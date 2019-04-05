Sắp về quê hương, đêm qua Anh Vũ báo mộng cho Hồng Vân, nhắn nhủ 2 ước nguyện?

Hiện giờ, mọi thông tin liên quan đến nghệ sĩ Anh Vũ đều thu hút sự chú ý đặc biệt từ công chúng cả nước.

Tuy không phải là chị em ruột thịt, nhưng nghệ sĩ Hồng Vân và Anh Vũ có mối quan hệ vô cùng thân thiết ngoài đời. Kể từ khi biết tin đàn em đột ngột qua đời tại Mỹ, Hồng Vân đã chạy đôn chạy đáo vận động quyên góp giúp gia đình đưa thi hài Anh Vũ về nước. Cách đây ít giờ, NSND sinh năm 1966 vừa chia sẻ câu chuyện gặp lại đàn em bạc mệnh trong giấc mơ tối qua. Cô kể: "Tâm sự chuyện đêm qua. Lúc 11 giờ tối sau khi từ sân khấu Superbowl trở về Vân mệt mỏi và ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Trong giấc ngủ mệt Vân thấy em về mặc chiếc áo sơmi có ánh tím, carô, em đứng đó nhìn chị ngủ mệt với vẻ mặt hơi hờn giận. Giật mình thấy em chị mừng rỡ hét lên, trời ơi Vũ hả? Sao đứng đó không đánh thức tôi. Em vẫn nhìn và chẳng trả lời, bỗng cổ họng chị khô khốc vì chị nhận thức được Vũ của chị đã không còn nữa.

Hồng Vân đau đớn khi biết tin Anh Vũ ra đi mãi mãi - Ảnh: FBNV Nữ nghệ sĩ kể lại giấc mơ gặp Anh Vũ về báo mộng đêm qua - Ảnh: FBNV Giật mình thức dậy nhìn đồng hồ trên là 1 giờ 30 phút và trên inbox là hàng loạt tin nhắn của group (Hoài Tâm, Việt Hương và Leon) về việc hoàn thành nốt thủ tục giấy tờ ở Việt Nam cho em, chị và mọi người đã bàn bạc tới 3 giờ sáng đó Vũ! Chả tin là em đã mất đâu và chắc em cũng chưa biết là mình mất nên giấc mơ hôm qua chị hiểu là em muốn 2 điều:

1. Phải cho em về nhà thật nhanh. 2. Em thích cái áo mà em cho chị thấy phải không Vũ?". Nữ nghệ sĩ chia sẻ thêm, cô đã tìm được chiếc áo mà người em thân thiết thích để làm ảnh thờ theo di nguyện. Nghệ sĩ Hồng Vân tìm ra bức ảnh theo như giấc mơ, sau đó xin ý kiến gia đình Anh Vũ để làm ảnh thờ và được đồng ý - Ảnh: Internet Diễn viên hài Anh Vũ qua đời tại Mỹ vào ngày 1/4 khi đang lưu diễn. Hiện người thân đã sang Mỹ để làm giấy tờ đưa thi hài anh về Việt Nam an táng. Đến lúc này, mọi thủ tục đã được hoàn tất và nếu không có trục trặc gì, nghệ sĩ 47 tuổi sẽ về đến quê hương vào ngày 10/4. Vào ngày 6/4, đông đảo nghệ sĩ ở hải ngoại sẽ tổ chức lễ viếng cho đồng nghiệp trước khi tiễn anh về nơi an nghỉ cuối cùng tại quê hương.

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