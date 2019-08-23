Một mình chăm 2 con hậu ly hôn, diva Hồng Nhung làm việc không biết ngày đêm đến kiệt sức

Cuộc hôn nhân kéo dài 8 năm của diva Hồng Nhung và chồng Tây từng khiến công chúng trầm trồ ngưỡng mộ. Thế nhưng đầu năm 2019, nữ ca sĩ bất ngờ thông báo đã ly hôn bằng một dòng trạng thái trên trang cá nhân. Ít tháng sau chia tay, chồng cũ Kelvin Gilmore đã tìm được hạnh phúc mới bên một phụ nữ Myanmar. Về phía nữ ca sĩ, cô vẫn tất bật với công việc và dành thời gian chăm sóc hai con.

Diva Hồng Nhung cùng hai con Tôm và Tép du lịch dịp hè - Ảnh: FB

Mới đây, diva Hồng Nhung nhận được sự quan tâm của đông đảo người hâm mộ khi đăng tải loạt ảnh trong một chương trình âm nhạc. Cô cho biết đang cảm thấy kiệt sức, kèm status chia sẻ phải làm việc không biết ngày đêm khiến mọi người lo lắng.