Hà Hồ khoe khoảnh khắc cực nhí nhố của người yêu và con trai Subeo khiến fan thích thú

Hậu trường 30/12/2019 17:35

Trên trang cá nhân, nữ ca sĩ Hồ Ngọc Hà tiếp tục khiến fan bật cười thích thú trước hình ảnh cực hài hước của Kim Lý và Subeo.

Càng về cuối năm, lịch trình làm việc của nữ ca sĩ Hồ Ngọc Hà càng thêm dày đặc. Không chỉ tham gia các chương trình âm nhạc, ghi hình gameshow, dự sự kiện, Hà Hồ còn bận rộn với hàng loạt dự án kinh doanh liên quan đến thương hiệu mỹ phẩm riêng.

ca si ho ngoc ha 1
Hà Hồ bận rộn với lịch trình dày đặc - Ảnh: FB

Thế nhưng, sau những mệt mỏi và hàng loạt thị phi showbiz, Hồ Ngọc Hà vẫn còn những người yêu thương luôn ở phía sau chờ đợi cô.

Mới đây, giọng ca “Cả một trời thương nhớ” khoe được hai người đàn ông đặc biệt luôn quan tâm, mong ngóng cô về nhà. Cụ thể, trên trang Instagram cá nhân, Hà Hồ đăng tải khoảnh khắc cực hài hước của Kim Lý và con trai kèm dòng trạng thái: “Lúc tôi đi làm chưa về nhà thì hai ông gọi về vậy đó”.

ca si ho ngoc ha 2

Hình ảnh hài hước nhưng đầy ấm áp này chính là động lực giúp Hà Hồ vượt qua mọi khó khăn - Ảnh: IG

Qua hình ảnh được chia sẻ, Kim Lý và Subeo cùng tạo biểu cảm nhắng nhít gửi cho Hà Hồ để gọi cô về nhà. Có thể dễ dàng nhận thấy, nam diễn viên “Hương Ga” vô cùng thân thiết với con trai riêng của người yêu. Khoảnh khắc này khiến nhiều người liên tưởng đến một gia đình nhỏ ấm áp.

ca si ho ngoc ha 3
Kim Lý và Subeo rất thân thiết với nhau - Ảnh: Internet

Không chỉ được bố mẹ Hà Hồ yêu quý, Kim Lý còn chiếm được cảm tình từ con riêng của bạn gái. Không ít lần người hâm mộ bắt gặp Kim Lý và Hồ Ngọc Hà cùng đưa Subeo đi nghỉ dưỡng. Dịp Giáng sinh vừa qua, cả ba cũng đã dành cho nhau một bữa ăn đầy vui vẻ.

Hà Hồ cùng con trai đón Giáng sinh nhưng gây chú ý nhất là hành động của Kim Lý dành cho Subeo

Hà Hồ cùng con trai đón Giáng sinh nhưng gây chú ý nhất là hành động của Kim Lý dành cho Subeo

Nữ ca sĩ Hồ Ngọc Hà khiến người hâm mộ thích thú khi chia sẻ loạt khoảnh khắc cực đáng yêu trong ngày lễ Giáng sinh bên Kim Lý và con trai Subeo.

Xem thêm
Từ khóa:   Hà Hồ Kim Lý Subeo

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, Thần Tài phát lộc mọi nhà, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', vận kim tiền bủa vây, hưởng trọn vinh hoa phú quý, chính thức thoát nghèo

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, Thần Tài phát lộc mọi nhà, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', vận kim tiền bủa vây, hưởng trọn vinh hoa phú quý, chính thức thoát nghèo

Tâm linh - Tử vi 33 phút trước
Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tâm linh - Tử vi 34 phút trước
Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc

Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc

Dinh dưỡng 1 giờ 2 phút trước
Tây Ninh: Cô gái dựng chuyện cha bệnh nặng, lừa người yêu gần 1 tỷ đồng

Tây Ninh: Cô gái dựng chuyện cha bệnh nặng, lừa người yêu gần 1 tỷ đồng

Đời sống 1 giờ 59 phút trước
Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Đời sống 2 giờ 32 phút trước
3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi sau ngày 12/10/2026

3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi sau ngày 12/10/2026

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 2 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 12/10/2026: Vàng thế giới tăng nhanh, SJC vọt lên mốc cao

Giá vàng hôm nay, ngày 12/10/2026: Vàng thế giới tăng nhanh, SJC vọt lên mốc cao

Đời sống 3 giờ 7 phút trước
Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 32 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 12/10/2026, gặp nhiều vận may về tài lộc, chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 12/10/2026, gặp nhiều vận may về tài lộc, chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 42 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 32 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026