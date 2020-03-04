Gặp áp lực khi làm vợ tỷ phú, em gái Cẩm Ly tiết lộ bí quyết giữ chồng thay vì nổi máu ghen

Hậu trường 04/03/2020 17:30

Ca sĩ Hà Phương thừa nhận gặp áp lực khi là vợ của một tỷ phú có nhiều người đẹp vây quanh. Tuy nhiên, cô cũng có bí quyết riêng để giữ hạnh phúc gia đình.

Ca sĩ Hà Phương sở hữu chất giọng trữ tình, ngọt ngào không kém cạnh chị gái Cẩm Ly và cô em nổi tiếng Minh Tuyết. Thế nhưng, nhiều người không chú ý lắm đến sự nghiệp ca hát của cô. Cuộc sống hôn nhân của Hà Phương bên chồng đại gia Chính Chu mới thu hút sự quan tâm lớn của công chúng. Sau khi kết hôn, cô được xem là nữ ca sĩ người Việt giàu nhất thế giới, tận hưởng cuộc sống giàu sang tại Mỹ khó ai bì kịp.

Sau thời gian vắng bóng, ca sĩ Hà Phương quyết định tái xuất và tham gia đóng kịch tại hải ngoại nhân kỷ niệm 100 năm sân khấu cải lương. Em gái Cẩm Ly cho biết, cô đã phải gác hết mọi công việc để tham gia chương trình đặc biệt này.

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Ảnh đầy đủ các thành viên trong gia đình Hà Phương - Ảnh: Internet

Bên cạnh công việc, Hà Phương cũng chia sẻ thêm về chuyện hôn nhân. Cô thừa nhận bản thân gặp không ít áp lực khi là vợ một tỷ phú có nhiều chân dài vây quanh. Tuy nhiên, thay vì nổi máu ghen hay giữ lấy chồng khư khư, nữ ca sĩ có bí quyết riêng. Hà Phương chăm chút hơn cho bản thân, tích cực làm đẹp và cải thiện trí thức để xứng với chồng. Không chấp nhận bản thân bị gọi là bình hoa di động, cô học diễn xuất, viết kịch và làm phim. Không chỉ giỏi việc xã hội, về nhà Hà Phương còn là người mẹ hiền, người vợ đảm đang.

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Ở tuổi ngoài 40 và trải qua 2 lần sinh nở, Hà Phương vẫn rất trẻ trung và xinh đẹp - Ảnh: FB

Năm 2002, ca sĩ Hà Phương kết hôn với doanh nhân Chính Chu. Sau khi lập gia đình, cô ít đi hát mà tập trung lo cho chồng con và vun vén tổ ấm. Sau gần 20 năm chung sống, cô đang sở hữu cuộc sống viên mãn bên chồng và 2 con gái tại Mỹ.

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Từ khóa:   Hà Phương tỷ phú Chính Chu em gái Cẩm Ly

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