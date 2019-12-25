Hà Hồ cùng con trai đón Giáng sinh nhưng gây chú ý nhất là hành động của Kim Lý dành cho Subeo

Hậu trường 25/12/2019 17:03

Nữ ca sĩ Hồ Ngọc Hà khiến người hâm mộ thích thú khi chia sẻ loạt khoảnh khắc cực đáng yêu trong ngày lễ Giáng sinh bên Kim Lý và con trai Subeo.

Mới đây, trên trang Instagram cá nhân, nữ ca sĩ Hồ Ngọc Hà gây chú ý khi chia sẻ loạt khoảnh khắc đón Giáng sinh cùng Kim Lý và con trai Subeo. Kèm theo những hình ảnh này, giọng ca “Cả một trời thương nhớ” cho biết cả ba đã cùng nhau dùng bữa trưa tại nhà hàng: “Bữa trưa Giáng sinh của bọn mình”.

ca si ho ngoc ha 1

Mặc dù kín lịch chạy show nhưng Hồ Ngọc Hà vẫn tranh thủ trở về nhà để ở bên con trai - Ảnh: IG

Theo đó, Hà Hồ và Kim Lý đã cùng Subeo đón ngày lễ Giáng sinh theo cách vô cùng ấm áp và bình dị. Được biết, nữ ca sĩ đã phải gác lại lịch trình bận rộn để dành thời gian cho những người thân yêu trong ngày đặc biệt.

ca si ho ngoc ha 2
Subeo gây ấn tượng với vẻ ngoài điển trai - Ảnh: IG
ca si ho ngoc ha 3
Kim Lý thân thiết bên con trai người yêu - Ảnh: IG

Qua những hình ảnh được chia sẻ, cư dân mạng nhận xét Subeo càng lớn càng điển trai. Đặc biệt, khoảnh khắc Kim Lý âu yếm con trai Hồ Ngọc Hà khiến người hâm mộ vô cùng thích thú. Có thể thấy, nam diễn viên “Hương ga” rất yêu quý Subeo và cậu bé cũng dành cho anh tình cảm tương tự.

Trước đó, Hồ Ngọc Hà hào hứng chia sẻ trên Facebook món quà đặc biệt được Subeo tặng nhân dịp Giáng sinh: "Đêm qua bay từ Hà Nội về trong đêm, đến nhà cũng 1 rưỡi sáng, ôm cục kim cương ngủ đến sáng thì cậu dậy vẽ nốt chân dung của mẹ theo ảnh trên mạng để tặng Giáng sinh cho mẹ".

ca si ho ngoc ha 4
Hình ảnh Subeo cặm cụi chuẩn bị quà cho mẹ - Ảnh: FB

Con trai Hồ Ngọc Hà đã dành hết tâm huyết để vẽ tặng mẹ bức chân dung chibi cực đáng yêu. Cậu bé cũng nhận về “cơn mưa” lời khen từ cư dân mạng bởi tài năng hội họa của mình.

Hà Hồ khoe quà Giáng sinh được con trai tặng, Subeo nhận về ‘cơn mưa’ lời khen vì tài năng hội họa

Hà Hồ khoe quà Giáng sinh được con trai tặng, Subeo nhận về ‘cơn mưa’ lời khen vì tài năng hội họa

Trên trang cá nhân, nữ ca sĩ Hồ Ngọc Hà hạnh phúc chia sẻ hình ảnh món quà Giáng sinh đầy ý nghĩa mà con trai Subeo dành tặng mẹ.

Xem thêm
Từ khóa:   Hà Hồ Kim Lý Subeo

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, Thần Tài phát lộc mọi nhà, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', vận kim tiền bủa vây, hưởng trọn vinh hoa phú quý, chính thức thoát nghèo

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, Thần Tài phát lộc mọi nhà, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', vận kim tiền bủa vây, hưởng trọn vinh hoa phú quý, chính thức thoát nghèo

Tâm linh - Tử vi 50 phút trước
Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tâm linh - Tử vi 51 phút trước
Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc

Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc

Dinh dưỡng 1 giờ 19 phút trước
Tây Ninh: Cô gái dựng chuyện cha bệnh nặng, lừa người yêu gần 1 tỷ đồng

Tây Ninh: Cô gái dựng chuyện cha bệnh nặng, lừa người yêu gần 1 tỷ đồng

Đời sống 2 giờ 16 phút trước
Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Đời sống 2 giờ 49 phút trước
3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi sau ngày 12/10/2026

3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi sau ngày 12/10/2026

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 19 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 12/10/2026: Vàng thế giới tăng nhanh, SJC vọt lên mốc cao

Giá vàng hôm nay, ngày 12/10/2026: Vàng thế giới tăng nhanh, SJC vọt lên mốc cao

Đời sống 3 giờ 24 phút trước
Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 49 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 12/10/2026, gặp nhiều vận may về tài lộc, chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 12/10/2026, gặp nhiều vận may về tài lộc, chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 59 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 49 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026