Vừa từ Nhật về, Hà Hồ và Kim Lý lại dắt nhau đi biển nhưng gây chú ý nhất là body cực phẩm của cặp đôi

Hậu trường 05/02/2020 11:33

Sau chuyến du lịch Nhật Bản, Hà Hồ và Kim Lý tiếp tục cùng Subeo đi nghỉ dưỡng tại một resort cao cấp ở Bình Thuận.

Trở về từ Nhật thì hay tin Subeo được nghỉ học thêm 1 tuần, Hà HồKim Lý đã quyết định đưa cậu bé đi du lịch biển.

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Hà Hồ, Kim Lý và Subeo vừa có chuyến du lịch tại Nhật dịp Tết Nguyên đán - Ảnh: FB

Trên trang Facebook cá nhân, nữ ca sĩ Hồ Ngọc Hà vừa chia sẻ hình ảnh mới nhất trong chuyến du lịch biển cùng Kim Lý và Subeo đến người hâm mộ: Một mùa Tết không bánh chưng nên hơi ưng cái bụng. Lên rừng xuống biển đủ cả cho một sự bắt đầu. Ở đây thật sự trong lành và bọn trẻ quá thích chẳng muốn về”.

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Vòng eo ‘con kiến’ của Hà Hồ khiến chị em thầm ao ước - Ảnh: FB

Qua hình ảnh đăng tải, giọng ca “Cả một trời thương nhớ” diện bikini 2 mảnh gợi cảm khoe vóc dáng thon gọn đáng ngưỡng mộ. Trong phần bình luận, người hâm mộ đồng loạt gửi lời khen ngợi đến nữ ca sĩ: “Ôi quả bụng bao chị em gymer mơ ước”, “Body xuất sắc quá chị ơi”, “Bao giờ em mới có được cái vòng eo như chị?”, “Quá hấp dẫn, ai chịu nổi”…

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Một số bình luận của cư dân mạng - Ảnh: FB

Không kém cạnh bạn gái, Kim Lý cũng chia sẻ hình ảnh khoe body 6 múi săn chắc lên trang cá nhân khiến dân mạng không ngừng xuýt xoa. Thậm chí, fan còn bình luận phải “Truyền thái y” gấp sau khi xem bức hình cực nóng bỏng của nam diễn viên “Hương ga”.

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Kim Lý sẵn sàng tháp tùng mẹ con Hà Hồ đi bất cứ đâu - Ảnh: FB
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Body 'không thể đùa' của người yêu Hà Hồ - Ảnh: FB

Công chúng không chỉ cảm thán trước tình yêu ngọt ngào của Hà Hồ và Kim Lý mà còn phải “đỏ mắt” ghen tỵ với body cực phẩm của cả hai.

Bị chụp lén khi đi du lịch Nhật Bản, nhan sắc thật của Hà Hồ và Kim Lý gây ngỡ ngàng

Bị chụp lén khi đi du lịch Nhật Bản, nhan sắc thật của Hà Hồ và Kim Lý gây ngỡ ngàng

Khoe ảnh lung linh trên mạng trong chuyến du lịch Nhật Bản cùng con trai nhưng ngoài đời, nhan sắc của Hà Hồ và Kim Lý có xuất sắc như lời đồn?

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Từ khóa:   Hà Hồ Hồ Ngọc Hà Kim Lý

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