Diện đồ trẻ trung, khoe vẻ đẹp nam tính bên Hà Hồ nhưng Kim Lý lại bị dân mạng chê vì điều này

Hậu trường 04/12/2019 15:41

Khoe ảnh thay đổi diện mạo với kiểu tóc mới trên trang cá nhân, nam diễn viên Kim Lý bất ngờ bị dân mạng chê bai kém sắc hơn trước.

Vốn trung thành với tóc vuốt cao lịch lãm suốt nhiều năm, thế nhưng mới đây, nam diễn viên Kim Lý đã có một cuộc thay đổi phong cách ngoạn mục với kiểu tóc húi cua. Cụ thể trên trang cá nhân, Kim Lý hào hứng khoe kiểu tóc mới đến người hâm mộ.

dien vien kim ly 1

Kim Lý đăng tải hình ảnh vừa bước ra từ tiệm làm tóc với diện mạo hoàn toàn mới - Ảnh: FB

Qua hình ảnh chia sẻ, nam diễn viên “Hương ga” diện trang phục trẻ trung và năng động khoe body “6 múi” cuồn cuộn, đầy săn chắc. Ngay sau đó, Hồ Ngọc Hà cũng đăng tải hình ảnh diện áo đôi với Kim Lý lên Instagram.

dien vien kim ly 2
Cặp đôi diện áo cặp đầy tình cảm - Ảnh: IG

Dưới bài đăng của Kim Lý, nhiều cư dân mạng tỏ ra thất vọng với diện mạo mới của nam diễn viên. Thậm chí, còn có bình luận cho rằng bạn trai Hà Hồ trông kém sắc hơn hẳn vì kiểu tóc húi cua: “Phong cách cũ đẹp hơn anh ạ”, “Mặt Kim Lý ngộ thế”, “Kiểu tóc này không hợp, nhìn xấu hẳn đi”…

dien vien kim ly 3

dien vien kim ly 4

Nhiều người cho rằng mái tóc cũ phù hợp với Kim Lý hơn – Ảnh: FB

dien vien kim ly 5

Kiểu tóc cũ đầy nam tính và lịch lãm khiến khán giả tiếc nuối – Ảnh: FB

Đây là một trong những lần hiếm hoi Kim Lý nhận về lời chê bai nhan sắc từ công chúng. Trước đây, chỉ cần Kim Lý và Hà Hồ xuất hiện cạnh nhau thì cặp đôi liên tục nhận về những lời khen ngợi tấm tắc từ người hâm mộ lẫn cư dân mạng.

Thực hư hình ảnh thiệp cưới bị rò rỉ của Hà Hồ và Kim Lý

Thực hư hình ảnh thiệp cưới bị rò rỉ của Hà Hồ và Kim Lý

Mới đây, cư dân mạng xôn xao trước thông tin Hà Hồ và Kim Lý chuẩn bị “về chung một nhà”, hình ảnh thiệp cưới cũng bị rò rỉ.

Xem thêm
Từ khóa:   Kim Lý Hồ Ngọc Hà bạn trai Hà Hồ

TIN MỚI NHẤT

Màn chạm mặt trớ trêu với người ăn xin giữa đường khiến người trong cuộc đứng hình

Màn chạm mặt trớ trêu với người ăn xin giữa đường khiến người trong cuộc đứng hình

Tâm sự 42 phút trước
Đợi qua 50 ngày tới, 3 con giáp gặp cơ may PHÁT TÀI, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay, TIỀN luôn đầy túi

Đợi qua 50 ngày tới, 3 con giáp gặp cơ may PHÁT TÀI, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay, TIỀN luôn đầy túi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 12 phút trước
Đúng 13 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc

Đúng 13 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 6 phút trước
Tắm thuốc nam không rõ nguồn gốc, da toàn thân tổn thương nặng

Tắm thuốc nam không rõ nguồn gốc, da toàn thân tổn thương nặng

Tin y tế 2 giờ 52 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, Thần Tài phát lộc mọi nhà, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', vận kim tiền bủa vây, hưởng trọn vinh hoa phú quý, chính thức thoát nghèo

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, Thần Tài phát lộc mọi nhà, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', vận kim tiền bủa vây, hưởng trọn vinh hoa phú quý, chính thức thoát nghèo

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 12 phút trước
Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 14 phút trước
Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc

Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc

Dinh dưỡng 3 giờ 42 phút trước
Tây Ninh: Cô gái dựng chuyện cha bệnh nặng, lừa người yêu gần 1 tỷ đồng

Tây Ninh: Cô gái dựng chuyện cha bệnh nặng, lừa người yêu gần 1 tỷ đồng

Đời sống 4 giờ 39 phút trước
Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Đời sống 5 giờ 12 phút trước
3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi sau ngày 12/10/2026

3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi sau ngày 12/10/2026

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 42 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026