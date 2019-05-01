Nhiều sao Việt và công chúng vô cùng đau xót khi biết tin nghệ sĩ Lê Bình đã qua đời.
- Chồng Ngọc Lan ám ảnh nhiều ngày khi nghe tâm sự của nghệ sĩ Lê Bình, rút ra kinh nghiệm sống vô giá
- Trước giờ bị chuyển sang cấp cứu tại phòng hồi sức tích cực, nghệ sĩ Lê Bình vẫn đủ sức lớn tiếng dọa nạt để bảo vệ con gái 20 tuổi
Sau thời gian chống chọi với căn bệnh ung thư quái ác, nghệ sĩ Lê Bình vừa trút hơi thở cuối cùng vào sáng ngày 1/5 tại bệnh viện, hưởng dương 66 tuổi. Sự ra đi của ông khiến gia đình, bạn bè đồng nghiệp vô cùng đau lòng.
Đầu năm 2018, nghệ sĩ Lê Bình phát hiện mình mắc bệnh ung thư. Tuy nhiên, ông giấu kín mọi thông tin và âm thầm điều trị. Sau 1 năm chạy chữa, thời gian gần đây sức khỏe của nam nghệ sĩ có nhiều chuyển biến xấu, phải nhập viện. Những ngày cuối đời, nghệ sĩ Lê Bình bị liệt nửa người, ăn uống khó khăn vì khối u di căn.
Nghệ sĩ Lê Bình sinh năm 1953. Hơn 30 năm làm nghề, ông được đánh giá cao trên phương diện nghệ thuật. Ngoài là một diễn viên điện ảnh, nghệ sĩ Lê Bình còn là một biên kịch, diễn viên sân khấu kỳ cựu. Sự ra đi của ông là nỗi mất mát lớn với nền nghệ thuật nước nhà.