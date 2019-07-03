Mới 7 tuổi, con gái Hồng Nhung đã lộ nét mỹ nhân, gương mặt lai Tây xinh đẹp đầy cá tính

Hậu trường 03/07/2019 15:28

Con gái Hồng Nhung - bé Tép nhận được nhiều lời khen nhờ gương mặt lai Tây cá tính cùng thần thái xinh đẹp.

Trên trang Facebook cá nhân, ca sĩ Hồng Nhung nhận được sự chú ý đặc biệt của cư dân mạng khi đăng tải khoảnh khắc xinh đẹp "xuất thần" của con gái cưng và chú thích: "Ngày hè của 'bà già váy đụp' Tép".

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Con gái Hồng Nhung được khen ngợi hết lời vì sở hữu sự duyên dáng, xinh đẹp của mẹ diva - Ảnh: FBNV
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Mái tóc nâu, gương mặt lai Tây khiến cô bé trở nên vô cùng cá tính, thu hút - Ảnh: FBNV

Trong ảnh, cô bé diện áo hoa trễ vai kết hợp váy suông, tóc tết và được búi cao cài nơ đỏ làm lộ rõ đường nét tinh tế trên gương mặt. Dù ăn mặc đơn giản nhưng con gái Hồng Nhung vẫn nhận được rất nhiều lời khen từ bạn của mẹ và đông đảo dân mạng bởi thần thái xinh đẹp, gương mặt lai Tây cá tính. Đặc biệt, không ít khán giả còn đoán rằng, bé Tép sẽ là mỹ nhân tương lai của showbiz Việt.

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Bình luận khen ngợi của cư dân mạng dưới bài viết - Ảnh: FBNV

Sau khi ly hôn, cuộc sống của diva Hồng Nhung bên hai con nhận được nhiều sự quan tâm của mọi người. Mặc những lời bàn tán xoay quanh chuyện tình cảm của chồng cũ, bà mẹ đơn thân vẫn chuyên tâm vào công việc, dành mọi tâm huyết lo cho hai con và niềm đam mê với âm nhạc. Thời gian rảnh rỗi, diva Hồng Nhung cùng các con đi du lịch nhiều nơi, giúp Tôm và Tép khám phá, trải nghiệm những điều mới lạ trong cuộc sống.

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Bù đắp sự thiếu vắng của người cha, Hồng Nhung dành trọn tình yêu thương cho các con - Ảnh: FBNV

Vượt qua biến cố hôn nhân, người hâm mộ vui mừng khi thấy cuộc sống của Hồng Nhung và 2 con song sinh ngày càng vui vẻ, hạnh phúc.

Ở tuổi 49, diva Hồng Nhung tự tin cởi áo thả dáng với bikini 2 mảnh, đồ xuyên thấu lộ nội y xanh rờn

Ở tuổi 49, diva Hồng Nhung tự tin cởi áo thả dáng với bikini 2 mảnh, đồ xuyên thấu lộ nội y xanh rờn

Diva Hồng Nhung khiến nhiều người phải xuýt xoa bởi thân hình săn chắc, gợi cảm của mình ở tuổi U50.

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