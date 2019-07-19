Kỷ niệm 13 năm ngày cưới, Việt Hương và chồng 'khóa môi' say đắm trước mặt con gái

Sau 13 năm "về chung nhà", cuộc sống hôn nhân của nghệ sĩ Việt Hương bên cạnh ông xã Hoài Phương vẫn rất hạnh phúc, ngọt ngào.

Mới đây, nhân dịp ông xã Hoài Phương và con gái Elyza về Việt Nam chơi, nghệ sĩ Việt Hương đã ghé thăm nhà nghệ sĩ Hoàng Mập tại Đồng Nai. Tại đây, gia đình nữ diễn viên hài đã có nhiều hoạt động vui chơi cùng bạn bè đồng nghiệp. Đặc biệt, tại bữa cơm thân mật, vợ chồng Việt Hương - Hoài Phương còn được tặng bánh kem mừng kỷ niệm 13 năm ngày cưới.

Nhận được món quà bất ngờ từ đồng nghiệp thân thiết, nữ diễn viên vô cùng xúc động. Trước mặt mọi người, vợ chồng nghệ sĩ cùng thổi nến, cắt bánh và trao nhau nụ hôn ngọt ngào.

Vợ chồng Việt Hương - Hoài Phương vỡ òa khi được đồng nghiệp tặng bánh kem, chúc mừng kỷ niệm 13 năm ngày cưới một cách bất ngờ - Ảnh: FB

Trước sự chúc phúc của mọi người, cả hai hào hứng thổi nến, cắt bánh kem cùng nhau - Ảnh: FB

Vợ chồng nghệ sĩ hôn say đắm trong sự hò hét, phấn khích của bạn bè - Ảnh: FBNV

Vì đặc thù công việc, nghệ sĩ Việt Hương thường ở Việt Nam. Do vậy mỗi năm vào dịp lễ Tết, cô sẽ từ chối nhiều lời mời để được bên cạnh gần gũi chồng con - Ảnh: FB

Gia đình Việt Hương có một ngày vô cùng đáng nhớ bên bạn bè tại Việt Nam - Ảnh: FB

Sau khi cuộc hôn nhân đầu tiên đổ vỡ, Việt Hương kết hôn với nhạc sĩ Hoài Phương. Hiện nam nhạc sĩ đang định cư tại Mỹ, mỗi năm anh thu xếp đưa con gái về thăm quê hương vào dịp hè. Dù Việt Hương thường xuyên vắng nhà vì chạy show nhưng Hoài Phương rất hiểu và thay vợ quán xuyến mọi việc trong gia đình. Cuộc sống hôn nhân hạnh phúc của Việt Hương khiến nhiều người ngưỡng mộ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ky-niem-13-nam-ngay-cuoi-viet-huong-va-chong-khoa-moi-say-dam-truoc-mat-con-gai-331695.html