Trên trang cá nhân, NSND Hồng Vân vừa viết dòng trạng thái xúc động về nghệ sĩ Anh Vũ. Theo đó, cô kêu gọi mọi người không nên chia sẻ ảnh cận thi thể đàn em bạc mệnh lên mạng xã hội. Thay vào đó, hãy đăng tải những bức ảnh lúc anh còn sống vui vẻ và đẹp nhất.

Hồng Vân viết: "Mọi người ơi Vân bàn bạc với mọi người chút này nha... Vân biết tất cả chúng ta đều rất quý mến Anh Vũ nên nhiều khi không kìm được cảm xúc và post những tấm hình cận của Vũ được chụp lại trong nhà quàn, nó không được đẹp lắm và hình đó rất buồn. Bạn nào có theo dõi trang của Vân hay là bạn bè nếu đọc được tin này nếu có post thì hãy gỡ những tấm hình đó xuống và thay bằng những tấm chân dung của Anh Vũ hoặc chụp chung với Anh Vũ thật là vui vẻ và đáng yêu như thế này nè mọi người nhé.