Lộ những hình ảnh đầu tiên trong đám tang Anh Vũ tại Mỹ: Nghệ sĩ và fan rơi nước mắt đến viếng

Hậu trường 07/04/2019 10:06

Các nghệ sĩ hải ngoại liên tục cập nhật những hình ảnh và thông tin mới nhất về đám tang Anh Vũ tại Mỹ. Đông đảo đồng nghiệp và người hâm mộ đến nhà quàn An Lạc nhìn mặt nam diễn viên hài lần cuối.

Vào 14 giờ ngày 6/4 theo giờ Mỹ (sáng 7/4 giờ Việt Nam), tang lễ của nghệ sĩ Anh Vũ đã diễn ra tại hải ngoại. Từ sớm, đông đảo nghệ sĩ đã đến bày tỏ sự tiếc thương dành cho người đồng nghiệp tài hoa nhưng bạc mệnh.

Vợ chồng diễn viên Kha Ly – Thanh Duy luôn túc trực nhằm đảm bảo lễ viếng diễn ra thuận lợi và trật tự. Ca sĩ Leon Vũ, diễn viên hài Chí Tâm cũng ở bên linh cữu, nhắc nhở mọi người không chụp ảnh cận mặt thi hài nghệ sĩ Anh Vũ và phát tán trên mạng xã hội.

Lộ những hình ảnh đầu tiên trong đám tang Anh Vũ tại Mỹ: Nghệ sĩ và fan rơi nước mắt đến viếng - Ảnh 1

Lộ những hình ảnh đầu tiên trong đám tang Anh Vũ tại Mỹ: Nghệ sĩ và fan rơi nước mắt đến viếng - Ảnh 2
Lễ tang nghệ sĩ Anh Vũ diễn ra tại Mỹ được chuẩn bị tươm tất - Ảnh: Facebook
Lộ những hình ảnh đầu tiên trong đám tang Anh Vũ tại Mỹ: Nghệ sĩ và fan rơi nước mắt đến viếng - Ảnh 3
Nghệ sĩ Hồng Đào đến từ sớm để nói lời tạm biệt đồng nghiệp - Ảnh: Facebook
Lộ những hình ảnh đầu tiên trong đám tang Anh Vũ tại Mỹ: Nghệ sĩ và fan rơi nước mắt đến viếng - Ảnh 4
Các nghệ sĩ diện trang phục đen có mặt tại nhà quàn An Lạc - Ảnh: Facebook
Lộ những hình ảnh đầu tiên trong đám tang Anh Vũ tại Mỹ: Nghệ sĩ và fan rơi nước mắt đến viếng - Ảnh 5
Ca sĩ Leon Vũ (bên trái) là người được ủy quyền nhận thi thể Anh Vũ từ cảnh sát Mỹ - Ảnh: Facebook
Lộ những hình ảnh đầu tiên trong đám tang Anh Vũ tại Mỹ: Nghệ sĩ và fan rơi nước mắt đến viếng - Ảnh 6
Vợ cũ Bằng Kiều - ca sĩ Trizzie Phương Trinh thắp hương cho đồng nghiệp - Ảnh: Internet 

Lộ những hình ảnh đầu tiên trong đám tang Anh Vũ tại Mỹ: Nghệ sĩ và fan rơi nước mắt đến viếng - Ảnh 7

Nghệ sĩ và khán giả đứng thành hàng dài, dù khá đông nhưng tất cả đều giữ trật tự cho tang lễ - Ảnh: Internet

Theo thông báo trước đó, tang lễ của diễn viên hài Anh Vũ tại Mỹ sẽ diễn ra từ 14 đến 20 giờ ngày 6/4 theo giờ Mỹ để khán giả và đồng nghiệp tại hải ngoại đến thắp hương và nói lời vĩnh biệt với người nghệ sĩ quá cố.

Tối 7/4 theo giờ Mỹ, thi hài nghệ sĩ Anh Vũ sẽ được đưa lên máy bay về Việt Nam. Dự kiến ngày 9/4, thi hài cố nghệ sĩ sẽ về đến quê nhà và đưa vào chùa Ấn Quang (TP. Hồ Chí Minh) làm tang lễ.

Hình cận thi thể nghệ sĩ Anh Vũ được đăng tải tràn lan, Hồng Vân viết tâm thư đau lòng

Hình cận thi thể nghệ sĩ Anh Vũ được đăng tải tràn lan, Hồng Vân viết tâm thư đau lòng

Những hình ảnh, thông tin mới nhất của nghệ sĩ Anh Vũ được cập nhật liên tục và nhận được sự quan tâm lớn từ công chúng.

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