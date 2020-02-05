Vừa từ Nhật về, Hà Hồ và Kim Lý lại dắt nhau đi biển nhưng gây chú ý nhất là body cực phẩm của cặp đôi

Trở về từ Nhật thì hay tin Subeo được nghỉ học thêm 1 tuần, Hà Hồ và Kim Lý đã quyết định đưa cậu bé đi du lịch biển.

Hà Hồ, Kim Lý và Subeo vừa có chuyến du lịch tại Nhật dịp Tết Nguyên đán - Ảnh: FB

Trên trang Facebook cá nhân, nữ ca sĩ Hồ Ngọc Hà vừa chia sẻ hình ảnh mới nhất trong chuyến du lịch biển cùng Kim Lý và Subeo đến người hâm mộ: “Một mùa Tết không bánh chưng nên hơi ưng cái bụng. Lên rừng xuống biển đủ cả cho một sự bắt đầu. Ở đây thật sự trong lành và bọn trẻ quá thích chẳng muốn về”.