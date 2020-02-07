Giữa lúc dịch Corona diễn biến phức tạp, Hà Hồ gây chú ý với hành động đặc biệt dành cho con trai và người thân

Hiện tại, dịch bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của virus Corona gây ra đang diễn biến phức tạp và có tốc độ lây lan nhanh. Chính vì vậy, ai nấy đều chủ động phòng dịch bằng cách đeo khẩu trang, tránh đến nơi đông người, vệ sinh tay kỹ càng… Thậm chí, học sinh các cấp còn được cho nghỉ học để phòng tránh nguy cơ lây nhiễm.

Cũng như bao ông bố bà mẹ khác, nữ ca sĩ Hồ Ngọc Hà tạm gác lại công việc để chăm sóc cho con trai Subeo. Tuy nhiên, thay vì giữ con trong nhà, nữ ca sĩ lại tận dụng khoảng thời gian nghỉ ngơi hiếm hoi này để đưa gia đình đi du lịch.