Vợ chồng Việt Hương suýt khóc khi xem thành tích học của con gái tại Mỹ

Cô viết: "Nhận được 2 giấy báo cuối năm học của con, (thường bên này gởi vào đầu năm học) đang xúc động, đọc cái status của anh ấy mắc cười tụt cảm xúc. Con học vui nha con vậy mà điểm tuyệt đối trên mức tiêu chuẩn của tiểu bang California luôn. Toán là hết cột điểm luôn, vui trong lòng".

Trên trang cá nhân, danh hài Việt Hương hạnh phúc khoe thành tích học tập của con gái cưng - bé Elyza Nguyễn Phương Vy. Dù không được mẹ thường xuyên bên cạnh, kèm cặp chuyện học nhưng kết quả quá xuất sắc của con gái làm cô vô cùng tự hào.

Trước bà xã, nghệ sĩ Hoài Phương không giấu được cảm xúc khi xem kết quả học tập đáng nể của con gái cưng. Thậm chí, anh còn suýt khóc nhưng cố tỏ ra mạnh mẽ trước vợ con.

Anh viết: "Bố mẹ luôn nói con phải cố gắng hết mình học cho tốt, còn kết quả thế nào cũng được. Hôm nay nhận được kết quả bài thi của tiểu bang mà con đã làm cuối năm học vừa rồi, nhìn số điểm con đạt được mà bố muốn khóc (nhưng không dám vì sợ mẹ cho là bố yếu đuối). Con gái của bố giỏi quá!

Trong tờ kết quả dưới đây, cột 3 là điểm trung bình của tiểu bang California, cột 2 là trung bình của trường Ethan Allen (một trong những trường được đánh giá cao nhất trong học khu Garden Grove Unified School District), còn cột 1 là điểm của con. Điểm Toán của con là điểm tuyệt đối luôn.

Không biết gene của ai đây nhỉ? Thôi con nói đi! Con muốn được thưởng gì đây?".



Cô bé cũng từng đạt thành tích cao khi tham gia thi đấu Wushu - Ảnh: FB

Trước đó, vợ chồng Việt Hương - Hoài Phương từng chia sẻ chỉ hi vọng con thật vui vẻ khi đi học và không đặt áp lực cho cô bé về thành tích. Cặp đôi muốn bé phát triển tự nhiên và được làm những điều mình thích.

Vì công việc nên Việt Hương chủ yếu ở Việt Nam, bé Elyza sống tại Mỹ cùng bố - Ảnh: FB

Vào những dịp lễ Tết, cô thường không nhận show để có thời gian bên cạnh chồng con - Ảnh: FB

Dưới bài viết, mọi người bày tỏ sự ngưỡng mộ với thành tích của con gái Việt Hương, đồng thời gửi lời chúc hạnh phúc đến gia đình cô.