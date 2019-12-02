MC Lại Văn Sâm nêu lý do đội tuyển U22 Việt Nam sẽ vô địch SEA Games 30

MC Lại Văn Sâm cho rằng, đội tuyển bóng đá nam Việt Nam có đầy đủ mọi yếu tố để giành chức vô địch SEA Games 30.
- Muôn kiểu ăn mừng của sao: MC Lại Văn Sâm 'tỏ tình' với Park Hang Seo, Lê Phương ôm chồng con mừng chiến thắng
- Vợ chồng Thu Trang - Tiến Luật, Kiều Minh Tuấn cùng sao Vbiz hãnh diện khi đội tuyển Việt Nam thắng Indo ở vòng loại World Cup
Màn lội ngược dòng của đội tuyển U22 Việt Nam trước U22 Indonesia tối 1/12 khiến người hâm mộ cả nước vỡ òa. Sau trận đấu, MC Lại Văn Sâm nhanh chóng gửi lời chúc mừng đến thầy trò HLV Park Hang Seo. Cựu MC chương trình "Ai là triệu phú" cũng đưa ra hàng loạt lý do để khẳng định đội tuyển U22 Việt Nam có thể đoạt cúp vô địch SEA Games 30.
Nhà báo Lại Văn Sâm viết: "Chúc mừng U22 Việt Nam. Hơi sớm, nhưng sẽ không hề ngạc nhiên nếu năm nay chúng ta đoạt chức vô địch SEA Games.
Chúng ta có một HLV tài ba, tâm huyết. Chúng ta có một lứa cầu thủ tài năng, nhiệt huyết. Chúng ta có khát vọng chiến thắng. Chúng ta có đầy đủ mọi tố chất của một nhà vô địch. Chúng ta xứng đáng vô địch!
Cảm ơn ông Park. Cảm ơn các chàng trai. Trận thắng hôm nay đã đem lại cho người dân Việt Nam rất nhiều cảm xúc, nhiều tình yêu, và nhiều niềm tự hào dân tộc”.
Với những gì đã thể hiện, không chỉ riêng MC Lại Văn Sâm mà hàng triệu cổ động viên cũng đặt niềm tin về "giấc mơ vàng" tại SEA Games 30.
Sắp tới, thầy trò HLV Park Hang Seo tiếp tục có trận đối đầu với Thái Lan và Singapore để giành tấm vé vào vòng trong.