Bất ngờ xuất hiện tại đám tang Anh Vũ, tỷ phú Hoàng Kiều mang gần 700 triệu đến viếng

Hậu trường 08/04/2019 10:03

Tỷ phú Hoàng Kiều đến viếng đám tang nghệ sĩ Anh Vũ và ủng hộ số tiền 30.000 USD để giúp anh hoàn thành ước nguyện dang dở.

Trước khi kết thúc lễ tang của nghệ sĩ Anh Vũ tại nhà quàn An Lạc tối 6/4 theo giờ Mỹ, tỷ phú Hoàng Kiều bất ngờ đến viếng và trao số tiền 30.000 USD (gần 700 triệu đồng) giúp nam diễn viên bạc mệnh hoàn thành di nguyện cuối đời dành cho gia đình.

Ca sĩ Leon Vũ - người được ủy quyền nhận thi thể nghệ sĩ Anh Vũ từ cảnh sát Mỹ cho biết tình cũ Ngọc Trinh đã đến thắp hương và trao tận tay nhóm nghệ sĩ đứng ra tổ chức tang lễ số tiền này, nhờ mang về nước trao cho gia đình nam diễn viên quá cố.

Bất ngờ xuất hiện tại đám tang Anh Vũ, tỷ phú Hoàng Kiều mang gần 700 triệu đến viếng - Ảnh 1
Tỷ phú Hoàng Kiều đến viếng đám tang Anh Vũ và trao số tiền 30.000 USD cho diễn viên Hoài Tâm - Ảnh: Internet

Leon Vũ chia sẻ: "Ông Hoàng Kiều mong muốn số tiền này sẽ giúp gia đình nghệ sĩ Anh Vũ sửa lại ngôi nhà như ước nguyện của nghệ sĩ trước khi qua đời. Một nghĩa cử cao quý mà nghệ sĩ chúng tôi rất cảm kích trước tấm lòng của ông".

Trước đó, ca sĩ Hà Phương - em gái Cẩm Ly cũng quyên góp số tiền 10.000 USD giúp đưa Anh Vũ về quê hương an táng. Tại Việt Nam, NSND Hồng Vân cũng đã kêu gọi mọi người quyên góp số tiền gần 700 triệu.

Bất ngờ xuất hiện tại đám tang Anh Vũ, tỷ phú Hoàng Kiều mang gần 700 triệu đến viếng - Ảnh 2

Bất ngờ xuất hiện tại đám tang Anh Vũ, tỷ phú Hoàng Kiều mang gần 700 triệu đến viếng - Ảnh 3
Hình ảnh tại đám tang nghệ sĩ Anh Vũ ở Mỹ - Ảnh: Facebook
Bất ngờ xuất hiện tại đám tang Anh Vũ, tỷ phú Hoàng Kiều mang gần 700 triệu đến viếng - Ảnh 4
Lễ viếng nghệ sĩ Anh Vũ được tổ chức tươm tất tại Mỹ - Ảnh: Internet

Theo thông báo mới nhất, dự kiến ngày mai (9/4) thi hài nghệ sĩ Anh Vũ sẽ về đến Việt Nam và được đưa vào chùa Ấn Quang tại quận 10, TP. Hồ Chí Minh để làm tang lễ.

Hình cận thi thể nghệ sĩ Anh Vũ được đăng tải tràn lan, Hồng Vân viết tâm thư đau lòng

Hình cận thi thể nghệ sĩ Anh Vũ được đăng tải tràn lan, Hồng Vân viết tâm thư đau lòng

Những hình ảnh, thông tin mới nhất của nghệ sĩ Anh Vũ được cập nhật liên tục và nhận được sự quan tâm lớn từ công chúng.

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Từ khóa:   Nghệ sĩ Anh Vũ qua đời tỷ phú Hoàng Kiều

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