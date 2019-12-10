Nhắc đến cố nghệ sĩ Minh Thuận, Hà Hồ bật khóc tiết lộ câu chuyện ít ai biết lúc mới vào nghề

Hậu trường 10/12/2019 11:01

Mới đây, trên một gameshow truyền hình, nữ ca sĩ Hồ Ngọc Hà đã không giấu được sự xúc động khi nhớ đến câu chuyện về cố nghệ sĩ Minh Thuận.

Xuất hiện với vai trò giám khảo trong một chương trình truyền hình, chứng kiến màn hóa thân của MiA thành cố nghệ sĩ Minh Thuận, nữ ca sĩ Hồ Ngọc Hà đã bật khóc nức nở vì xúc động. Sau phần trình diễn của MiA, giọng ca “Vẻ đẹp 4.0” nghẹn ngào nhắc đến câu chuyện về người đàn anh quá cố của mình.

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MiA hóa thân thành cố nghệ sĩ Minh Thuận...
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... khiến Hà Hồ bật khóc nức nở - Ảnh cắt từ clip

Theo chia sẻ của Hồ Ngọc Hà, cố nghệ sĩ Minh Thuận chính là người giúp đỡ cô rất nhiều khi mới bước vào làng giải trí.

Khoảng thời gian đầu lập nghiệp ở Sài Gòn, Hà Hồ không quen nhiều người nổi tiếng nhưng vẫn gặp hàng loạt thị phi. Thời điểm đó, cô tự nhận mình quá bơ vơ và không đủ bản lĩnh để vượt qua hết áp lực dư luận hay đối mặt với những lời đồn thổi không đúng. Thế nên, cô đã tìm đến nghệ sĩ Minh Thuận để bày tỏ nỗi lòng.

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Hà Hồ nghẹn ngào kể lại câu chuyện về người anh quá cố - Ảnh cắt từ clip

Hồ Ngọc Hà không giấu được xúc động khi chia sẻ lại kỷ niệm trong quá khứ với cố nghệ sĩ Minh Thuận: “Khi Hà hỏi anh tại sao mà người đời luôn luôn thêu dệt những câu chuyện không đúng về mình. Chính anh Minh Thuận là người đã chia sẻ với Hà rằng phải chấp nhận câu chuyện, phải chấp nhận những thị phi và dư luận, song hành cùng với hào quang.

Tại sao chẳng bao giờ nhớ tới những hào quang, những tràng pháo tay của khán giả dành cho mình mà mình lại luôn đau khổ mà nhớ đến những thị phi như thế. Và hãy nhớ, càng nhiều thị phi, càng nhiều lời đồn thì càng có nhiều lộc ở trong nghề”.

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Cố nghệ sĩ Minh Thuận là người giúp đỡ Hà Hồ rất nhiều - Ảnh: Internet

Nữ ca sĩ cho biết chính những lời khuyên của cố nghệ sĩ Minh Thuận đã giúp cô giải tỏa những khúc mắc trong lòng để trở nên mạnh mẽ hơn và có được vị trí như ngày hôm nay.

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Từ khóa:   Hồ Ngọc Hà Minh Thuận MiA

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