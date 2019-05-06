Chia sẻ bức ảnh chụp cùng ba, Việt Hương tâm sự nghẹn ngào sau khi ông qua đời

Giải trí 06/05/2019 11:01

Hiện tại, rất nhiều đồng nghiệp đã gửi vòng hoa cùng lời chia buồn sâu sắc nhất đến Việt Hương và gia đình trước nỗi đau mất người thân.

Từ đầu năm 2019 đến nay, showbiz Việt liên tục nhận được tin buồn. Sau sự ra đi của nghệ sĩ Anh Vũ, Lê Bình, mẹ ruột Diễm My 9x... mới đây nhất, diễn viên Việt Hương cũng trải qua nỗi đau mất người thân. Ba của nữ nghệ sĩ hài vừa qua đời vào sáng 4/5, hưởng thọ 84 tuổi.

Chia sẻ bức ảnh chụp cùng ba, Việt Hương tâm sự nghẹn ngào sau khi ông qua đời - Ảnh 1
Việt Hương đau lòng báo tin thân phụ vừa qua đời, hưởng thọ 84 tuổi - Ảnh: FBNV

Tối qua (5/5), diễn viên hài Việt Hương vừa đăng tải bức ảnh chụp cùng ba kèm dòng chia sẻ xúc động trên trang fanpage cá nhân. Cô gửi lời cảm ơn đến bạn bè, đồng nghiệp vì đã an ủi, gửi lời chia buồn đến cô cùng gia đình.

Chia sẻ bức ảnh chụp cùng ba, Việt Hương tâm sự nghẹn ngào sau khi ông qua đời - Ảnh 2
Nữ nghệ sĩ đăng tải bức ảnh bên ba lúc ông còn sống kèm chia sẻ: 'Ba đã ra đi nhẹ nhàng trong giấc ngủ' - Ảnh: FBNV

"Tấm hình này là tấm hình cuối cùng mình chụp với Ba. Ba đã ra đi nhẹ nhàng trong giấc ngủ. Việt Hương đã chỉ định giữ việc này trong khuôn khổ gia đình. Nhưng Việt Hương đã nhận được rất nhiều lời chia buồn, an ủi và động viên cùng với những vòng hoa gửi tới viếng Ba. Việt Hương xin thay mặt gia đình cảm ơn quý vị và anh em nghệ sĩ đã chia sẻ nỗi buồn này cùng Việt Hương và gia quyến", Việt Hương viết.

Chia sẻ bức ảnh chụp cùng ba, Việt Hương tâm sự nghẹn ngào sau khi ông qua đời - Ảnh 3

Chia sẻ bức ảnh chụp cùng ba, Việt Hương tâm sự nghẹn ngào sau khi ông qua đời - Ảnh 4

Chia sẻ bức ảnh chụp cùng ba, Việt Hương tâm sự nghẹn ngào sau khi ông qua đời - Ảnh 5
Vợ chồng Hồng Vân, ca sĩ Minh Tuyết, Đàm Vĩnh Hưng... cùng nhiều nghệ sĩ Việt gửi vòng hoa đến lễ viếng thay lời chia buồn - Ảnh: FBNV
Chia sẻ bức ảnh chụp cùng ba, Việt Hương tâm sự nghẹn ngào sau khi ông qua đời - Ảnh 6
Gia đình cố nghệ sĩ Anh Vũ cũng gửi vòng hoa đến viếng - Ảnh: FBNV

Dưới bài viết, rất đông đồng nghiệp như: Thanh Thảo, Bằng Kiều, Đức Tiến... đã gửi lời chia buồn đến nữ nghệ sĩ. Người hâm mộ cũng mong cô nén đau thương để cùng gia đình lo chu toàn hậu sự cho người thân.

Đây là cách Mai Phương trấn an tinh thần sau cú sốc nghệ sĩ Lê Bình qua đời vì ung thư

Đây là cách Mai Phương trấn an tinh thần sau cú sốc nghệ sĩ Lê Bình qua đời vì ung thư

Chưa hết bàng hoàng trước sự ra đi bất ngờ của nghệ sĩ Lê Bình, diễn viên Mai Phương đang cố gắng lấy lại tinh thần bằng cách đọc sách.

Xem thêm
Từ khóa:   nghệ sĩ Việt Hương bố Việt Hương qua đời

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tâm linh - Tử vi 52 phút trước
Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

Dinh dưỡng 1 giờ 52 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Tâm sự gia đình 2 giờ 52 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 52 phút trước
Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 4 giờ 52 phút trước
Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Tâm sự 5 giờ 52 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Tâm sự Eva 6 giờ 52 phút trước
Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 7 giờ 22 phút trước
Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Tâm sự 7 giờ 52 phút trước
Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Tâm sự gia đình 8 giờ 22 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu