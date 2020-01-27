Hà Hồ và người yêu Kim Lý cùng thực hiện điều đặc biệt cho con trai Subeo dịp đầu năm

Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, nữ ca sĩ Hồ Ngọc Hà hào hứng đăng tải loạt ảnh du lịch Nhật Bản cùng Kim Lý và Subeo: “Ngày đầu tiên tại Tokyo. 5 độ C, trời đẹp, đủ lạnh như sở thích của mẹ Hà và Subeo, Mr Kim Lý thì hơi có vẻ trời đày một chút vì chú chỉ thích nơi nào biển xanh cát trắng nắng vỡ đầu”.

Theo chia sẻ của giọng ca “Vẻ đẹp 4.0”, cô và con trai đều thích những địa điểm du lịch có không khí lạnh. Thế nhưng, nam diễn viên Kim Lý chỉ mê mẩn những vùng đất đầy nắng và gió. Tuy nhiên, để chiều lòng Hà Hồ và Subeo nên nam diễn viên “Hương ga” sẵn sàng tháp tùng hai mẹ con đến Nhật.

Bên cạnh đó, Hồ Ngọc Hà còn khiến nhiều người bất ngờ khi tiết lộ con trai Subeo ở nhà rất kén ăn, mỗi bữa cơm đều như cực hình. Tuy nhiên, khi đến Nhật, món ăn ở đây lại hợp khẩu vị của cậu bé: “Ở Nhật nói chung ăn ở đâu cũng ngon, sạch, đẳng cấp. Subeo qua đây mê mẩn và thử các loại đồ ăn, chẳng bù cho ở nhà cầm tô cơm mà nước mắt lưng tròng”.

Subeo dễ dàng thích nghi với ẩm thực ở Nhật - Ảnh: FB

Một số bình luận của cư dân mạng - Ảnh: FB

Dưới bài đăng của Hà Hồ, cư dân mạng đồng loạt gửi lời chúc mừng năm mới đến cô: “Chúc chị năm mới nhiều may mắn mới, nhiều niềm vui, gặt hái được nhiều thành công và mau có tin vui cho tụi em mừng nha”, “Happy new year, người đẹp của lòng em”, “Chúc gia đình nhỏ ăn tết vui vẻ hạnh phúc chị nhé”…