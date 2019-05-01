Nhiều sao Việt và công chúng vô cùng đau xót khi biết tin nghệ sĩ Lê Bình đã qua đời.

Sau thời gian chống chọi với căn bệnh ung thư quái ác, nghệ sĩ Lê Bình vừa trút hơi thở cuối cùng vào sáng ngày 1/5 tại bệnh viện, hưởng dương 66 tuổi. Sự ra đi của ông khiến gia đình, bạn bè đồng nghiệp vô cùng đau lòng.

Nghệ sĩ Lê Bình qua đời vào 7 giờ sáng nay, hưởng dương 66 tuổi - Ảnh: Internet

Đầu năm 2018, nghệ sĩ Lê Bình phát hiện mình mắc bệnh ung thư. Tuy nhiên, ông giấu kín mọi thông tin và âm thầm điều trị. Sau 1 năm chạy chữa, thời gian gần đây sức khỏe của nam nghệ sĩ có nhiều chuyển biến xấu, phải nhập viện. Những ngày cuối đời, nghệ sĩ Lê Bình bị liệt nửa người, ăn uống khó khăn vì khối u di căn.

Hơn 30 năm cống hiến, nghệ sĩ Lê Bình đã hóa thân vào hơn 200 vai diễn, với nhiều tuyến nhân vật khác nhau - Ảnh: Internet

Nghệ sĩ Lê Bình sinh năm 1953. Hơn 30 năm làm nghề, ông được đánh giá cao trên phương diện nghệ thuật. Ngoài là một diễn viên điện ảnh, nghệ sĩ Lê Bình còn là một biên kịch, diễn viên sân khấu kỳ cựu. Sự ra đi của ông là nỗi mất mát lớn với nền nghệ thuật nước nhà.

Nghệ sĩ Lê Bình ngày càng nguy kịch Sức khỏe yếu phải vào phòng Hồi sức tích cực, con gái nghệ sĩ Lê Bình chỉ biết ngồi chờ từng giây.

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