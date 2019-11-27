Thực hư hình ảnh thiệp cưới bị rò rỉ của Hà Hồ và Kim Lý

Hậu trường 27/11/2019 14:21

Mới đây, cư dân mạng xôn xao trước thông tin Hà Hồ và Kim Lý chuẩn bị “về chung một nhà”, hình ảnh thiệp cưới cũng bị rò rỉ.

Sau 2 năm công khai hẹn hò, Hà HồKim Lý được xem là một trong những cặp đôi đẹp nhất của làng giải trí Việt. Cả hai thường xuyên đồng hành trong công việc lẫn cuộc sống. Trên mạng xã hội, họ khiến nhiều người phải ghen tỵ khi luôn dành cho nhau những lời nói ngọt ngào.

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Hà Hồ và Kim Lý luôn thoải mái thể hiện tình cảm trước công chúng - Ảnh: Internet

Có thể nói, người hâm mộ vô cùng mong chờ cả hai sẽ sớm có một đám cưới cổ tích trong tương lai. Tuy nhiên, Hà Hồ và Kim Lý luôn tránh né khi được hỏi về vấn đề này.

Mới đây, mạng xã hội bất ngờ lan truyền hình ảnh được cho là thiệp cưới của nữ ca sĩ Hồ Ngọc Hà và bạn trai. Theo đó, thiệp cưới của cặp đôi có tông màu nâu – trắng nhã nhặn, sang trọng và tinh tế. Bên cạnh đó, hình ảnh Kim Lý và Hồ Ngọc Hà diện trang phục theo phong cách cổ điển, hạnh phúc nắm tay nhau cũng khiến nhiều người thích thú.

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Thiệp cưới được cho là của cặp đôi - Ảnh: Internet
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Thiệp có khắc tên Hà Hồ và Kim Lý nhưng lại để trống thông tin ngày cưới - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, một số cư dân mạng cho rằng có thể đây là hàng giả vì trên thiệp dù in rõ tên của cả hai nhưng thời gian diễn ra đám cưới lại bị bỏ trống. Ngay sau đó, nhiều người đã nhanh chóng phát hiện ra tấm thiệp này chỉ là sản phẩm tự chế của người hâm mộ. Dẫu vậy, thiết kế có phần “xịn xò” này vẫn nhận được nhiều lời khen ngợi vì khá giống hàng thật.

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