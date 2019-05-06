Từ đầu năm 2019 đến nay, showbiz Việt liên tục nhận được tin buồn. Sau sự ra đi của nghệ sĩ Anh Vũ, Lê Bình, mẹ ruột Diễm My 9x... mới đây nhất, diễn viên Việt Hương cũng trải qua nỗi đau mất người thân. Ba của nữ nghệ sĩ hài vừa qua đời vào sáng 4/5, hưởng thọ 84 tuổi.



Việt Hương đau lòng báo tin thân phụ vừa qua đời, hưởng thọ 84 tuổi - Ảnh: FBNV

Tối qua (5/5), diễn viên hài Việt Hương vừa đăng tải bức ảnh chụp cùng ba kèm dòng chia sẻ xúc động trên trang fanpage cá nhân. Cô gửi lời cảm ơn đến bạn bè, đồng nghiệp vì đã an ủi, gửi lời chia buồn đến cô cùng gia đình.