Quyết 'ở ẩn' nhưng vì người đàn ông này, diva Hồng Nhung không thể tiếp tục im lặng

Thông tin nghệ sĩ Xuân Hiếu mắc bệnh ung thư được tiết lộ khiến làng giải trí Việt bàng hoàng, xót xa. Sau hơn 1 năm xạ trị, ung thư đã di căn đến xương, anh đang cần rất sự chung tay của bạn bè, đồng nghiệp và công chúng để vượt qua giai đoạn khó khăn này.

Những ngày qua, rất nhiều nghệ sĩ như: nhạc sĩ Phương Uyên, Huy Tuấn, Nguyễn Hồng Thuận đã đứng lên kêu gọi quyên góp. Theo thông tin cách đây ít ngày, số tiền nghệ sĩ Xuân Hiếu nhận được là khoảng 600 triệu đồng. Trong đó, ca sĩ Mỹ Tâm ủng hộ 100 triệu, Hồ Ngọc Hà 100 triệu, Đàm Vĩnh Hưng 50 triệu, Lệ Quyên 100 triệu...