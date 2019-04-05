Đã có ngày cụ thể đưa thi hài Anh Vũ về nước, Hồng Vân quặn lòng: 'Tội em quá Vũ ơi'

Hậu trường 05/04/2019 11:59

Hiện tại, mọi thông tin về nghệ sĩ Anh Vũ đang được cập nhật liên tục và thu hút rất nhiều sự quan tâm của công chúng.

Không chỉ là đồng nghiệp, Hồng Vân còn có mối quan hệ vô cùng thân thiết với diễn viên hài Anh Vũ ngoài đời. Dù không thân thích nhưng cả hai xem nhau như chị em ruột thịt. Khi biết tin đàn em qua đời đột ngột tại Mỹ, MC của chương trình Vợ chồng son là người đầu tiên đứng lên kêu gọi sự giúp đỡ từ khán giả và đồng nghiệp gần xa để đưa Anh Vũ về an nghỉ nơi quê nhà. Trang cá nhân của nữ nghệ sĩ cũng liên tục cập nhật những thông tin mới về hậu sự của đàn em bạc mệnh.

Cách đây ít giờ, Hồng Vân vừa cập nhật về việc nhận thi hài của Anh Vũ tại Mỹ. Đồng thời, cô cũng thông báo thời gian và lịch trình cụ thể đưa thi hài đàn em về nước an táng.

Đã có ngày cụ thể đưa thi hài Anh Vũ về nước, Hồng Vân quặn lòng: 'Tội em quá Vũ ơi' - Ảnh 1
Hồng Vân và Anh Vũ vô cùng thân thiết ngoài đời - Ảnh: Internet

Nghệ sĩ Hồng Vân thông báo: "Vì thủ tục giấy tờ phải đầy đủ và lại vướng đúng vào thứ bảy, chủ nhật nên chắc có thể thứ tư tuần sau Vũ mới về đến Việt Nam nếu không có gì trục trặc.

Theo yêu cầu của phía Mỹ: Đầu tiên về giấy tờ thì gia đình phải có 1 tờ giấy giống như giấy báo tử với sự chứng nhận của phường nơi Vũ cư trú và gửi sang tổng lãnh sự quán Việt Nam ở San Francisco và Tổng lãnh sự quán đứng ra bảo lãnh thì phía Mỹ mới cấp giấy cho Vũ trở về Việt Nam được.

Chuyến bay sớm nhất của Vũ rơi vào ngày thứ 2 bên Mỹ tức là thứ 3 Việt Nam cho nên thứ 4 mình mới có thể gặp được Vũ. Mọi chuyện không thể sớm hơn được vì rơi vào thứ 7, chủ nhật bên Mỹ không làm việc”.

Đã có ngày cụ thể đưa thi hài Anh Vũ về nước, Hồng Vân quặn lòng: 'Tội em quá Vũ ơi' - Ảnh 2
Anh Vũ ra đi bất ngờ khiến bạn bè và khán giả vô cùng đau xót - Ảnh: FBNV

Theo thông tin vừa được cập nhật thì mọi thủ tục để đưa nam diễn viên hài 47 tuổi về quê hương an nghỉ gần như đã hoàn tất. Nếu không có gì trục trặc, thứ 4 tuần sau (10/4) thi hài Anh Vũ sẽ về đến Việt Nam.

Đã có ngày cụ thể đưa thi hài Anh Vũ về nước, Hồng Vân quặn lòng: 'Tội em quá Vũ ơi' - Ảnh 3
Ca sĩ Leon Vũ đã hội ngộ cùng chị gái diễn viên Anh Vũ và nhận giấy ủy quyền - Ảnh: FBNV

Ngoài ra, các nghệ sĩ hải ngoại sẽ tổ chức lễ viếng cho đồng nghiệp xấu số vào ngày mai (6/4) để nói lời tiễn biệt trước khi đưa anh về quê hương an táng.

“Thứ 7 bạn bè, đồng nghiệp bên Mỹ sẽ tổ chức cho Vũ tại nhà quàn An Lạc (7441 W Graden Grove) để đến thăm Vũ lần cuối... Tội em quá Vũ ơi, vậy là từ 1/4 đến 10/4 em mới gặp lại gia đình, chúng ta hãy cùng cầu trời khấn Phật để chuyến trở về của Vũ được suôn sẻ nhé... Cảm ơn mọi người", Hồng Vân cho biết thêm.

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