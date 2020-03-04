Trên mạng xã hội, cặp đôi liên tục chia sẻ hình ảnh trong chuyến du lịch đến người hâm mộ. Mới đây, giọng ca “Cả một trời thương nhớ” tiếp tục gây chú ý khi tung loạt khoảnh khắc cực nóng bỏng bên người yêu Kim Lý.

Tận dụng khoảng thời gian nghỉ ngơi hiếm hoi giữa lịch trình bận rộn, Hà Hồ và Kim Lý đang có chuyến nghỉ dưỡng tại đảo thiên đường Maldives cùng con trai Subeo.

Diện bikini quyến rũ, Hà Hồ chưa bao giờ làm khán giả thất vọng với 3 vòng hoàn hảo của mình – Ảnh: FB

Cả hai không ngần ngại dành cho nhau những cử chỉ đầy tình tứ - Ảnh: FB

Qua những hình ảnh đăng tải, cư dân mạng không ngừng trầm trồ trước nhan sắc cực phẩm của cặp đôi Hồ Ngọc Hà và Kim Lý. Trong khi “Nữ hoàng giải trí” quyến rũ với body chuẩn đến từng centimet thì nam diễn viên Kim Lý cũng khiến chị em phát cuồng với vóc dáng săn chắc, đầy nam tính.

'Gia đình' Hà Hồ đang thoải mái tận hưởng kì nghỉ tại Maldives - Ảnh: FB

Một số bình luận của cư dân mạng - Ảnh: FB

Chỉ chụp “sương sương” vài tấm nhưng loạt khoảnh khắc cực tình cảm của Hà Hồ - Kim Lý được nhận xét chẳng khác gì ảnh tạp chí.

Dưới bài đăng, người hâm mộ không ngừng cảm thán rằng cả hai đúng là “trời sinh 1 cặp”: “Rồi hình đi chơi mà như hình quay MV, chụp tạp chí luôn rồi người chị ơi”, “Harper's Bazaar hay Vouge là đỉnh luôn này", “Đẹp quá, mê mẩn chết mất”, “Hai anh chị đẹp hết phần thiên hạ”, “Đẹp gì mà đẹp ác vậy không biết nữa”…