Chồng Ngọc Lan ám ảnh nhiều ngày khi nghe tâm sự của nghệ sĩ Lê Bình, rút ra kinh nghiệm sống vô giá

Diễn viên Thanh Bình rút ra được rằng, điều quý giá nhất của con người chính là sức khỏe, mỗi người phải biết trân trọng và giữ gìn.

Mới đây, diễn viên Thanh Bình nhận được sự đồng tình của đông đảo cư dân mạng khi chia sẻ status chiêm nghiệm về cuộc sống. Được biết, ông bố trẻ bị ám ảnh nhiều ngày sau khi xem clip nghệ sĩ Lê Bình vừa khóc vừa tâm sự với mọi người hãy trân trọng sức khỏe. Sau nhiều ngày suy ngẫm, anh quyết định viết ra và khuyên mọi người hãy biết quý trọng bản thân hơn, vì để có thể lo được cho những người thân yêu thì trước hết chính mình phải thật khỏe mạnh. Thanh Bình xúc động khi nghe tâm sự của nghệ sĩ Lê Bình - Ảnh: FBNV Sau thời gian điều trị bệnh ung thư, sức khỏe của nam nghệ sĩ đang ngày càng suy yếu - Ảnh: FBNV Nguyên văn dòng chia sẻ của Thanh Bình: “Từ hôm coi được clip chú Lê Bình vừa khóc vừa khuyên các em hãy yêu quý sức khỏe của mình, đừng để đến khi có bệnh mới cảm thấy hối tiếc. Nó cứ quanh quẩn trong đầu mấy bữa nay...

Những lời chú nói thật sự là điều chúng ta cần phải xem lại cách sống của bản thân mình. Những điều chúng ta phải trải qua mỗi ngày xung quanh với ô nhiễm môi trường, thực phẩm bẩn tràn lan, cách sống không khoa học... nhưng quan trọng nhất là chúng ta đã không yêu quý bản thân mình. Thiếu quan tâm tới những biểu hiện thay đổi của cơ thể. Ai cũng nghĩ rằng mình khỏe nên cứ lướt qua những biểu hiện nhỏ nhặt đó. Hôm qua mẹ của một người bạn cũng đột ngột qua đời cũng vì bệnh... tự nhiên thấy cuộc sống thật mong manh. Đừng ỷ y, đừng chủ quan nhé cả nhà. Bản thân mình khỏe mạnh thì mới bảo vệ cho người thân và gia đình mình tốt được".

Thanh Bình hiểu ra rằng, bản thân khỏe mạnh thì mới lo được cho gia đình - Ảnh: FBNV Dòng tâm sự của nam diễn viên nhận được rất nhiều ý kiến đồng tình của bạn bè và người hâm mộ. Mọi người cho rằng trước khi nghĩ và làm được những việc to lớn, hãy bảo vệ thật tốt sức khỏe của mình đã. Ít ngày trước, showbiz Việt bàng hoàng khi người mẫu Như Hương mất ở tuổi 37 vì ung thư - Ảnh: Internet Vào đầu năm 2019, nghệ sĩ hài Anh Vũ đột ngột qua đời tại Mỹ - Ảnh: Internet Thời gian gần đây, làng giải trí Việt liên tục nhận về những tin buồn. Nhiều nghệ sĩ qua đời vì mang trong mình những căn bệnh hiểm nghèo. Mới đây nhất là sự ra đi bất ngờ của nghệ sĩ Anh Vũ và người mẫu Như Hương khiến công chúng bàng hoàng, xót xa.

Trước giờ bị chuyển sang cấp cứu tại phòng hồi sức tích cực, nghệ sĩ Lê Bình vẫn đủ sức lớn tiếng dọa nạt để bảo vệ con gái 20 tuổi Hành động lo lắng, che chở cho con gái đã 20 tuổi của nghệ sĩ Lê Bình dù đôi chân hoàn toàn mất cảm giác và sức khỏe suy kiệt khiến người đồng nghiệp chứng kiến rơi nước mắt.

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