Xót xa với tâm sự đầy nước mắt của nghệ sĩ Lê Bình tại bệnh viện qua lời kể của Cát Phượng

Hậu trường 19/04/2019 11:23

Chia sẻ của diễn viên Cát Phượng sau khi đến bệnh viện thăm nghệ sĩ Lê Bình khiến nhiều người rưng rưng nước mắt.

Thông tin sức khỏe nghệ sĩ Lê Bình có chuyển biến xấu được đăng tải nhiều ngày qua khiến mọi người vô cùng lo lắng. Ngay sau đó, rất nhiều đồng nghiệp đã vào bệnh viện thăm hỏi, động viên và ủng hộ tiền giúp đàn anh có kinh phí trị bệnh.

Mới đây, diễn viên Cát Phượng vừa đăng tải loạt ảnh đến thăm đàn anh thân thiết. Cô tặng nghệ sĩ Lê Bình số tiền 5 triệu, đồng thời kêu gọi mọi người chung sức giúp đỡ.

Xót xa với tâm sự đầy nước mắt của nghệ sĩ Lê Bình tại bệnh viện qua lời kể của Cát Phượng - Ảnh 1
Diễn viên Cát Phượng chia sẻ hình ảnh vào thăm nghệ sĩ Lê Bình - Ảnh: FBNV
Xót xa với tâm sự đầy nước mắt của nghệ sĩ Lê Bình tại bệnh viện qua lời kể của Cát Phượng - Ảnh 2
Cát Phượng ôm động viên đàn anh đang mắc bạo bệnh - Ảnh: Cắt từ clip

Ngoài ra, cô cũng viết status vô cùng xúc động về cuộc trò chuyện với nghệ sĩ Lê Bình tại bệnh viện.

“Sinh - Lão - Bệnh - Tử.

Sinh ra, lớn lên, già đi và bệnh rồi chết. Đó là quy luật của tạo hóa không ai tránh khỏi. Nói sát nghĩa nghe tàn nhẫn quá phải không? Nhưng đó là câu anh Lê Bình nói với Cát khi chỉ có hai anh em. Anh nhìn Cát, miệng anh cười, nhưng nước mắt anh chảy.

Cát hỏi: Sao anh khóc? Anh đừng khóc nữa, ảnh hưởng sức khỏe lắm. Anh nói: Anh thấy vui quá. Vì anh không nghĩ anh em nghệ sĩ và khán giả thương anh và quan tâm đến anh nhiều như vậy. Anh vui lắm Phượng!

Xót xa với tâm sự đầy nước mắt của nghệ sĩ Lê Bình tại bệnh viện qua lời kể của Cát Phượng - Ảnh 3
Nghệ sĩ Lê Bình khóc vì hạnh phúc khi biết được tình cảm mọi người dành cho mình - Ảnh: Cắt từ clip

Anh ơi, anh em nghệ sĩ luôn bên cạnh anh, khán giả của anh vẫn còn thương anh rất nhiều. Ai ai cũng đều mong anh luôn mạnh mẽ để chiến đấu, để phóng qua nó nghe anh. Anh lại cười nhưng nước mắt anh lại chảy. Anh nói: Lần vô thuốc này đau quá em nhưng anh cắn răng chịu đựng để vượt qua. Anh sẽ chiến đấu tới cùng.

Anh có đứa con gái chăm anh, túc trực bên anh suốt. Cháu nói: Ba con mạnh mẽ lắm".

Xót xa với tâm sự đầy nước mắt của nghệ sĩ Lê Bình tại bệnh viện qua lời kể của Cát Phượng - Ảnh 4
Trước đó, Á hậu Trịnh Kim Chi cũng chia sẻ tình trạng sức khỏe suy yếu của nghệ sĩ Lê Bình. Cô hi vọng phép màu sẽ đến giúp đàn anh vượt qua bệnh tật - Ảnh: FBNV

Hơn 1 tuần qua, thông tin bệnh tình của nghệ sĩ Lê Bình liên tục được cập nhật đến công chúng. Sau thời gian dài chống chọi với căn bệnh ung thư quái ác, sức khỏe của ông đang chuyển biến xấu, ngày càng suy yếu.

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Từ khóa:   nghệ sĩ Lê Bình bị ung thư diễn viên Cát Phượng

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