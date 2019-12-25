Hà Hồ cùng con trai đón Giáng sinh nhưng gây chú ý nhất là hành động của Kim Lý dành cho Subeo

Nữ ca sĩ Hồ Ngọc Hà khiến người hâm mộ thích thú khi chia sẻ loạt khoảnh khắc cực đáng yêu trong ngày lễ Giáng sinh bên Kim Lý và con trai Subeo.

Mới đây, trên trang Instagram cá nhân, nữ ca sĩ Hồ Ngọc Hà gây chú ý khi chia sẻ loạt khoảnh khắc đón Giáng sinh cùng Kim Lý và con trai Subeo. Kèm theo những hình ảnh này, giọng ca “Cả một trời thương nhớ” cho biết cả ba đã cùng nhau dùng bữa trưa tại nhà hàng: “Bữa trưa Giáng sinh của bọn mình”.

Mặc dù kín lịch chạy show nhưng Hồ Ngọc Hà vẫn tranh thủ trở về nhà để ở bên con trai - Ảnh: IG

Theo đó, Hà Hồ và Kim Lý đã cùng Subeo đón ngày lễ Giáng sinh theo cách vô cùng ấm áp và bình dị. Được biết, nữ ca sĩ đã phải gác lại lịch trình bận rộn để dành thời gian cho những người thân yêu trong ngày đặc biệt.

Subeo gây ấn tượng với vẻ ngoài điển trai - Ảnh: IG

Kim Lý thân thiết bên con trai người yêu - Ảnh: IG

Qua những hình ảnh được chia sẻ, cư dân mạng nhận xét Subeo càng lớn càng điển trai. Đặc biệt, khoảnh khắc Kim Lý âu yếm con trai Hồ Ngọc Hà khiến người hâm mộ vô cùng thích thú. Có thể thấy, nam diễn viên “Hương ga” rất yêu quý Subeo và cậu bé cũng dành cho anh tình cảm tương tự.

Trước đó, Hồ Ngọc Hà hào hứng chia sẻ trên Facebook món quà đặc biệt được Subeo tặng nhân dịp Giáng sinh: "Đêm qua bay từ Hà Nội về trong đêm, đến nhà cũng 1 rưỡi sáng, ôm cục kim cương ngủ đến sáng thì cậu dậy vẽ nốt chân dung của mẹ theo ảnh trên mạng để tặng Giáng sinh cho mẹ".

Hình ảnh Subeo cặm cụi chuẩn bị quà cho mẹ - Ảnh: FB

Con trai Hồ Ngọc Hà đã dành hết tâm huyết để vẽ tặng mẹ bức chân dung chibi cực đáng yêu. Cậu bé cũng nhận về “cơn mưa” lời khen từ cư dân mạng bởi tài năng hội họa của mình.

Hà Hồ khoe quà Giáng sinh được con trai tặng, Subeo nhận về ‘cơn mưa’ lời khen vì tài năng hội họa Trên trang cá nhân, nữ ca sĩ Hồ Ngọc Hà hạnh phúc chia sẻ hình ảnh món quà Giáng sinh đầy ý nghĩa mà con trai Subeo dành tặng mẹ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ha-ho-cung-con-trai-don-giang-sinh-nhung-gay-chu-y-nhat-la-hanh-dong-cua-kim-ly-danh-cho-subeo-347301.html