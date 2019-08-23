Một mình chăm 2 con hậu ly hôn, diva Hồng Nhung làm việc không biết ngày đêm đến kiệt sức

Hậu trường 23/08/2019 15:57

Cuộc sống của diva Hồng Nhung bên hai con song sinh sau khi ly hôn chồng Tây nhận được rất nhiều sự quan tâm của người hâm mộ.

Cuộc hôn nhân kéo dài 8 năm của diva Hồng Nhung và chồng Tây từng khiến công chúng trầm trồ ngưỡng mộ. Thế nhưng đầu năm 2019, nữ ca sĩ bất ngờ thông báo đã ly hôn bằng một dòng trạng thái trên trang cá nhân. Ít tháng sau chia tay, chồng cũ Kelvin Gilmore đã tìm được hạnh phúc mới bên một phụ nữ Myanmar. Về phía nữ ca sĩ, cô vẫn tất bật với công việc và dành thời gian chăm sóc hai con.

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Diva Hồng Nhung cùng hai con Tôm và Tép du lịch dịp hè - Ảnh: FB

Mới đây, diva Hồng Nhung nhận được sự quan tâm của đông đảo người hâm mộ khi đăng tải loạt ảnh trong một chương trình âm nhạc. Cô cho biết đang cảm thấy kiệt sức, kèm status chia sẻ phải làm việc không biết ngày đêm khiến mọi người lo lắng.

Bà mẹ đơn thân viết: "Đâu là ngày. Đâu là đêm. Lòng mắt đỏ. Xệ thâm quầng. Nụ cười còn đọng lại. Khi những lao động. Vất vả đấy nhưng là... Lao động tình yêu!".

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Hậu ly hôn, nữ ca sĩ tất bật chạy show - Ảnh: FB
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Hình ảnh vừa được nữ ca sĩ đăng tải trong chuyến lưu diễn tại Nha Trang cùng ca sĩ Quang Dũng, Uyên Linh - Ảnh: FB
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Dù nở nụ cười nhưng cô không giấu được sự mệt mỏi trên gương mặt - Ảnh: FB

Ca sĩ Hồng Nhung cho biết, sau khi đưa hai con đến trường cô vội ra sân bay đến Nha Trang để tham gia chương trình âm nhạc. Dù đã lấy lại thăng bằng trong cuộc sống sau biến cố hôn nhân nhưng việc phải một mình vừa chăm con vừa chạy show khắp nơi khiến cô gặp không ít áp lực, mệt mỏi.

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Cô tự lái xe đưa hai con đến trường trong ngày đầu nhập học - Ảnh: FB
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Nữ ca sĩ vui vẻ bên con gái tại trường - Ảnh: FB

Dưới bài viết, bạn bè và người hâm mộ khuyên cô không nên làm việc quá sức, chú ý giữ gìn sức khỏe.

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