Diện đồ trẻ trung, khoe vẻ đẹp nam tính bên Hà Hồ nhưng Kim Lý lại bị dân mạng chê vì điều này

Khoe ảnh thay đổi diện mạo với kiểu tóc mới trên trang cá nhân, nam diễn viên Kim Lý bất ngờ bị dân mạng chê bai kém sắc hơn trước.

Vốn trung thành với tóc vuốt cao lịch lãm suốt nhiều năm, thế nhưng mới đây, nam diễn viên Kim Lý đã có một cuộc thay đổi phong cách ngoạn mục với kiểu tóc húi cua. Cụ thể trên trang cá nhân, Kim Lý hào hứng khoe kiểu tóc mới đến người hâm mộ.

Kim Lý đăng tải hình ảnh vừa bước ra từ tiệm làm tóc với diện mạo hoàn toàn mới - Ảnh: FB

Qua hình ảnh chia sẻ, nam diễn viên “Hương ga” diện trang phục trẻ trung và năng động khoe body “6 múi” cuồn cuộn, đầy săn chắc. Ngay sau đó, Hồ Ngọc Hà cũng đăng tải hình ảnh diện áo đôi với Kim Lý lên Instagram.

Cặp đôi diện áo cặp đầy tình cảm - Ảnh: IG

Dưới bài đăng của Kim Lý, nhiều cư dân mạng tỏ ra thất vọng với diện mạo mới của nam diễn viên. Thậm chí, còn có bình luận cho rằng bạn trai Hà Hồ trông kém sắc hơn hẳn vì kiểu tóc húi cua: “Phong cách cũ đẹp hơn anh ạ”, “Mặt Kim Lý ngộ thế”, “Kiểu tóc này không hợp, nhìn xấu hẳn đi”…

Nhiều người cho rằng mái tóc cũ phù hợp với Kim Lý hơn – Ảnh: FB

Kiểu tóc cũ đầy nam tính và lịch lãm khiến khán giả tiếc nuối – Ảnh: FB

Đây là một trong những lần hiếm hoi Kim Lý nhận về lời chê bai nhan sắc từ công chúng. Trước đây, chỉ cần Kim Lý và Hà Hồ xuất hiện cạnh nhau thì cặp đôi liên tục nhận về những lời khen ngợi tấm tắc từ người hâm mộ lẫn cư dân mạng.

Thực hư hình ảnh thiệp cưới bị rò rỉ của Hà Hồ và Kim Lý Mới đây, cư dân mạng xôn xao trước thông tin Hà Hồ và Kim Lý chuẩn bị “về chung một nhà”, hình ảnh thiệp cưới cũng bị rò rỉ.

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