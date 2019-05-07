Đau xót nhìn cảnh Việt Hương thất thần, đứng không vững tiễn biệt bố về nơi an nghỉ cuối cùng

Hậu trường 07/05/2019 10:58

Sáng nay (7/5), vợ chồng nghệ sĩ Việt Hương đã tiến hành lễ động quan cho bố tại chùa Ấn Quang (quận 10, TP. Hồ Chí Minh).

Mới đây, showbiz Việt lại tiếp tục đón nhận tin buồn khi bố của diễn viên hài Việt Hương là ông Nguyễn Lâm Bằng qua đời vào lúc 5h ngày 4/5, hưởng thọ 84 tuổi.

Đau xót nhìn cảnh Việt Hương thất thần, đứng không vững tiễn biệt bố về nơi an nghỉ cuối cùng - Ảnh 1
 Bố của nghệ sĩ Việt Hương qua đời vào lúc 5h ngày 4/5 - Ảnh: Internet

Trước sự mất mát to lớn này của Việt Hương, những người đồng nghiệp thân thiết với nữ nghệ sĩ như Hoài Linh, Bằng Kiều, Thanh Thảo, Ốc Thanh Vân, Trường Giang – Nhã Phương, Trấn Thành – Hari Won… đã gửi lời chia buồn và động viên đến cô.

Đau xót nhìn cảnh Việt Hương thất thần, đứng không vững tiễn biệt bố về nơi an nghỉ cuối cùng - Ảnh 2
Bạn bè thân thiết gửi vòng hoa đến lễ tang của bố nữ diễn viên Việt Hương - Ảnh: Internet

 Đau xót nhìn cảnh Việt Hương thất thần, đứng không vững tiễn biệt bố về nơi an nghỉ cuối cùng - Ảnh 3

Khi bình tâm lại sau cú sốc mất người thân, nghệ sĩ Việt Hương cũng đã gửi lời cảm ơn đến bạn bè, đồng nghiệp vì đã an ủi, gửi lời chia buồn đến cô cùng gia đình.

Đau xót nhìn cảnh Việt Hương thất thần, đứng không vững tiễn biệt bố về nơi an nghỉ cuối cùng - Ảnh 4
Bức ảnh cuối cùng Việt Hương chụp cùng bố - Ảnh: Internet

Sáng nay, nghệ sĩ Tiết Cương và Hoàng Mập đã có mặt tại lễ tang và hỗ trợ vợ chồng Việt Hương chuẩn bị tang lễ. Trong giây phút tiễn biệt bố về nơi an nghỉ cuối cùng, nữ diễn viên trông vô cùng đau buồn. Thậm chí có những khoảnh khắc cô đứng không vững phải ngồi trên ghế, khuôn mặt thất thần hiện rõ nét ưu phiền.

Đau xót nhìn cảnh Việt Hương thất thần, đứng không vững tiễn biệt bố về nơi an nghỉ cuối cùng - Ảnh 5
Là người đồng nghiệp thân thiết với Việt Hương nhiều năm qua, Hoàng Mập luôn ở bên cạnh cô trong những ngày này - Ảnh: Internet

Đau xót nhìn cảnh Việt Hương thất thần, đứng không vững tiễn biệt bố về nơi an nghỉ cuối cùng - Ảnh 6

Đau xót nhìn cảnh Việt Hương thất thần, đứng không vững tiễn biệt bố về nơi an nghỉ cuối cùng - Ảnh 7
Việt Hương ngồi thất thần vì quá đau buồn khi mất đi người thân yêu nhất - Ảnh: Internet

Suốt những ngày qua, vì quá đau buồn trước sự ra đi của người thân, nghệ sĩ Việt Hương đã từ chối trả lời và tiếp xúc với truyền thông để toàn tâm lo tang sự cho bố.

Sau khi tiến hành lễ động quan tại chùa Ấn Quang, linh cữu của bố Việt Hương sẽ được hỏa táng tại Bình Hưng Hòa. Bên cạnh đó, số tiền phúng điếu tại tang lễ sẽ được gia đình nữ nghệ sĩ làm từ thiện.

Chia sẻ bức ảnh chụp cùng ba, Việt Hương tâm sự nghẹn ngào sau khi ông qua đời

Chia sẻ bức ảnh chụp cùng ba, Việt Hương tâm sự nghẹn ngào sau khi ông qua đời

Hiện tại, rất nhiều đồng nghiệp đã gửi vòng hoa cùng lời chia buồn sâu sắc nhất đến Việt Hương và gia đình trước nỗi đau mất người thân.

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