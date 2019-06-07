Quyết 'ở ẩn' nhưng vì người đàn ông này, diva Hồng Nhung không thể tiếp tục im lặng

Hậu trường 07/06/2019 11:23

Sau Hồ Ngọc Hà, Phương Uyên, Huy Tuấn... diva Hồng Nhung vừa lên tiếng kêu gọi giúp đỡ nghệ sĩ Xuân Hiếu đang mắc bệnh hiểm nghèo.

Thông tin nghệ sĩ Xuân Hiếu mắc bệnh ung thư được tiết lộ khiến làng giải trí Việt bàng hoàng, xót xa. Sau hơn 1 năm xạ trị, ung thư đã di căn đến xương, anh đang cần rất sự chung tay của bạn bè, đồng nghiệp và công chúng để vượt qua giai đoạn khó khăn này.

Những ngày qua, rất nhiều nghệ sĩ như: nhạc sĩ Phương Uyên, Huy Tuấn, Nguyễn Hồng Thuận đã đứng lên kêu gọi quyên góp. Theo thông tin cách đây ít ngày, số tiền nghệ sĩ Xuân Hiếu nhận được là khoảng 600 triệu đồng. Trong đó, ca sĩ Mỹ Tâm ủng hộ 100 triệu, Hồ Ngọc Hà 100 triệu, Đàm Vĩnh Hưng 50 triệu, Lệ Quyên 100 triệu...

Quyết 'ở ẩn' nhưng vì người đàn ông này, diva Hồng Nhung không thể tiếp tục im lặng - Ảnh 1
Ngày 4/6 vừa qua, Xuân Hiếu đã để lỡ ca phẫu thuật quan trọng vì sức khỏe không cho phép, thiếu máu nghiêm trọng - Ảnh: FBNV
Quyết 'ở ẩn' nhưng vì người đàn ông này, diva Hồng Nhung không thể tiếp tục im lặng - Ảnh 2
Hiện anh vẫn đang được các bác sĩ theo dõi và tiến hành điều trị - Ảnh: FBNV

Ít giờ trước, diva Hồng Nhung vừa lên tiếng kêu gọi giúp đỡ đàn em. Cô viết: "Đây là lúc Facebook giúp chúng ta nối vòng tay lớn! Chi tiết cho sự sẻ chia dù lớn nhỏ nhưng đầy tình nghĩa được ghi đầy đủ bên dưới. Xin cám ơn sự quan tâm của tất cả mọi người! Mọi người bên em, Xuân Hiếu!".

Quyết 'ở ẩn' nhưng vì người đàn ông này, diva Hồng Nhung không thể tiếp tục im lặng - Ảnh 3

Quyết 'ở ẩn' nhưng vì người đàn ông này, diva Hồng Nhung không thể tiếp tục im lặng - Ảnh 4
Dù đã tuyên bố sẽ tạm rời xa mạng xã hội, nhưng Hồng Nhung quyết định trở lại khi biết tin đồng nghiệp mắc bệnh ung thư và cần giúp đỡ - Ảnh: FBNV

Cuối tháng 5 vừa qua, nữ diva thông báo sẽ tạm dừng hoạt động Facebook và mạng xã hội một thời gian để lo cho hai con và làm những việc mình thích. Tuy nhiên, nhiều người cho rằng cô "ẩn mình" để tránh những ồn ào không đáng có liên quan đến cuộc hôn nhân của chồng cũ.

Giữa ồn ào chồng cũ sắp có con, Hồng Nhung 'ở ẩn' để thiền, dạy con cách sống tự lập

Giữa ồn ào chồng cũ sắp có con, Hồng Nhung 'ở ẩn' để thiền, dạy con cách sống tự lập

Ca sĩ Hồng Nhung cho biết, cô muốn tạm rời xa mạng xã hội một thời gian để làm những việc mình thích và dạy dỗ hai con..

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