Các nghệ sĩ hải ngoại liên tục cập nhật những hình ảnh và thông tin mới nhất về đám tang Anh Vũ tại Mỹ. Đông đảo đồng nghiệp và người hâm mộ đến nhà quàn An Lạc nhìn mặt nam diễn viên hài lần cuối.
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Vào 14 giờ ngày 6/4 theo giờ Mỹ (sáng 7/4 giờ Việt Nam), tang lễ của nghệ sĩ Anh Vũ đã diễn ra tại hải ngoại. Từ sớm, đông đảo nghệ sĩ đã đến bày tỏ sự tiếc thương dành cho người đồng nghiệp tài hoa nhưng bạc mệnh.
Vợ chồng diễn viên Kha Ly – Thanh Duy luôn túc trực nhằm đảm bảo lễ viếng diễn ra thuận lợi và trật tự. Ca sĩ Leon Vũ, diễn viên hài Chí Tâm cũng ở bên linh cữu, nhắc nhở mọi người không chụp ảnh cận mặt thi hài nghệ sĩ Anh Vũ và phát tán trên mạng xã hội.
Nghệ sĩ và khán giả đứng thành hàng dài, dù khá đông nhưng tất cả đều giữ trật tự cho tang lễ - Ảnh: Internet
Theo thông báo trước đó, tang lễ của diễn viên hài Anh Vũ tại Mỹ sẽ diễn ra từ 14 đến 20 giờ ngày 6/4 theo giờ Mỹ để khán giả và đồng nghiệp tại hải ngoại đến thắp hương và nói lời vĩnh biệt với người nghệ sĩ quá cố.
Tối 7/4 theo giờ Mỹ, thi hài nghệ sĩ Anh Vũ sẽ được đưa lên máy bay về Việt Nam. Dự kiến ngày 9/4, thi hài cố nghệ sĩ sẽ về đến quê nhà và đưa vào chùa Ấn Quang (TP. Hồ Chí Minh) làm tang lễ.