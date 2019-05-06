Hiện tại, rất nhiều đồng nghiệp đã gửi vòng hoa cùng lời chia buồn sâu sắc nhất đến Việt Hương và gia đình trước nỗi đau mất người thân.
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Từ đầu năm 2019 đến nay, showbiz Việt liên tục nhận được tin buồn. Sau sự ra đi của nghệ sĩ Anh Vũ, Lê Bình, mẹ ruột Diễm My 9x... mới đây nhất, diễn viên Việt Hương cũng trải qua nỗi đau mất người thân. Ba của nữ nghệ sĩ hài vừa qua đời vào sáng 4/5, hưởng thọ 84 tuổi.
Tối qua (5/5), diễn viên hài Việt Hương vừa đăng tải bức ảnh chụp cùng ba kèm dòng chia sẻ xúc động trên trang fanpage cá nhân. Cô gửi lời cảm ơn đến bạn bè, đồng nghiệp vì đã an ủi, gửi lời chia buồn đến cô cùng gia đình.
"Tấm hình này là tấm hình cuối cùng mình chụp với Ba. Ba đã ra đi nhẹ nhàng trong giấc ngủ. Việt Hương đã chỉ định giữ việc này trong khuôn khổ gia đình. Nhưng Việt Hương đã nhận được rất nhiều lời chia buồn, an ủi và động viên cùng với những vòng hoa gửi tới viếng Ba. Việt Hương xin thay mặt gia đình cảm ơn quý vị và anh em nghệ sĩ đã chia sẻ nỗi buồn này cùng Việt Hương và gia quyến", Việt Hương viết.
Dưới bài viết, rất đông đồng nghiệp như: Thanh Thảo, Bằng Kiều, Đức Tiến... đã gửi lời chia buồn đến nữ nghệ sĩ. Người hâm mộ cũng mong cô nén đau thương để cùng gia đình lo chu toàn hậu sự cho người thân.