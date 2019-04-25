Khán giả và đồng nghiệp vô cùng đau lòng khi biết tin bệnh tình của nghệ sĩ Lê Bình không có tiến triển tốt.

Chiều qua (24/4), diễn viên Cát Phượng đã vào bệnh viện nơi nghệ sĩ Lê Bình đang điều trị để trao số tiền hơn 30 triệu đồng quyên góp được từ các mạnh thường quân. Bên cạnh đó, cô cũng tiết lộ tình trạng sức khỏe của đàn anh. Sau thời gian dài chống chọi với bệnh ung thư, sức khỏe của ông ngày càng suy yếu, sốt cao, mê sảng… Hình ảnh mới nhất của nghệ sĩ Lê Bình được Cát Phượng đăng tải - Ảnh: FBNV Cát Phượng cho biết: “Tình trạng anh Lê Bình hiện tại: sốt cao, nói mê sảng, không còn ăn uống gì được. Máu mủ ọc từ trong người ra đường hậu môn và cả đường miệng...

Thương lắm kiếp người của chúng ta một đời cày bừa và hơn hết là thương kiếp nghệ sĩ một đời cống hiến đến khi đổ bệnh nằm xuống chỉ có anh em nghệ sĩ và khán giả gần xa yêu thương chung tay lo giúp". Được biết, những triệu chứng trên là do nghệ sĩ Lê Bình bị xuất huyết dạ dày. Hiện ông chưa ăn uống được gì, bác sĩ đang điều chỉnh phương pháp điều trị và tập ăn uống trở lại.

Cát Phượng trao tiền tận tay con gái của nghệ sĩ - Ảnh: FBNV Nữ diễn viên thông báo không nhận tiền quyên góp cho nghệ sĩ Lê Bình theo yêu cầu của con gái ông - Ảnh: FBNV Bên cạnh đó, bà xã Kiều Minh Tuấn cũng cho biết sẽ không nhận tiền quyên góp nữa: “Hôm nay, 25/04/2019 Cát không còn kêu gọi cho anh Lê Bình nữa ạ vì con gái anh Bình có nói với Cát: con cảm ơn rất nhiều tình cảm khán giả cũng như các cô chú nghệ sĩ đã thương quý ba con. Nhưng cho con được phép không nhận tiền gửi ba con nữa ạ. Nước mắt con gái chảy, cô hiểu được hết nỗi lòng của con....”. Kết thúc bài viết, Cát Phượng thay mặt diễn viên Lê Bình gửi lời cảm ơn tấm lòng của anh em nghệ sĩ, khán giả đã cùng chung tay giúp đỡ ông lúc khó khăn. Mọi người xót xa khi biết được bệnh tình của nghệ sĩ gạo cội - Ảnh: FBNV Chỉ ít phút sau khi đăng tải, bài viết của Cát Phượng đã nhận được sự quan tâm lớn của cộng đồng mạng. Diễn viên Tiến Luật, Quách Ngọc Tuyên, Hoài Tân… cùng đông đảo người hâm mộ đều cầu mong nghệ sĩ Lê Bình vượt qua bệnh tật.

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