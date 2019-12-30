Hà Hồ khoe khoảnh khắc cực nhí nhố của người yêu và con trai Subeo khiến fan thích thú

Trên trang cá nhân, nữ ca sĩ Hồ Ngọc Hà tiếp tục khiến fan bật cười thích thú trước hình ảnh cực hài hước của Kim Lý và Subeo.

Càng về cuối năm, lịch trình làm việc của nữ ca sĩ Hồ Ngọc Hà càng thêm dày đặc. Không chỉ tham gia các chương trình âm nhạc, ghi hình gameshow, dự sự kiện, Hà Hồ còn bận rộn với hàng loạt dự án kinh doanh liên quan đến thương hiệu mỹ phẩm riêng.

Hà Hồ bận rộn với lịch trình dày đặc - Ảnh: FB

Thế nhưng, sau những mệt mỏi và hàng loạt thị phi showbiz, Hồ Ngọc Hà vẫn còn những người yêu thương luôn ở phía sau chờ đợi cô.

Mới đây, giọng ca “Cả một trời thương nhớ” khoe được hai người đàn ông đặc biệt luôn quan tâm, mong ngóng cô về nhà. Cụ thể, trên trang Instagram cá nhân, Hà Hồ đăng tải khoảnh khắc cực hài hước của Kim Lý và con trai kèm dòng trạng thái: “Lúc tôi đi làm chưa về nhà thì hai ông gọi về vậy đó”.

Hình ảnh hài hước nhưng đầy ấm áp này chính là động lực giúp Hà Hồ vượt qua mọi khó khăn - Ảnh: IG

Qua hình ảnh được chia sẻ, Kim Lý và Subeo cùng tạo biểu cảm nhắng nhít gửi cho Hà Hồ để gọi cô về nhà. Có thể dễ dàng nhận thấy, nam diễn viên “Hương Ga” vô cùng thân thiết với con trai riêng của người yêu. Khoảnh khắc này khiến nhiều người liên tưởng đến một gia đình nhỏ ấm áp.

Kim Lý và Subeo rất thân thiết với nhau - Ảnh: Internet

Không chỉ được bố mẹ Hà Hồ yêu quý, Kim Lý còn chiếm được cảm tình từ con riêng của bạn gái. Không ít lần người hâm mộ bắt gặp Kim Lý và Hồ Ngọc Hà cùng đưa Subeo đi nghỉ dưỡng. Dịp Giáng sinh vừa qua, cả ba cũng đã dành cho nhau một bữa ăn đầy vui vẻ.

Hà Hồ cùng con trai đón Giáng sinh nhưng gây chú ý nhất là hành động của Kim Lý dành cho Subeo Nữ ca sĩ Hồ Ngọc Hà khiến người hâm mộ thích thú khi chia sẻ loạt khoảnh khắc cực đáng yêu trong ngày lễ Giáng sinh bên Kim Lý và con trai Subeo.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ha-ho-khoe-khoanh-khac-cuc-nhi-nho-cua-nguoi-yeu-va-con-trai-subeo-khien-fan-thich-thu-347679.html