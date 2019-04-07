Vào 14 giờ ngày 6/4 theo giờ Mỹ (sáng 7/4 giờ Việt Nam), tang lễ của nghệ sĩ Anh Vũ đã diễn ra tại hải ngoại. Từ sớm, đông đảo nghệ sĩ đã đến bày tỏ sự tiếc thương dành cho người đồng nghiệp tài hoa nhưng bạc mệnh.

Vợ chồng diễn viên Kha Ly – Thanh Duy luôn túc trực nhằm đảm bảo lễ viếng diễn ra thuận lợi và trật tự. Ca sĩ Leon Vũ, diễn viên hài Chí Tâm cũng ở bên linh cữu, nhắc nhở mọi người không chụp ảnh cận mặt thi hài nghệ sĩ Anh Vũ và phát tán trên mạng xã hội.