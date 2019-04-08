Việt Hương đến nhà Anh Vũ trao gần 700 triệu của tỷ phú Hoàng Kiều, giúp anh hoàn thành tâm nguyện cuối đời

Số tiền 30.000 USD (gần 700 triệu) mà tỷ phú Hoàng Kiều phúng viếng đám tang Anh Vũ đã được chuyển đến gia đình nam diễn viên bạc mệnh.

Chiều 6/4 theo giờ Mỹ, đông đảo nghệ sĩ và khán giả đã đến viếng nghệ sĩ Anh Vũ lần cuối tại nhà quàn An Lạc trước khi đưa anh về quê hương an táng. Tại đây, tỷ phú Hoàng Kiều đã tới thắp hương cho cố nghệ sĩ và mang tặng số tiền 30.000 USD. Theo chia sẻ của diễn viên hài Hoài Tâm - người trực tiếp nhận tiền, khi đọc tin buồn trên báo và biết được tâm nguyện cuối cùng của Anh Vũ là muốn xây cho bố mẹ ngôi nhà mới để ông bà sống thoải mái hơn, tình cũ Ngọc Trinh muốn giúp anh hoàn thành tâm nguyện này.

Hoài Tâm đại diện nhận số tiền 30.000 USD mà tỷ phú Hoàng Kiều mang đến viếng đám tang Anh Vũ - Ảnh: Internet Sau khi nhận được tiền, Hoài Tâm đã gửi về Việt Nam cho nghệ sĩ Việt Hương và cô đã đến tận nhà trao lại cho gia đình đồng nghiệp vào sáng nay (8/4). Được biết, nghệ sĩ Việt Hương đã đến nhà trao lại số tiền mà ông Hoàng Kiều phúng viếng - Ảnh: Internet Em gái Anh Vũ – chị Dung chia sẻ: “Gia đình chúng tôi hết sức xúc động trước nghĩa cử này của ông và rất cám ơn ông và anh chị em nghệ sĩ, khán giả trong và ngoài nước đã hết sức thương yêu và hỗ trợ cho anh tôi và gia đình trong thời gian qua”.

Trước đó, khi biết tin diễn viên Anh Vũ đột ngột qua đời khi đang lưu diễn tại Mỹ, đông đảo khán giả, đồng nghiệp khắp nơi đã gửi tiền ủng hộ giúp đưa thi hài anh về Việt Nam an táng. Hình ảnh tại đám tang Anh Vũ ở Mỹ - Ảnh: Facebook Chồng Việt Hương - Hoài Phương (tóc dài) phụ giúp các nghệ sĩ lo lễ tang diễn ra thật chu toàn - Ảnh: Facebook Dự kiến ngày mai (9/4), thi hài Anh Vũ sẽ về đến sân bay Tân Sơn Nhất, sau đó được đưa đến chùa Ấn Quang, quận 10, TP. Hồ Chí Minh làm lễ viếng.

Bất ngờ xuất hiện tại đám tang Anh Vũ, tỷ phú Hoàng Kiều mang gần 700 triệu đến viếng Tỷ phú Hoàng Kiều đến viếng đám tang nghệ sĩ Anh Vũ và ủng hộ số tiền 30.000 USD để giúp anh hoàn thành ước nguyện dang dở.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/viet-huong-den-nha-anh-vu-trao-gan-700-trieu-cua-ty-phu-hoang-kieu-giup-anh-hoan-thanh-tam-nguyen-cuoi-doi-321099.html