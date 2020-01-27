Hà Hồ và người yêu Kim Lý cùng thực hiện điều đặc biệt cho con trai Subeo dịp đầu năm

Hậu trường 27/01/2020 14:30

Tết năm nay, nữ ca sĩ Hồ Ngọc Hà và bạn trai Kim Lý quyết định cùng nhau đưa Subeo đi du lịch Nhật Bản để thỏa ước mơ được trượt tuyết của cậu bé.

Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, nữ ca sĩ Hồ Ngọc hào hứng đăng tải loạt ảnh du lịch Nhật Bản cùng Kim Lý và Subeo: “Ngày đầu tiên tại Tokyo. 5 độ C, trời đẹp, đủ lạnh như sở thích của mẹ Hà và Subeo, Mr Kim Lý thì hơi có vẻ trời đày một chút vì chú chỉ thích nơi nào biển xanh cát trắng nắng vỡ đầu”.

ca si ho ngoc ha 1
Bài đăng của Hà Hồ - Ảnh: FB
ca si ho ngoc ha 2

Hồ Ngọc Hà và Kim Lý tạm gác lại công việc để đưa Subeo đi du lịch – Ảnh: FB

ca si ho ngoc ha 3

Hà Hồ, Kim Lý và Subeo cùng diện trang phục mùa đông trước cái lạnh 5 độ C ở Nhật – Ảnh: FB

ca si ho ngoc ha 4

Kim Lý vô cùng thân thiết với con trai người yêu – Ảnh: FB

Theo chia sẻ của giọng ca “Vẻ đẹp 4.0”, cô và con trai đều thích những địa điểm du lịch có không khí lạnh. Thế nhưng, nam diễn viên Kim Lý chỉ mê mẩn những vùng đất đầy nắng và gió. Tuy nhiên, để chiều lòng Hà Hồ và Subeo nên nam diễn viên “Hương ga” sẵn sàng tháp tùng hai mẹ con đến Nhật.

Bên cạnh đó, Hồ Ngọc Hà còn khiến nhiều người bất ngờ khi tiết lộ con trai Subeo ở nhà rất kén ăn, mỗi bữa cơm đều như cực hình. Tuy nhiên, khi đến Nhật, món ăn ở đây lại hợp khẩu vị của cậu bé: “Ở Nhật nói chung ăn ở đâu cũng ngon, sạch, đẳng cấp. Subeo qua đây mê mẩn và thử các loại đồ ăn, chẳng bù cho ở nhà cầm tô cơm mà nước mắt lưng tròng”.

ca si ho ngoc ha 5
Subeo dễ dàng thích nghi với ẩm thực ở Nhật - Ảnh: FB
ca si ho ngoc ha 6
Một số bình luận của cư dân mạng - Ảnh: FB

Dưới bài đăng của Hà Hồ, cư dân mạng đồng loạt gửi lời chúc mừng năm mới đến cô: “Chúc chị năm mới nhiều may mắn mới, nhiều niềm vui, gặt hái được nhiều thành công và mau có tin vui cho tụi em mừng nha”, “Happy new year, người đẹp của lòng em”, “Chúc gia đình nhỏ ăn tết vui vẻ hạnh phúc chị nhé”…

Sao Việt làm gì mùng 2 Tết: Hà Hồ đưa Subeo đi Nhật, Việt Hương đoàn tụ cùng chồng con trên đất Mỹ

Sao Việt làm gì mùng 2 Tết: Hà Hồ đưa Subeo đi Nhật, Việt Hương đoàn tụ cùng chồng con trên đất Mỹ

Dù bận rộn đến mấy thì nhiều sao Việt vẫn ngừng nhận show để đoàn tụ, sum vầy cùng gia đình trong những ngày Tết.

Xem thêm
Từ khóa:   Hồ Ngọc Hà Hà Hồ Kim Lý

TIN MỚI NHẤT

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 17 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 12/10/2026, gặp nhiều vận may về tài lộc, chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 12/10/2026, gặp nhiều vận may về tài lộc, chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 27 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 17 phút trước
Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Sao quốc tế 3 giờ 47 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 17 phút trước
Loại trái cây mọng nước quen thuộc giúp cải thiện sức khỏe và phục hồi thể lực

Loại trái cây mọng nước quen thuộc giúp cải thiện sức khỏe và phục hồi thể lực

Dinh dưỡng 5 giờ 17 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 17 phút trước
Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Tâm sự 10 giờ 32 phút trước
Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Tâm sự gia đình 10 giờ 47 phút trước
Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 29 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Hệ sinh thái doanh nghiệp của Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ

Hệ sinh thái doanh nghiệp của Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Giá vàng hôm nay, ngày 11/10/2026: Vàng SJC tăng 1,3 triệu/lượng, tín hiệu mới sau tuần biến động

Giá vàng hôm nay, ngày 11/10/2026: Vàng SJC tăng 1,3 triệu/lượng, tín hiệu mới sau tuần biến động

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026