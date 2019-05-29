Giữa ồn ào chồng cũ sắp có con, Hồng Nhung 'ở ẩn' để thiền, dạy con cách sống tự lập

Ca sĩ Hồng Nhung cho biết, cô muốn tạm rời xa mạng xã hội một thời gian để làm những việc mình thích và dạy dỗ hai con..
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Ít giờ trước, ca sĩ Hồng Nhung bất ngờ thông báo sẽ tạm rời xa mạng xã hội và Facebook trong vài ngày. Sau những chuyện đã xảy ra, bà mẹ đơn thân muốn tập trung toàn bộ thời gian để tập thiền, bình tâm suy nghĩ. Đây cũng là khoảng thời gian thích hợp để Hồng Nhung tập cho các con thói quen sống tự lập, chủ động hơn. Ngoài ra, cô cũng muốn tạm "ở ẩn" để luyện giọng, làm những điều bản thân thích và rèn luyện sức khỏe.
Hồng Nhung viết: "Thân gửi các chiến hữu.
Những ngày sắp tới xin phép cả nhà cho vắng mặt tí tẹo, để mẹ Bống cháu "kiêng" hóng chuyện thiên hạ mấy bữa, tập trung vào đọc, viết, tập thể thao, luyện giọng... Và trên tất cả, là tập trung thời gian và tâm tưởng vào tận hưởng mỗi ngày sống giản dị với hai con Tôm & Tép! Các bé đã đến lúc cần luyện tập thói quen sống hàng ngày ngăn nắp, chủ động, hiệu quả và quan trọng hơn là khả năng cùng nhau tạo niềm vui trong gia đình. Cần khích lệ nhiều cảm hứng để cô cậu tự làm được điều gì ý nghĩa (từ những việc nhỏ xíu đến những sáng tạo... bé con!).
Nói chung là vì người nhỏ nên làm việc nhỏ thôi được rồi! Mẹ Bống cháu sẽ tận dụng nốt lặng (thi thoảng mới được hưởng) êm dịu lúc này, để bình tâm, nhìn từ các con mà tìm lại con người "trẻ con" trong mỗi người lớn. Sự trong sáng là giá trị tuyệt vời của tâm hồn (Có thể đây là bước chuẩn bị tâm thế cho việc luyện thiền - bấy lâu nay mới chỉ là một khái niệm!).
Rồi, để đấy xem sao...".
Dù rất bất ngờ trước quyết định của Hồng Nhung, nhưng bạn bè và người hâm mộ vẫn ủng hộ cô. Đặc biệt là giữa thời điểm mạng xã hội đang dấy lên nghi án chồng cũ của nữ diva sắp lên chức bố lần nữa. Thông tin này bắt nguồn từ những hình ảnh mới nhất của doanh nhân người Myanmar với vòng bụng to khác thường.
Người hâm mộ hy vọng nữ diva sẽ mạnh mẽ vượt qua mọi sóng gió để sống hạnh phúc cùng các con.