Liên tục nhận về những bình luận thiếu văn hóa, MC Lại Văn Sâm lên tiếng: ‘Đó là sự xúc phạm không thể chấp nhận được’

Là một trong những người dẫn chương trình kỳ cựu và được nhiều khán giả yêu mến, MC Lại Văn Sâm vẫn rất đắt show dù đã nghỉ hưu. Ông từng chia sẻ rằng bản thân vô cùng bận rộn vì thường xuyên phải di chuyển giữa Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh nên cuộc sống sau khi nghỉ hưu không khác trước là mấy.

Khoảng thời gian gần đây, nam MC liên tục nhận về nhiều ý kiến trái chiều khi ngồi ghế nóng một chương trình truyền hình. Trên trang Facebook cá nhân của ông, nhiều cư dân mạng đã để lại những bình luận với lời lẽ có phần phản cảm và thiếu văn hóa.

Mới đây, MC Lại Văn Sâm đã thể hiện sự khó chịu trước những bình luận này và nhắn nhủ đến cư dân mạng: “Gửi tới những người bạn mà tôi chưa từng quen trên Facebook! Tôi quan niệm Facebook là khu vườn riêng của mỗi ngôi nhà, trong đó bạn bè có thể chuyện trò, trao đổi những thông tin, chia sẻ những cảm xúc để yêu quí nhau hơn, hiểu nhau hơn, giúp nhau sống vui vẻ hơn, tử tế hơn…

Vậy mà có một số người, tôi không gọi đó là "bạn", tự cho mình cái quyền coi thường tất cả, bước vào vườn nhà người khác, buông ra những lời lẽ thô tục, thiếu văn hóa vô cùng khó nghe. Với tôi, và với cả những người bạn của tôi, đó là sự xúc phạm không thể chấp nhận được! Bạn sẽ chỉ được mọi người tôn trọng nếu như bạn biết tôn trọng mọi người!”.

Bài đăng của nam MC - Ảnh: FB

Theo lời chia sẻ của Lại Văn Sâm, ông lập Facebook là để trò chuyện, trao đổi thông tin và chia sẻ những cảm xúc tốt đẹp với mọi người. Tuy nhiên, một số cư dân mạng lại buông ra những lời nói khó nghe và không tôn trọng người khác. Bên cạnh đó, nam MC cho biết sẽ thẳng tay block, xóa tên vĩnh viễn những người này khỏi “khu vườn” của mình.

Một số bình luận của cư dân mạng ủng hộ quan điểm của MC Lại Văn Sâm - Ảnh: FB

Dưới bài đăng của MC Lại Văn Sâm, bạn bè và người hâm mộ đồng loạt bày tỏ sự ủng hộ: “Đồng tình với anh”, “Chú nói rất chuẩn mực và có lý ạ”, “Chuẩn quá bác ơi”…