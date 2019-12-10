Sao Việt hào hứng trước chung kết bóng đá SEA Games 30: Phương Thanh, Lý Hùng sang Philippines cổ vũ, Hà Hồ dự đoán tỷ số

Hậu trường 10/12/2019 16:20

Để ủng hộ đội tuyển Việt Nam trong trận chung kết bóng đá SEA Games 30 diễn ra vào tối nay (10/12), nhiều nghệ sĩ Việt đã lên đường sang Philippines.

Tối nay (10/12), trận chung kết bóng đá SEA Games 30 giữa đội tuyển U22 Việt Nam và U22 Indonesia sẽ chính thức diễn ra trong sự mong chờ của hàng triệu cổ động viên nước nhà. Ngay từ sáng sớm, nhiều nghệ sĩ Việt như ca sĩ Phương Thanh, nam diễn viên Lý Hùng, danh hài Nhật Cường… đã vội vàng đáp chuyến bay sang Philippines để cổ vũ đội tuyển.

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Phương Thanh, Lý Hùng, Nhật Cường ‘rủ nhau’ sang Philippines để cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam – Ảnh: FB

Qua loạt ảnh được chia sẻ trên trang cá nhân của Phương Thanh, nữ ca sĩ cùng các đồng nghiệp đều mặc áo màu đỏ mang hình lá cờ Tổ quốc. Mọi người tỏ ra vô cùng hào hứng trước trận chung kết tối nay.

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Sân bay rợp màu cờ đỏ sao vàng của các cổ động viên Việt Nam – Ảnh: FB

Hòa chung khí thế hừng hực này, nữ ca sĩ Hồ Ngọc Hà cũng hào hứng đưa ra dự đoán tỷ số cho trận chung kết là 2:1 nghiêng về Việt Nam. Bên cạnh đó, giọng ca “Vẻ đẹp 4.0” còn hy vọng trận đấu tối nay sẽ xuất hiện thêm nhân tố mới có khả năng ghi bàn thắng cho đội tuyển nước nhà.

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Hồ Ngọc Hà...
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... cùng nhiều sao Việt dự đoán tỷ số cho trận chung kết tối nay - Ảnh: Internet

Bên cạnh Hồ Ngọc Hà, nhiều nghệ sĩ Việt như diễn viên Lý Hải, Huỳnh Đông, Ốc Thanh Vân, Mạc Văn Khoa... cũng đưa ra dự đoán tỷ số cho trận chung kết bóng đá SEA Games tối nay. Tất cả mọi người đều tin tưởng đội tuyển U22 Việt Nam sẽ lần đầu tiên giành được chiếc huy chương vàng quý giá.

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Từ khóa:   Hồ Ngọc Hà Phương Thanh Lý Hùng

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