuyện gì đi nữa thì các bạn nhỏ luôn là ưu tiên hàng đầu. Hãy cho các bạn luôn hiểu rằng bố mẹ yêu các bạn nhất trên đời dù hai người không sống với nhau. Hãy vững vàng bản lĩnh như vẫn thế nhé Bống. Gia đình, bạn bè khán giả luôn bên Bống. Yêu Bống, Tôm, Tép".

Kèm theo đó, nam ca sĩ còn đăng kèm loạt hình ảnh Hồng Nhung vui cười rạng rỡ bên 2 con. Đáp lại sự quan tâm của đồng nghiệp, nữ ca sĩ viết: "Cảm ơn chú Bầu”.

Chồng cũ lấy vợ mới, Hồng Nhung được người đàn ông đặc biệt công khai động viên - Ảnh 2
Sau khi ly hôn, Hồng Nhung dành thời gian chăm sóc cho các con...
Chồng cũ lấy vợ mới, Hồng Nhung được người đàn ông đặc biệt công khai động viên - Ảnh 3
... bù đắp sự thiếu vắng tình cảm của người cha - Ảnh: FBNV

Hồng Nhung công khai việc ly hôn chồng Tây vào giữa năm 2018. Nữ ca sĩ cho biết, trước khi đi đến quyết định chia tay, cô và chồng đã có thời gian dài suy nghĩ. Dù “đường ai nấy đi” nhưng cặp đôi vẫn xem nhau như những người bạn và cùng chăm sóc, dạy dỗ hai con. Hiện tại, nguyên nhân thực sự khiến cuộc hôn nhân 8 năm của nữ diva đổ vỡ vẫn là một dấu chấm hỏi. 

Bố lấy vợ mới, hai con nhà Hồng Nhung ngày càng trưởng thành khiến mẹ nghẹn ngào

Bố lấy vợ mới, hai con nhà Hồng Nhung ngày càng trưởng thành khiến mẹ nghẹn ngào

Dòng tâm sự của nữ diva viết về hai "thiên thần nhỏ" của mình khiến công chúng xuýt xoa, khen ngợi vì sự trưởng thành của hai bé.

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