MC Lại Văn Sâm nêu lý do đội tuyển U22 Việt Nam sẽ vô địch SEA Games 30

Hậu trường 02/12/2019 14:41

MC Lại Văn Sâm cho rằng, đội tuyển bóng đá nam Việt Nam có đầy đủ mọi yếu tố để giành chức vô địch SEA Games 30.

Màn lội ngược dòng của đội tuyển U22 Việt Nam trước U22 Indonesia tối 1/12 khiến người hâm mộ cả nước vỡ òa. Sau trận đấu, MC Lại Văn Sâm nhanh chóng gửi lời chúc mừng đến thầy trò HLV Park Hang Seo. Cựu MC chương trình "Ai là triệu phú" cũng đưa ra hàng loạt lý do để khẳng định đội tuyển U22 Việt Nam có thể đoạt cúp vô địch SEA Games 30.

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MC Lại Văn Sâm tin rằng U22 Việt Nam sẽ vô địch SEA Games năm nay - Ảnh: FB
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Dù bị dẫn bàn, nhưng các cầu thủ vẫn giữ bình tĩnh và lật ngược thế trận để giành chiến thắng trước Indonesia - Ảnh: Internet

Nhà báo Lại Văn Sâm viết: "Chúc mừng U22 Việt Nam. Hơi sớm, nhưng sẽ không hề ngạc nhiên nếu năm nay chúng ta đoạt chức vô địch SEA Games.

Chúng ta có một HLV tài ba, tâm huyết. Chúng ta có một lứa cầu thủ tài năng, nhiệt huyết. Chúng ta có khát vọng chiến thắng. Chúng ta có đầy đủ mọi tố chất của một nhà vô địch. Chúng ta xứng đáng vô địch!

Cảm ơn ông Park. Cảm ơn các chàng trai. Trận thắng hôm nay đã đem lại cho người dân Việt Nam rất nhiều cảm xúc, nhiều tình yêu, và nhiều niềm tự hào dân tộc”.

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Cựu MC của VTV nhiều lần dành lời khen cho nhà cầm quân người Hàn Quốc - Ảnh: Internet

Với những gì đã thể hiện, không chỉ riêng MC Lại Văn Sâm mà hàng triệu cổ động viên cũng đặt niềm tin về "giấc mơ vàng" tại SEA Games 30.

Sắp tới, thầy trò HLV Park Hang Seo tiếp tục có trận đối đầu với Thái Lan và Singapore để giành tấm vé vào vòng trong.

Liên tục nhận về những bình luận thiếu văn hóa, MC Lại Văn Sâm lên tiếng: ‘Đó là sự xúc phạm không thể chấp nhận được’

Liên tục nhận về những bình luận thiếu văn hóa, MC Lại Văn Sâm lên tiếng: ‘Đó là sự xúc phạm không thể chấp nhận được’

Trên trang cá nhân, MC Lại Văn Sâm bất ngờ đăng tải dòng trạng thái khá dài thể hiện sự bức xúc khi liên tục nhận về những bình luận thiếu văn hóa từ cư dân mạng.

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Từ khóa:   Lại Văn Sâm U22 Việt Nam SEA Games 30

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