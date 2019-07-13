Mới 7 tuổi, con gái Hồng Nhung diện đồ bơi tạo dáng chuẩn diva, tự tin đọ sắc cùng mẹ trước biển

Hậu trường 13/07/2019 16:22

Bé Tép - con gái Hồng Nhung được cư dân mạng khen nức nở khi tạo dáng thần thái trước ống kính và đọ sắc cùng mẹ diva.

Sau khi ly hôn chồng Tây, cuộc sống của diva Hồng Nhung bên hai con song sinh được công chúng quan tâm nhiều hơn. Là một phụ nữ hiện đại đầy bản lĩnh, nữ diva chưa một lần than vãn hay công khai tâm trạng buồn bã trên mạng xã hội. Thay vào đó, cô thường khoe cuộc sống vui vẻ bên hai nhóc tỳ đáng yêu. Nữ ca sĩ dành nhiều thời gian chăm sóc Tôm - Tép, đưa 2 con đi du lịch, khám phá những điều mới lạ trong cuộc sống.

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Sau biến cố hôn nhân, Hồng Nhung bắt đầu cuộc sống của mẹ đơn thân. Cô thường xuyên chia sẻ hình ảnh bình yên bên các con - Ảnh: FBNV

Mới đây, diva Hồng Nhung vừa chia sẻ hình ảnh cùng hai nhóc tỳ đi du lịch biển trước khi hai bé bước vào năm học mới. Cô viết: “Những ngày biển sóng đầu hè của mẹ và hai con. Chúc các mẹ và các bạn nhỏ mùa hè nhiều niềm vui nhé ạ!”.

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Con gái Hồng Nhung đứng đọ dáng với mẹ trước biển - Ảnh: FBNV

Mới 7 tuổi nhưng hai nhóc tỳ nhà nữ ca sĩ đã lớn phổng phao và ngày càng đáng yêu, đặc biệt là Tép – con gái Hồng Nhung. Cô bé được khen ngợi hết lời vì sự cá tính và thần thái hơn người. Diện đồ bơi đáng yêu đứng tạo dáng với mẹ, cô nhóc tự tin tạo dáng chuyên nghiệp, khoe chân dài và "thách thức" mẹ: “Khi 9 tuổi, con sẽ cao bằng mẹ. Con sẽ lấy mấy đôi giày lấp lánh của mẹ nhé mẹ?!".

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Trước đó ít ngày, cô bé gây 'bão' mạng với khoảnh khắc cực đáng yêu với váy hoa chất lừ - Ảnh: FBNV

Với thần thái tự tin, gương mặt xinh đẹp cá tính cùng năng khiếu nghệ thuật được thừa hưởng từ mẹ, cư dân mạng đoán rằng con gái Hồng Nhung sẽ là một mỹ nhân tài năng của showbiz Việt trong tương lai.

Mới 7 tuổi, con gái Hồng Nhung đã lộ nét mỹ nhân, gương mặt lai Tây xinh đẹp đầy cá tính

Mới 7 tuổi, con gái Hồng Nhung đã lộ nét mỹ nhân, gương mặt lai Tây xinh đẹp đầy cá tính

Con gái Hồng Nhung - bé Tép nhận được nhiều lời khen nhờ gương mặt lai Tây cá tính cùng thần thái xinh đẹp.

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Từ khóa:   diva Hồng Nhung

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