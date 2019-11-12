Lý do Việt Hương đến tận Phú Quốc chúc mừng Đông Nhi sau 2 năm không dự đám cưới nào, kể cả hôn lễ Trường Giang

Hậu trường 12/11/2019 14:27

Danh hài Việt Hương diện trang phục gợi cảm đến chúc mừng hôn lễ của Đông Nhi và Ông Cao Thắng sau ồn ào làm lố cách đây 2 năm.

Ngày 9/11 vừa qua, làng giải trí Việt nô nức trước đám cưới thế kỷ của Đông Nhi và Ông Cao Thắng. Bất chấp công việc bận rộn, hàng trăm nghệ sĩ đã "đổ bộ" Phú Quốc để chứng kiến giây phút đôi "trai tài gái sắc" nên duyên vợ chồng. Trong số các khách mời, đáng chú ý nhất là sự xuất hiện của danh hài Việt Hương.

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Nghệ sĩ Việt Hương diện đầm dài gợi cảm đến chúc mừng cặp đôi Đông Nhi - Ông Cao Thắng - Ảnh: Internet

Theo đó, cô đã chính thức hết thời gian "thụ án" tự phạt sau tai tiếng làm lố tại đám cưới của đồng nghiệp vào năm 2017. Suốt 2 năm qua, đây là hôn lễ đầu tiên nữ nghệ sĩ góp mặt. Ngay cả trong ngày trọng đại của người bạn diễn ăn ý trên sân khấu và rất thân ngoài đời là Trường Giang và Nhã Phương vào năm 2018, cô cũng không tham dự.

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Nghệ sĩ Việt Hương hội ngộ nhiều sao Việt tại hôn lễ của Đông Nhi và Ông Cao Thắng tại Phú Quốc - Ảnh: Internet

Vào đầu năm 2017, danh hài Việt Hương nhận nhiều lời chỉ trích và bị nhận xét diễn hài thô tục tại đám cưới của ca sĩ Đình Bảo. Thậm chí ca sĩ Hương Lan đã rời khỏi tiệc cưới sớm vì bức xúc.

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Việt Hương viết thư tay xin lỗi và tự đưa ra hình phạt cho mình sau sự cố làm lố trong đám cưới đồng nghiệp năm 2017 - Ảnh: FB

Sau đó, nữ danh hài đã viết tâm thư xin lỗi vì không kiềm chế được cảm xúc làm phiền lòng các quan khách. Tự kiểm điểm, Việt Hương đưa ra án phạt là sẽ không tham dự bất kỳ đám cưới nào trong 2 năm. Suốt 2 năm qua, nữ nghệ sĩ đã thực hiện đúng lời đã nói.

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Từ khóa:   Việt Hương Đông Nhi và Ông Cao Thắng Trường Giang và Nhã Phương

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