Những hình ảnh, thông tin mới nhất của nghệ sĩ Anh Vũ được cập nhật liên tục và nhận được sự quan tâm lớn từ công chúng.
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Trên trang cá nhân, NSND Hồng Vân vừa viết dòng trạng thái xúc động về nghệ sĩ Anh Vũ. Theo đó, cô kêu gọi mọi người không nên chia sẻ ảnh cận thi thể đàn em bạc mệnh lên mạng xã hội. Thay vào đó, hãy đăng tải những bức ảnh lúc anh còn sống vui vẻ và đẹp nhất.
Hồng Vân viết: "Mọi người ơi Vân bàn bạc với mọi người chút này nha... Vân biết tất cả chúng ta đều rất quý mến Anh Vũ nên nhiều khi không kìm được cảm xúc và post những tấm hình cận của Vũ được chụp lại trong nhà quàn, nó không được đẹp lắm và hình đó rất buồn. Bạn nào có theo dõi trang của Vân hay là bạn bè nếu đọc được tin này nếu có post thì hãy gỡ những tấm hình đó xuống và thay bằng những tấm chân dung của Anh Vũ hoặc chụp chung với Anh Vũ thật là vui vẻ và đáng yêu như thế này nè mọi người nhé.
Chúng ta đã cùng chung tay đưa Anh Vũ về đến nhà rồi thì hãy cùng chung tay để giữ gìn hình ảnh của Vũ thật đẹp, thật rạng ngời khi về với Tổ nghiệp nhé".
Hồng Vân cũng cho biết thêm, việc clip cận mặt Anh Vũ tại Mỹ được tung lên là để cho mọi người nhìn nam nghệ sĩ hài lần cuối vì khi về đến Việt Nam nắp quan tài không được mở. Cô chia sẻ: "Sở dĩ up lên để mọi người nhìn Vũ lần cuối vì có thể sẽ không mở hòm khi về Việt Nam vì thời tiết của mình đang quá nóng và hòm không có kiếng mọi người nhé...".
Cách đó ít giờ, ca sĩ Leon Vũ - người được ủy quyền nhận thi hài nghệ sĩ Anh Vũ tại Mỹ cũng bày tỏ sự bức xúc khi hình ảnh bạn thân được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội.
Anh tỏ thái độ không hài lòng: "Mình không muốn gia đình nghệ sĩ Anh Vũ chưa thấy mặt con mình mà đã lan tràn trên mạng xã hội những hình ảnh không chấp nhận được".