Giữa lúc dịch Corona diễn biến phức tạp, Hà Hồ gây chú ý với hành động đặc biệt dành cho con trai và người thân

Trước nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh do virus Corona gây ra, nữ ca sĩ Hồ Ngọc Hà cẩn thận đến mức che chắn kín mít cho người thân.
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Hiện tại, dịch bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của virus Corona gây ra đang diễn biến phức tạp và có tốc độ lây lan nhanh. Chính vì vậy, ai nấy đều chủ động phòng dịch bằng cách đeo khẩu trang, tránh đến nơi đông người, vệ sinh tay kỹ càng… Thậm chí, học sinh các cấp còn được cho nghỉ học để phòng tránh nguy cơ lây nhiễm.
Cũng như bao ông bố bà mẹ khác, nữ ca sĩ Hồ Ngọc Hà tạm gác lại công việc để chăm sóc cho con trai Subeo. Tuy nhiên, thay vì giữ con trong nhà, nữ ca sĩ lại tận dụng khoảng thời gian nghỉ ngơi hiếm hoi này để đưa gia đình đi du lịch.
Mới đây, trên trang cá nhân, mẹ của nữ ca sĩ vừa chia sẻ loạt ảnh con gái đưa các cháu đi du lịch kèm dòng trạng thái: “Mấy nhỏ nhà tôi đi chơi thời dịch... Tội ghê, ra chỗ không người vẫn phải bịt mặt”.
Qua những hình ảnh được chia sẻ, giọng ca “Vẻ đẹp 4.0” cẩn thận phòng dịch bằng cách quấn khăn trùm kín đầu cho con trai và các cháu trước khi ra ngoài. May mắn thay, "biệt đội siêu quậy" nhà Hà Hồ rất chịu khó hợp tác và ngoan ngoãn nghe lời. Chỉ đến khi ăn, các nhóc tỳ mới được bỏ khăn mặt ra.
Tuy có phần hơi bất tiện nhưng sự cẩn thận của Hồ Ngọc Hà nhận được nhiều lời khen ngợi từ cư dân mạng. Giữa lúc dịch bệnh còn đang hoành hành thì việc che chắn kỹ càng là điều cần thiết để phòng tránh virus Corona.