Không phải kim cương hay hàng hiệu, đây là món quà ý nghĩa nhất Hà Hồ nhận được trong ngày sinh nhật

Hậu trường 25/11/2019 15:22

Trên trang cá nhân, nữ ca sĩ Hồ Ngọc Hà hạnh phúc chia sẻ món quà cực đáng yêu nhận được từ con trai Subeo trong dịp sinh nhật.

Mới đây, nhân dịp sinh nhật lần thứ 35, nữ ca sĩ Hồ Ngọc Hà đã có một bữa tiệc đầy ấm áp bên những người thân yêu.

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Hồ Ngọc Hà rạng rỡ trong tiệc sinh nhật - Ảnh: FB

Đặc biệt, giọng ca “Vẻ đẹp 4.0” còn hạnh phúc tiết lộ món quà ý nghĩa nhất với cô trong ngày sinh nhật: “Món quà đầu tiên trong ngày từ một người đặc biệt. Cảm ơn con trai của mẹ”. Đi kèm với dòng trạng thái này, Hà Hồ đã chia sẻ hình ảnh bức tranh do chính Subeo vẽ tặng mẹ kèm lời chúc đầy tình cảm.

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Bức tranh cực đáng yêu của Subeo - Ảnh: FB

Ngay sau đó, nam diễn viên Kim Lý cũng gửi đến Hồ Ngọc Hà những lời chúc đầy ngọt ngào:

“Happy birthday em yeu Ha oi! I wish for all good things in life to come to you. Always keep your warm smile just like in this photo and you will stay forever young. Love you lots”.

(Tạm dịch: Chúc mừng sinh nhật em yêu, Hà ơi! Chúc những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với em trong cuộc sống. Hãy giữ nụ cười ấm áp như bức ảnh này và thanh xuân sẽ mãi ở bên em. Yêu em rất nhiều).

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Hình ảnh hạnh phúc bên người yêu được nam diễn viên đăng tải - Ảnh: FB

Trước những lời chúc của bạn bè, đồng nghiệp và người hâm mộ, Hồ Ngọc Hà đã đăng tải dòng tâm sự khá dài chia sẻ về cuộc sống và không quên gửi lời cảm ơn đến mọi người.

Hà Hồ hạnh phúc trong tiệc mừng sinh nhật Kim Lý, nhưng gây chú ý nhất là hành động của mẹ nữ ca sĩ

Hà Hồ hạnh phúc trong tiệc mừng sinh nhật Kim Lý, nhưng gây chú ý nhất là hành động của mẹ nữ ca sĩ

Mới đây, mẹ của Hà Hồ và Kim Lý đã có dịp hội ngộ cùng nhau trong bữa tiệc mừng sinh nhật của nam diễn viên “Hương ga”.

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Từ khóa:   Hà Hồ Hồ Ngọc Hà Kim Lý

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